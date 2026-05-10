ΑρχικήΚοινωνίαΣου αρέσει το φαγητό; Η νέα άφιξη που παντρεύει την κυπριακή και την ελληνική κουζίνα - Δημιουργικά πιατάκια που θα σε συναρπάσουν
Σου αρέσει το φαγητό; Η νέα άφιξη που παντρεύει την κυπριακή και την ελληνική κουζίνα - Δημιουργικά πιατάκια που θα σε συναρπάσουν

 10.05.2026 - 10:04
Μια νέα άφιξη στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου παντρεύει την κυπριακή και την ελληνική κουζίνα μέσα από δημιουργικά πιατάκια, ζεστή ατμόσφαιρα και φιλοσοφία που περιστρέφεται γύρω από την παρέα και το καλό φαγητό.

Με νέες αφίξεις να κάνουν συνεχώς την εμφάνισή τους στην εστιατορική σκηνή της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου, ένα νέο μεζεδοπωλείο στο Παραλίμνι έρχεται να τραβήξει την προσοχή των φίλων του καλού φαγητού και των αυθεντικών γεύσεων. Το «Όψον», που άνοιξε τις πόρτες του στα μέσα Απριλίου, δεν είναι ακόμη ένα συνηθισμένο μεζεδοπωλείο. Είναι ένας χώρος που στηρίζεται στη φιλοσοφία της μοιρασιάς, της απλής αλλά προσεγμένης γεύσης και της σύγχρονης προσέγγισης της παραδοσιακής κουζίνας.

Πίσω από το νέο αυτό εγχείρημα βρίσκονται ο Αντρέας Σιαντονά και ο Θεόδωρος, οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας έναν χώρο που ήδη συζητιέται στην περιοχή. Ο πρώτος κινείται στην κουζίνα, επιμελούμενος ένα μενού με χαρακτήρα και ξεκάθαρες επιρροές από την ελληνική και κυπριακή μεζεδοκουλτούρα, ενώ ο δεύτερος φροντίζει τη φιλοξενία και την εμπειρία της σάλας, δίνοντας στο μαγαζί την αίσθηση μιας ζεστής, χαλαρής συνάντησης με φίλους.

Το όνομα «Όψον» μόνο τυχαίο δεν είναι. Πρόκειται για μια λέξη που παραπέμπει σε εκείνο το συνοδευτικό που μπαίνει στο κέντρο του τραπεζιού και απολαμβάνεται μαζί με ψωμί, κρασί και καλή παρέα. Και κάπως έτσι λειτουργεί και ολόκληρη η φιλοσοφία του χώρου: πιάτα για τη μέση, γεύσεις που σε κάνουν να θέλεις να δοκιμάσεις λίγο απ’ όλα και ένα τραπέζι που γεμίζει σταδιακά με μικρές απολαύσεις.

 

Το μενού κινείται σε comfort αλλά ταυτόχρονα δημιουργικά μονοπάτια. Από τον ντάκο και τα κολοκυθάκια με αυγά, μέχρι τις σεφταλιές, τα φριγαδέλια και το όρζο με μάγουλα βοδινού, οι γεύσεις πατούν πάνω στην παράδοση χωρίς να φοβούνται τις σύγχρονες πινελιές. Ξεχωρίζουν επίσης οι κροκέτες μουσακά, αλλά και οι λουκουμάδες φέτας που φαίνεται ήδη να αποκτούν το δικό τους κοινό. Πρόκειται για πιάτα που δεν επιδιώκουν την υπερβολή, αλλά εστιάζουν στη σωστή πρώτη ύλη, στη νοστιμιά και στη φροντίδα της λεπτομέρειας.

Το μόνο σίγουρο είναι πως το Παραλίμνι απέκτησε μια νέα άφιξη που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου. Και το «Όψον» δείχνει ήδη έτοιμο να μας απασχολήσει ευχάριστα αυτό το καλοκαίρι.

 

>> (99140652) Σταδίου 2, Παραλίμνι. Δ-Κ 18.00-00.00.

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus

 

Ανατροπή στη νευροεπιστήμη: Ο εγκέφαλος δεν παίρνει αποφάσεις όπως νομίζαμε - Απρόσμενα ευρήματα

Επίθεση με μαχαίρι...στη μέση του δρόμου: Του επιτέθηκαν τρία πρόσωπα - Στο νοσοκομείο 20χρονος

ΠτΔ για Καραολή και Δημητρίου: «Η απελευθέρωση παραμένει το μεγάλο ζητούμενο»

Με αναφορές στη θυσία, την ελευθερία και τη συνέχιση του αγώνα για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης απέτισε φόρο τιμής στους ήρωες της ΕΟΚΑ Μιχαλάκη Καραολή και Ανδρέα Δημητρίου, κατά το εθνικό μνημόσυνο στο Παλαιχώρι, 70 χρόνια μετά την εκτέλεσή τους από τους Βρετανούς αποικιοκράτες.

