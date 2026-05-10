ΠτΔ: «Ευελπιστώ να δούμε ξεκάθαρες θέσεις από όσους διεκδικούν την ψήφο του λαού στις Βουλευτικές Εκλογές»

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά το μνημόσυνο των ηρώων Μιχάλη Καραολή και Ανδρέα Δημητρίου, στο Παλαιχώρι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ερωτηθείς αν στην περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, πόσο εύκολο θα είναι το έργο του με τις νέες δυνάμεις και τα νέα κόμματα που θα εισέλθουν στο Κοινοβούλιο, είπε ότι «η απόφαση του κυπριακού λαού θα είναι απόλυτα σεβαστή από την εκτελεστική εξουσία και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εννοώ με την παρούσα σύνθεση της Βουλής, η εκτελεστική εξουσία, όπως γνωρίζετε, δεν έχει πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, αλλά εργαζόμαστε συνεχώς -αυτή είναι η προσέγγιση μας - μέσα από τη συνδιαμόρφωση, να καταλήξουμε σε θετικά αποτελέσματα που στο τέλος της ημέρας, βοηθούν τον κυπριακό λαό, γιατί τα προβλήματα, οι προκλήσεις του κυπριακού λαού δεν έχουν ιδεολογικό χρώμα.

Τούτων λεχθέντων, και παρακολουθώντας την προεκλογική εκστρατεία και με απόλυτο σεβασμό στις επιλογές του κυπριακού λαού, είναι πολύ σημαντικά, θεωρώ, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δύο δεδομένα.

Το πρώτο, ο κάθε ένας έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει την ψήφο του κυπριακού λαού. Αλλά θεωρώ ότι οφείλει την ίδια στιγμή να έχει ένα ξεκάθαρο ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο, όποιο και αν είναι αυτό, με απόλυτο σεβασμό για το πώς θα διαχειριστεί ή πώς θα τοποθετηθεί. Γιατί η Βουλή, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι εκτελεστική εξουσία, είναι νομοθετική εξουσία. Το πώς θα προσεγγίσει διάφορες προκλήσεις που έχουμε. Ένα σαφές Ιδεολογικο-πολιτικό πλαίσιο από όλους όσοι διεκδικούν την ψήφο του κυπριακού λαού, θεωρώ ότι είναι το ελάχιστο που οφείλουν στον κυπριακό λαό.

Το δεύτερο που θα ήθελα να αναφέρω, είναι ότι ευελπιστώ στο διάστημα που έχει απομείνει μέχρι τις Βουλευτικές Εκλογές να δούμε θέσεις, να δούμε ξεκάθαρες τοποθετήσεις και προσεγγίσεις επί όλων των θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, που αφορούν τα μεγάλα θέματα της χώρας, το κυπριακό πρόβλημα, την εξωτερική πολιτική, τις σχέσεις μας με τα γειτονικά κράτη, τα εσωτερικά θέματα. Είναι και αυτό ελάχιστη ένδειξη σεβασμού προς τον κυπριακό λαό, από τον οποίο ζητείται, διεκδικείται η ψήφος του, να υπάρχουν ξεκάθαρες θέσεις, όποιες κι αν είναι αυτές. Δεν σχολιάζω τις θέσεις, δεν παίρνω θέση επί των προσεγγίσεων των κομμάτων ή των υποψηφίων, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτές οι θέσεις να είναι ξεκάθαρες και να είναι γνωστές σε όλους».