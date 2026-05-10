Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΑνατροπή στη νευροεπιστήμη: Ο εγκέφαλος δεν παίρνει αποφάσεις όπως νομίζαμε - Απρόσμενα ευρήματα
LIKE ONLINE

Ανατροπή στη νευροεπιστήμη: Ο εγκέφαλος δεν παίρνει αποφάσεις όπως νομίζαμε - Απρόσμενα ευρήματα

 10.05.2026 - 10:05
Ανατροπή στη νευροεπιστήμη: Ο εγκέφαλος δεν παίρνει αποφάσεις όπως νομίζαμε - Απρόσμενα ευρήματα

Μια διεθνής συνεργασία 22 εργαστηρίων, με επικεφαλής νευροεπιστήμονες του Πανεπιστημίου Princeton, κατέγραψε τη δραστηριότητα περισσότερων από 620.000 νευρώνων και αποκάλυψε τη συμμετοχή νέων περιοχών του εγκεφάλου στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων.

Ποντίκια που γύριζαν μικροσκοπικά τιμόνια για να μετακινήσουν σχήματα σε μια οθόνη βοήθησαν τους επιστήμονες να δημιουργήσουν τον πρώτο χάρτη ολόκληρου του εγκεφάλου με ανάλυση σε επίπεδο μεμονωμένων κυττάρων σε θηλαστικό.

Για δεκαετίες, οι περισσότερες μελέτες στη νευροεπιστήμη επικεντρώνονταν σε μικρές ομάδες κυττάρων σε απομονωμένες περιοχές του εγκεφάλου. «Αλλά αυτή η μέθοδος είναι εσφαλμένη», εξηγεί η Ilana Witten, Ph.D., καθηγήτρια νευροεπιστήμης στο Princeton University και ερευνήτρια του Howard Hughes Medical Institute. «Ο εγκέφαλος λαμβάνει συνεχώς αποφάσεις στην καθημερινή ζωή και έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πολλές περιοχές, και όχι μόνο μία ή δύο, συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων».

 

Η Witten, σε συνεργασία με το International Brain Laboratory (IBL) —μια παγκόσμια κοινοπραξία 22 εργαστηρίων σε Ευρώπη και ΗΠΑ— συντόνισε μια κοινή, τυποποιημένη προσέγγιση για την παρακολούθηση της νευρικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια συμπεριφορικών δοκιμών, ώστε να κατανοηθεί καλύτερα η πολυπλοκότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν στις 3 Σεπτεμβρίου στο περιοδικό Nature, περιλαμβάνουν δεδομένα από περισσότερους από 600.000 νευρώνες σε 279 περιοχές του εγκεφάλου 139 ποντικών, προσφέροντας μια πρωτοφανή εικόνα του τρόπου με τον οποίο τα κατανεμημένα νευρωνικά δίκτυα συνεργάζονται για να καθοδηγήσουν τη συμπεριφορά.

Η πρόκληση της χαρτογράφησης του εγκεφάλου

Η χαρτογράφηση ενός ολόκληρου εγκεφάλου σε δράση, ακόμη και ενός τόσο μικρού όσο του ποντικού, αποτελεί τεράστια πρόκληση. «Αυτό δεν είχε ξαναγίνει ποτέ», σημείωσε ο Alejandro Pan Vazquez, Ph.D., συνεργάτης ερευνητής στο εργαστήριο της Witten. «Χρειάστηκε μεγάλη οργανωτική καινοτομία για να ενσωματωθούν τα δεδομένα από διαφορετικά εργαστήρια. Ήταν η πρώτη φορά που μια τόσο μεγάλη συνεργασία πραγματοποιήθηκε στη νευροεπιστήμη».

Τρία εργαστήρια του Princeton —με επικεφαλής τις Tatiana Engel, Ph.D., και Jonathan Pillow, Ph.D.— υποστήριξαν το έργο, συντονίζοντας τις προσπάθειες των συμμετεχόντων εργαστηρίων, καθορίζοντας πρότυπα ελέγχου ποιότητας και αναπτύσσοντας ενιαία πρωτόκολλα ανάλυσης που επέτρεψαν τη συνένωση όλων των δεδομένων σε έναν κοινό πόρο για την επιστημονική κοινότητα.

