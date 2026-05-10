ΑρχικήΠολιτικήΜήνυμα στήριξης από ΠτΔ προς κτηνοτρόφους εν μέσω κρίσης - «Θα σταθούμε δίπλα τους μέχρι την τελευταία στιγμή»
Μήνυμα στήριξης από ΠτΔ προς κτηνοτρόφους εν μέσω κρίσης - «Θα σταθούμε δίπλα τους μέχρι την τελευταία στιγμή»

Θα σταθούμε δίπλα στους κτηνοτρόφους μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι να αναζωογονήσουμε αυτόν τον σημαντικό τομέα της οικονομίας μας, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά το μνημόσυνο των ηρώων Μιχάλη Καραολή και Ανδρέα Δημητρίου, στο Παλαιχώρι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ερωτηθείς αν θα υπάρξει τελικά συνάντηση του με τους διαμαρτυρόμενους κτηνοτρόφους διότι υπάρχει ένα "αλαλούμ" γύρω από αυτό το θέμα, είπε ότι «θέλω να το ξεκαθαρίσω για να μην υπάρχει το οποιοδήποτε αλαλούμ.

Είμαστε σε επαφή με όλα τα οργανωμένα σύνολα των κτηνοτρόφων. Είμαστε σε επαφή με όλες τις αγροτικές οργανώσεις. Βλέπω, θέλω να το πω δημόσια και ελπίζω αυτό να συνεχιστεί, μια διάθεση από όλους να συνεργαστούμε ακόμη περισσότερο για να αντιμετωπίσουμε τη συγκεκριμένη πρόκληση. Και πραγματικά πιστεύω, στη βάση του σχεδιασμού που έχουμε στη βάση του πλάνου που έχουμε, ότι αν αυτή η συνεργασία συνεχιστεί πολύ σύντομα θα μπορούμε να πούμε ότι αντιμετωπίσαμε τον αφθώδη πυρετό με επιτυχία.

Από εκεί και πέρα υπάρχει μια άλλη διάσταση που αφορά την προσέγγιση της Κυβέρνησης έναντι του κόσμου της κτηνοτροφίας. Είμαστε δίπλα τους από την πρώτη στιγμή. Είδατε και τις πρόσφατες μας αποφάσεις. Αν συγκρίνετε με παρόμοιες αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι αποφάσεις που έλαβε η δική μας Κυβέρνηση είναι σαφώς πολύ ενισχυμένες και μιλώ για την οικονομική ενίσχυση, δεν θα το πω αποζημίωση, αλλά οικονομική ενίσχυση.

Και χαίρομαι γιατί μπορούμε να το κάνουμε λόγω της υπεύθυνης δημοσιονομικής μας πολιτικής, αλλά είναι και ένδειξη του πόσο πιστεύουμε στον πρωτογενή τομέα της χώρας μας. Είμαστε ένα νησί, είμαστε μια απομακρυσμένη χώρα. Είναι ύψιστη αναγκαιότητα ο πρωτογενής τομέας να στηρίζεται, να ενισχύεται. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω, μπορώ να διαβεβαιώσω τους κτηνοτρόφους μας ότι θα σταθούμε δίπλα τους μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι να αναζωογονήσουμε αυτόν τον σημαντικό τομέα της οικονομίας μας, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι ύψιστης αναγκαιότητας».

