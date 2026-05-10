Χανταϊός: Στην Τενερίφη έδεσε το κρουζιερόπλοιο - Υπό δρακόντεια μέτρα η μεταφορά των επιβατών - Δείτε live εικόνα

«Δεν είναι συνηθισμένο για μένα να μιλώ στους ανθρώπους μιας μόνο κοινότητας, αλλά σήμερα αισθάνομαι ότι είναι απαραίτητο», δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, που βρέθηκε στο ισπανικό νησί, προκειμένου να καθησυχάσει τους κατοίκους για το ενδεχόμενο διασποράς του ιού.



«Η Τενερίφη έχει επιλεγεί επειδή διαθέτει την ιατρική ικανότητα, την υποδομή και την ανθρωπιά», τόνισε, συμπληρώνοντας πως ο χανταϊός δεν είναι ο νέος κορονοϊός.

Σημειώνται ότι το κρουαζιερόπλοιο έχει δέσει στο βιομηχανικό λιμάνι της Γραναδίλλια, μακριά από κατοικημένες περιοχές, και για τη μεταφορά των επιβατών ακολουθήθηκαν υψηλά μέτρα ασφαλείας.

Υπό δρακόντεια μέτρα η μεταφορά των επιβατών

Οδηγήθηκαν σε «σφραγισμένα, φυλασσόμενα οχήματα, μέσω ενός πλήρως αποκλεισμένου διαδρόμου» και θα επαναπατρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους.

Οι 22 Βρετανοί επιβάτες και προσωπικό του κρουαζιερόπλοιου θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο στη βορειοδυτική Αγγλία, μόλις επαναπατριστούν. Οι Αμερικανοί θα σταλούν στη Νεμπράσκα για καραντίνα και τεστ.

Αν και οι περισσότεροι επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το πλοίο, 30 μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν εντός του και θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία, δήλωσε η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρσία.

Οι αποσκευές και η σορός επιβάτη θα παραμείνουν στο πλοίο που θα απολυμανθεί στην Ολλανδία.

Πηγή: cnn.gr