Το πείραμα με τα τιμόνια και τους κύκλους

Στο πείραμα, τα ποντίκια κάθονταν μπροστά σε μια οθόνη όπου εμφανιζόταν για λίγο ένας ασπρόμαυρος κύκλος, αριστερά ή δεξιά. Με τη βοήθεια ενός μικρού τιμονιού, έπρεπε να μετακινήσουν τον κύκλο στο κέντρο για να κερδίσουν μια σταγόνα γλυκού νερού — συνήθως μέσα σε ένα δευτερόλεπτο.

Σε ορισμένες δοκιμές, ο κύκλος ήταν αχνός, αναγκάζοντας τα ζώα να βασιστούν στην προηγούμενη εμπειρία τους. Έτσι, οι ερευνητές μπορούσαν να μελετήσουν πώς οι προσδοκίες επηρεάζουν τις μελλοντικές αποφάσεις.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, η εγκεφαλική δραστηριότητα καταγραφόταν με ηλεκτρόδια υψηλής πυκνότητας, επιτρέποντας την ταυτόχρονη παρακολούθηση εκατοντάδων νευρώνων σε πολλές περιοχές. Συνολικά, συλλέχθηκαν δεδομένα από 620.000 νευρώνες, σε 12 εργαστήρια, καλύπτοντας σχεδόν ολόκληρο τον εγκέφαλο του ποντικού.

Απρόσμενα ευρήματα

Ο τελικός χάρτης αποκάλυψε ότι η δραστηριότητα που σχετίζεται με τη λήψη αποφάσεων κατανέμεται σε ολόκληρο τον εγκέφαλο, περιλαμβάνοντας περιοχές που μέχρι πρότινος συνδέονταν αποκλειστικά με την κίνηση και όχι με τη σκέψη.

«Ένα από τα σημαντικά συμπεράσματα είναι ότι η λήψη αποφάσεων είναι πραγματικά ευρέως κατανεμημένη στον εγκέφαλο, ακόμη και σε περιοχές που θεωρούσαμε μη εμπλεκόμενες», ανέφερε η Witten. Παράλληλα, τόνισε ότι η δημοσίευση των αποτελεσμάτων «προβάλλει αυτό το μοναδικό σύνολο δεδομένων ως πόρο για όλο το πεδίο, ώστε να αξιοποιηθεί για νέες αναλύσεις και ανακαλύψεις».

Πηγή: tanea.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τον σταμάτησαν για έλεγχο και έτρεξε να διαφύγει - Τον «τσάκωσαν» με κοκαΐνη και…magic mushroom - Χειροπέδες σε 5 πρόσωπα
Αθηνά Μιχαηλίδου στο «Τ» σε μια ανθρώπινη συνέντευξη: «Καμία μητέρα δεν χρειάζεται να είναι τέλεια»
«Μαμά, δεν χρειάζεται να είσαι τέλεια» - Η εξομολόγηση της διπλανής πόρτας και το τέλος του μύθου της superwoman
Άγρια επίθεση σε 32χρονο: Ο ένας τον τραυμάτισε με μαχαίρι στο μέτωπο κι άλλος με ξύλο στο χέρι – Πήραν το πορτοφόλι και έγιναν καπνός
Χαμός σε κέντρο διασκέδασης στη Λεμεσό: Λογομάχησαν και πιάστηκαν στα χέρια με μαχαίρια και ξύλα – Πέντε πρόσωπα στο νοσοκομείο
Στο... πόδι η Αμμόχωστος τα ξημερώματα - Έκρηξη σε όχημα 45χρονου - Ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ιταλοί σεφ εξηγούν γιατί δεν πρέπει ποτέ να παραγγέλνετε καπουτσίνο μετά το μεσημέρι - Δε θα το πιστεύετε

 10.05.2026 - 09:42
Επόμενο άρθρο

Σου αρέσει το φαγητό; Η νέα άφιξη που παντρεύει την κυπριακή και την ελληνική κουζίνα - Δημιουργικά πιατάκια που θα σε συναρπάσουν

