Άτυπη Υπουργική Συνάντηση για τη Στέγαση – Στο επίκεντρο η προσιτή και βιώσιμη κατοικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 10.05.2026 - 11:09
Στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιείται στις 11 και 12 Μαΐου 2026, στην Λευκωσία, η Άτυπη Υπουργική Συνάντηση για τη Στέγαση. Της Συνάντησης θα προεδρεύσει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, στην παρουσία του Επιτρόπου Ενέργειας και Στέγασης κ. Dan Jørgensen και με τη συμμετοχή Ευρωπαίων Υπουργών αρμόδιων για θέματα στέγασης, εκπροσώπων θεσμών και οργανισμών της Ένωσης και βασικών φορέων του στεγαστικού τομέα.

Η Συνάντηση αντανακλά τη δέσμευση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ να θέσει την οικονομικά προσιτή, βιώσιμη και αξιοπρεπή στέγαση ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Σε μια περίοδο κατά την οποία τα συστήματα στέγασης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση δέχονται αυξανόμενες πιέσεις, εξαιτίας της αύξησης του κόστους, των διαρθρωτικών ελλείψεων και των δημογραφικών προκλήσεων, η Συνάντηση στοχεύει στην προώθηση του διαλόγου, την ενίσχυση της συνεργασίας και τη συμβολή στη διαμόρφωση ενός πιο συμπεριληπτικού και ανθεκτικού τοπίου στέγασης σε όλα τα κράτη μέλη.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους της Συνάντησης, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των διοικητικών και κανονιστικών εμποδίων, τα οποία προκαλούν καθυστερήσεις στην ανάπτυξη και την ανακαίνιση κατοικιών στα κράτη μέλη. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, στη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων Αρχών και στην αξιοποίηση της ψηφιοποίησης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της προβλεψιμότητας, διατηρώντας παράλληλα υψηλά πρότυπα στην προστασία του περιβάλλοντος, στον χωροταξικό σχεδιασμό και στην κοινωνική ένταξη.

Το δεύτερο μέρος της Συνάντησης θα επικεντρωθεί στους τρόπους αντιμετώπισης του σημαντικού επενδυτικού κενού στον τομέα της στέγασης σε ολόκληρη την ΕΕ. Κατά τη συζήτηση, θα εξεταστούν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας ανάμεσα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και η βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και η αύξηση των επενδύσεων σε έργα οικονομικά προσιτής και βιώσιμης κατοικίας, συμπεριλαμβανομένων της ανακαίνισης και της ενεργειακής απόδοσης.

Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα εξετάσουν περαιτέρω τον τρόπο βέλτιστης αξιοποίησης των υφιστάμενων και των μελλοντικών ευρωπαϊκών εργαλείων χρηματοδότησης, όπως ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα ταμεία συνοχής και η επικείμενη Πανευρωπαϊκή Πλατφόρμα Επενδύσεων, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και του αντικτύπου των πολιτικών στέγασης σε ολόκληρη την Ένωση.

Η Άτυπη Υπουργική Συνάντηση θα αποτελέσει πλατφόρμα ενθάρρυνσης του διαλόγου, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν εθνικές εμπειρίες, να εντοπίσουν κοινές προκλήσεις και να προωθήσουν συντονισμένες προσεγγίσεις για τη βελτίωσης της προσιτότητας, της βιωσιμότητας και της προσβασιμότητας της στέγασης για όλους τους πολίτες.


Στις 11 Μαΐου, οι Υπουργοί και οι συμμετέχοντες θα επισκεφθούν το Πολιτιστικό Κέντρο Αμμοχώστου στη Δερύνεια και, στη συνέχεια, θα παραστούν σε επίσημο δείπνο που θα παραθέσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να ξεναγηθούν στη φωτογραφική έκθεση που διοργανώνουν το Υπουργείο Εσωτερικών και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, με τίτλο «ΟΙΚΙΑ», στην οποία παρουσιάζεται η εξέλιξη της στέγασης στην Κύπρο από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

