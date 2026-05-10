Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΤο μπουκάλι που πίνεις νερό ίσως κρύβει κάτι που δεν φαντάζεσαι
ΥΓΕΙΑ

Το μπουκάλι που πίνεις νερό ίσως κρύβει κάτι που δεν φαντάζεσαι

 10.05.2026 - 13:30
Το μπουκάλι που πίνεις νερό ίσως κρύβει κάτι που δεν φαντάζεσαι

Νέα επιστημονικά ευρήματα στρέφουν την προσοχή όχι μόνο στο πόσο νερό πίνουμε, αλλά και στο τι μπορεί να περιέχει χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε.

Το νερό αποτελεί βασικό πυλώνα της υγείας και αυτό είναι κάτι το αδιαπραγμάτευτο.

Οι ανάγκες ενυδάτωσης διαφέρουν ανά ηλικία. Παιδιά 4 έως 8 ετών χρειάζονται περίπου 1,2 λίτρα νερού ημερησίως, ενώ οι έφηβοι έως και 1,9 λίτρα. Η ανεπαρκής κατανάλωση μπορεί να οδηγήσει σε πονοκεφάλους, διαταραχές του εντέρου και γενικότερη επιβάρυνση του οργανισμού.


Ωστόσο, το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στην ποσότητα. Οι ειδικοί πλέον στρέφουν την προσοχή και στο δοχείο από το οποίο πίνεται.

Τα επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια, ιδιαίτερα τα μεταλλικά, έχουν προωθηθεί τα τελευταία χρόνια ως πιο φιλική επιλογή για το περιβάλλον. Παρά ταύτα, έχουν συγκεκριμένο χρόνο χρήσης, ειδικά όταν περιέχουν ανθρακούχα ποτά.

Την ίδια στιγμή, η χρήση πλαστικών μπουκαλιών παραμένει ευρεία. Μελέτη του 2024 έρχεται να αναδείξει έναν επιπλέον λόγο ανησυχίας, πέρα από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences και πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου Columbia, του Rutgers και άλλων ιδρυμάτων, εντόπισε σημαντική παρουσία νανοπλαστικών στο εμφιαλωμένο νερό.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, σε ένα λίτρο νερού ανιχνεύθηκαν κατά μέσο όρο περίπου 240.000 πλαστικά σωματίδια, αριθμός που είναι 10 έως 100 φορές υψηλότερος από προηγούμενες εκτιμήσεις.

Τα σωματίδια αυτά, γνωστά ως νανοπλαστικά, είναι εξαιρετικά μικρού μεγέθους και μπορούν να εισέλθουν στον ανθρώπινο οργανισμό, ακόμη και στο αίμα ή τον εγκέφαλο.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η παρουσία τους μπορεί να σχετίζεται με σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως καρκίνος, γενετικές ανωμαλίες και διαταραχές γονιμότητας.

Χημικοί κίνδυνοι πέρα από τα σωματίδια

Πέρα από τα νανοπλαστικά, προβληματισμό προκαλούν και οι φθαλικές ενώσεις που περιέχονται στα πλαστικά.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Επιστημών των ΗΠΑ, οι ουσίες αυτές συνδέονται με προβλήματα στην ανάπτυξη, το αναπαραγωγικό σύστημα, τον εγκέφαλο και το ανοσοποιητικό.

Όπως σημείωσε ο συν-συγγραφέας της μελέτης, Beizhan Yan, «μέχρι σήμερα επρόκειτο για ένα ανεξερεύνητο πεδίο, όπου οι μελέτες βασίζονταν σε εκτιμήσεις. Πλέον έχουμε τη δυνατότητα να δούμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τι πραγματικά υπάρχει».

Η συζήτηση γύρω από την κατανάλωση νερού αποκτά έτσι μια νέα διάσταση, που αφορά όχι μόνο την ποσότητα, αλλά και την ποιότητα και κυρίως το μέσο μέσω του οποίου φτάνει στον οργανισμό.