 10.05.2026 - 10:04
ΠτΔ για Καραολή και Δημητρίου: «Η απελευθέρωση παραμένει το μεγάλο ζητούμενο»

ΠτΔ για Καραολή και Δημητρίου: «Η απελευθέρωση παραμένει το μεγάλο ζητούμενο»

Με αναφορές στη θυσία, την ελευθερία και τη συνέχιση του αγώνα για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης απέτισε φόρο τιμής στους ήρωες της ΕΟΚΑ Μιχαλάκη Καραολή και Ανδρέα Δημητρίου, κατά το εθνικό μνημόσυνο στο Παλαιχώρι, 70 χρόνια μετά την εκτέλεσή τους από τους Βρετανούς αποικιοκράτες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για Καραολή και Δημητρίου: «Η απελευθέρωση παραμένει το μεγάλο ζητούμενο»

ΠτΔ για Καραολή και Δημητρίου: «Η απελευθέρωση παραμένει το μεγάλο ζητούμενο»

  •  10.05.2026 - 10:14
Μάριος Καρογιάν στο «T» : «Η ΔΗΠΑ θα έχει ουσιαστική παρουσία στη νέα βουλή»-« Είμαι εδώ, ενεργός και αποφασισμένος»

Μάριος Καρογιάν στο «T» : «Η ΔΗΠΑ θα έχει ουσιαστική παρουσία στη νέα βουλή»-« Είμαι εδώ, ενεργός και αποφασισμένος»

  •  10.05.2026 - 07:23
Αθηνά Μιχαηλίδου στο «Τ» σε μια ανθρώπινη συνέντευξη: «Καμία μητέρα δεν χρειάζεται να είναι τέλεια»

Αθηνά Μιχαηλίδου στο «Τ» σε μια ανθρώπινη συνέντευξη: «Καμία μητέρα δεν χρειάζεται να είναι τέλεια»

  •  10.05.2026 - 07:32
Επίθεση με μαχαίρι...στη μέση του δρόμου: Του επιτέθηκαν τρία πρόσωπα - Στο νοσοκομείο 20χρονος

Επίθεση με μαχαίρι...στη μέση του δρόμου: Του επιτέθηκαν τρία πρόσωπα - Στο νοσοκομείο 20χρονος

  •  10.05.2026 - 10:05
Άγρια επίθεση σε 32χρονο: Ο ένας τον τραυμάτισε με μαχαίρι στο μέτωπο κι άλλος με ξύλο στο χέρι – Πήραν το πορτοφόλι και έγιναν καπνός

Άγρια επίθεση σε 32χρονο: Ο ένας τον τραυμάτισε με μαχαίρι στο μέτωπο κι άλλος με ξύλο στο χέρι – Πήραν το πορτοφόλι και έγιναν καπνός

  •  10.05.2026 - 07:45
«Μαμά, δεν χρειάζεται να είσαι τέλεια» - Η εξομολόγηση της διπλανής πόρτας και το τέλος του μύθου της superwoman

«Μαμά, δεν χρειάζεται να είσαι τέλεια» - Η εξομολόγηση της διπλανής πόρτας και το τέλος του μύθου της superwoman

  •  10.05.2026 - 07:34
Χανταϊός: Στην Τενερίφη έδεσε το κρουζιερόπλοιο - Υπό δρακόντεια μέτρα η μεταφορά των επιβατών - Δείτε live εικόνα

Χανταϊός: Στην Τενερίφη έδεσε το κρουζιερόπλοιο - Υπό δρακόντεια μέτρα η μεταφορά των επιβατών - Δείτε live εικόνα

  •  10.05.2026 - 09:18
Χαμός σε κέντρο διασκέδασης στη Λεμεσό: Λογομάχησαν και πιάστηκαν στα χέρια με μαχαίρια και ξύλα – Πέντε πρόσωπα στο νοσοκομείο

Χαμός σε κέντρο διασκέδασης στη Λεμεσό: Λογομάχησαν και πιάστηκαν στα χέρια με μαχαίρια και ξύλα – Πέντε πρόσωπα στο νοσοκομείο

  •  10.05.2026 - 07:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα