Βουλευτικές εκλογές 2026: Ψήφος για πρώτη φορά και με ταυτότητα μέσω ψηφιακού πολίτη – Πότε θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι δύο με τρεις ώρες μετά το κλείσιμο των καλπών θα γίνουν γνωστά τα πολιτικά κόμματα που θα εισέλθουν στη Βουλή και με πόσους βουλευτές και μέχρι τις 2:00 το πρωί της Δευτέρας θα γίνουν γνωστά και τα ονόματα των βουλευτών.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ηλία είπε ότι την ερχόμενη Τετάρτη, 13 Μαΐου, θα ολοκληρωθεί η εκτύπωση των ψηφοδελτίων από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο προκειμένου να δοθούν στους οικείους Εφόρους Εκλογών για την προετοιμασία τους.

«Την Τετάρτη, με βάση το πρόγραμμα, θα εκτυπωθούν τα ψηφοδέλτια για Πάφο, Λάρνακα, Κερύνεια και για τις εκλογές της θρησκευτικής ομάδας των Μαρωνιτών», ενώ ολοκληρώνεται η στελέχωση των εκλογικών κέντρων με τους προεδρεύοντες και τους βοηθούς τους., πρόσθεσε.

Σε σχέση με τα ψηφοδέλτια, ο κ. Ηλία εκτιμά ότι «δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα από τη, για πρώτη φορά, χρήση ψηφοδελτίου δύο όψεων», προσθέτοντας ότι «ψηφοδέλτια δύο όψεων θα έχουμε σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, με εξαίρεση τη Λάρνακα που θα είναι μίας όψης».

Εξήγησε, παράλληλα, ότι δεν μπορούν οι ψηφοφόροι να ψηφίσουν οριζόντια και αν το πράξουν θα είναι άκυρη η ψήφος τους.

Πρόσθεσε ότι οι ψηφοφόροι θα μπορούν απλά να επιλέξουν το πολιτικό τους κόμμα, με την αναγραφή «+», «√» ή «x» στο κουτί που είναι κάτω από τα ονόματα των υποψηφίων του πολιτικού κόμματος της επιλογής του.

«Μπορούν, επιπρόσθετα και προαιρετικά, να τοποθετήσουν μέχρι πέντε σταυρούς προτίμησης στην εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας, τρεις στις εκλογικές περιφέρειες Λεμεσού και Αμμοχώστου, δύο για Λάρνακα και Πάφο και ένα για την εκλογική περιφέρεια Κερύνειας», σημείωσε.

Εάν η επιλογή του εκλογέα, σύμφωνα με τον κ. Ηλία, είναι κάποιος μεμονωμένος υποψήφιος, τότε θα πρέπει να τοποθετήσει το σταυρό προτίμησής του στο κουτάκι που είναι δεξιά από το όνομα του υποψηφίου.

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών είπε στο ΚΥΠΕ ότι η ψηφοφορία αρχίζει στις 7πμ και διακόπτεται μια ώρα το μεσημέρι για να ξεκινήσει εκ νέου στις 1μμ μέχρι τις 6μμ.

Πρόσθεσε ότι οι εκλογείς μπορούν να ψηφίσουν με την προσκόμιση της πολιτικής τους ταυτότητας ή του εκλογικού τους βιβλιαρίου.

Δεκτή για πρώτη φορά ταυτότητα από ψηφιακό πολίτη

Ανέφερε, ωστόσο, ότι για πρώτη φορά στην ιστορία των εκλογών, θα γίνεται δεκτή και ταυτότητα η οποία δημιουργήθηκε σε κινητή συσκευή (τηλέφωνο) μέσω του ψηφιακού πολίτη.

«Προς το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε μηχανισμός ελέγχου, ο οποίος θα γίνεται στο εκλογικό κέντρο», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι «οι εγκλωβισμένοι συμπατριώτες μας μπορούν, επιπρόσθετα, να ψηφίσουν προσκομίζοντας διαβατήριο ή άδεια οδηγού ή άλλο επίσημο έγγραφο της Δημοκρατίας που φέρει την φωτογραφία τους».

Ετοιμάζεται η εφαρμογή «Πού Ψηφίζω»

Εξάλλου, ο κ. Ηλία είπε ότι η εφαρμογή «Πού Ψηφίζω» θα είναι διαθέσιμη τη Δευτέρα ή την Τρίτη 10/11 Μαΐου και ο εκλογέας, εισάγοντας αριθμό ταυτότητας και ημερομηνία γέννησης, θα μπορεί να πληροφορηθεί άμεσα για το εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσει.

Σε σχέση με το χρόνο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, ο Γενικός Έφορος εκτίμησε ότι δύο με τρεις ώρες μετά το κλείσιμο των καλπών, θα γνωρίζουμε ποια πολιτικά κόμματα θα εισέλθουν στη Βουλή και με πόσους βουλευτές.

Πρόσθεσε ότι γύρω στις 1-2 πμ της Δευτέρας 25ης Μαΐου θα γνωρίζουμε και τα ονόματα των βουλευτών.

Τέλος, ο κ. Ηλία υπενθύμισε ότι κατά την ημέρα της ψηφοφορίας ή την παραμονή των εκλογών, κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να εγκαθιστά ή να διατηρεί έξω από τα εκλογικά κέντρα τραπεζάκια ή εκλογικά επιτελεία ή να αναρτά αφίσες και πανό που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις εκλογές.

Πηγή: ΚΥΠΕ