Πηγή: news247.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τον σταμάτησαν για έλεγχο και έτρεξε να διαφύγει - Τον «τσάκωσαν» με κοκαΐνη και…magic mushroom - Χειροπέδες σε 5 πρόσωπα
Αθηνά Μιχαηλίδου στο «Τ» σε μια ανθρώπινη συνέντευξη: «Καμία μητέρα δεν χρειάζεται να είναι τέλεια»
«Μαμά, δεν χρειάζεται να είσαι τέλεια» - Η εξομολόγηση της διπλανής πόρτας και το τέλος του μύθου της superwoman
Άγρια επίθεση σε 32χρονο: Ο ένας τον τραυμάτισε με μαχαίρι στο μέτωπο κι άλλος με ξύλο στο χέρι – Πήραν το πορτοφόλι και έγιναν καπνός
Χαμός σε κέντρο διασκέδασης στη Λεμεσό: Λογομάχησαν και πιάστηκαν στα χέρια με μαχαίρια και ξύλα – Πέντε πρόσωπα στο νοσοκομείο
Στο... πόδι η Αμμόχωστος τα ξημερώματα - Έκρηξη σε όχημα 45χρονου - Ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πώς να κοιμηθείτε στο αεροπλάνο σύμφωνα με την επιστήμη - Τα μυστικά για καλύτερο ύπνο εν ώρα πτήσης

 10.05.2026 - 13:25
Επόμενο άρθρο

Ανακαλούνται σχεδόν 3,6 εκατομμύρια μπουκάλια λεμονάδας γνωστής μάρκας

 10.05.2026 - 13:36
Μήνυμα στήριξης από ΠτΔ προς κτηνοτρόφους εν μέσω κρίσης - «Θα σταθούμε δίπλα τους μέχρι την τελευταία στιγμή»

Μήνυμα στήριξης από ΠτΔ προς κτηνοτρόφους εν μέσω κρίσης - «Θα σταθούμε δίπλα τους μέχρι την τελευταία στιγμή»

Θα σταθούμε δίπλα στους κτηνοτρόφους μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι να αναζωογονήσουμε αυτόν τον σημαντικό τομέα της οικονομίας μας, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μήνυμα στήριξης από ΠτΔ προς κτηνοτρόφους εν μέσω κρίσης - «Θα σταθούμε δίπλα τους μέχρι την τελευταία στιγμή»

Μήνυμα στήριξης από ΠτΔ προς κτηνοτρόφους εν μέσω κρίσης - «Θα σταθούμε δίπλα τους μέχρι την τελευταία στιγμή»

  •  10.05.2026 - 11:16
Μάριος Καρογιάν στο «T» : «Η ΔΗΠΑ θα έχει ουσιαστική παρουσία στη νέα βουλή»-« Είμαι εδώ, ενεργός και αποφασισμένος»

Μάριος Καρογιάν στο «T» : «Η ΔΗΠΑ θα έχει ουσιαστική παρουσία στη νέα βουλή»-« Είμαι εδώ, ενεργός και αποφασισμένος»

  •  10.05.2026 - 07:23
ΠτΔ: «Ευελπιστώ να δούμε ξεκάθαρες θέσεις από όσους διεκδικούν την ψήφο του λαού στις Βουλευτικές Εκλογές»

ΠτΔ: «Ευελπιστώ να δούμε ξεκάθαρες θέσεις από όσους διεκδικούν την ψήφο του λαού στις Βουλευτικές Εκλογές»

  •  10.05.2026 - 11:07
Βουλευτικές εκλογές 2026: Ψήφος για πρώτη φορά και με ταυτότητα μέσω ψηφιακού πολίτη – Πότε θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα

Βουλευτικές εκλογές 2026: Ψήφος για πρώτη φορά και με ταυτότητα μέσω ψηφιακού πολίτη – Πότε θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα

  •  10.05.2026 - 12:59
Έκτροπα στο ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ: Χειροπέδες σε 16χρονο - Ψάχνουν άλλους τρεις οι Αρχές - Δείτε φωτογραφίες

Έκτροπα στο ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ: Χειροπέδες σε 16χρονο - Ψάχνουν άλλους τρεις οι Αρχές - Δείτε φωτογραφίες

  •  10.05.2026 - 14:45
Συγκινεί ο Χαράλαμπος Προύντζος: «Το ευχαριστώ είναι λίγο» - Οι φωτογραφίες με τις κόρες και τη σύζυγό του και η αγκαλιά με τη μητέρα του

Συγκινεί ο Χαράλαμπος Προύντζος: «Το ευχαριστώ είναι λίγο» - Οι φωτογραφίες με τις κόρες και τη σύζυγό του και η αγκαλιά με τη μητέρα του

  •  10.05.2026 - 15:02
Ανακαλούνται σχεδόν 3,6 εκατομμύρια μπουκάλια λεμονάδας γνωστής μάρκας

Ανακαλούνται σχεδόν 3,6 εκατομμύρια μπουκάλια λεμονάδας γνωστής μάρκας

  •  10.05.2026 - 13:36
Σχέσεις: Τα όρια που χρειάζεται να υπάρχουν για να είναι υγιής

Σχέσεις: Τα όρια που χρειάζεται να υπάρχουν για να είναι υγιής

  •  10.05.2026 - 14:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα