Σύμφωνα με το υλικό, άνδρας φέρεται να βρέθηκε πάνω στο καπό οχήματος που συνέχισε την πορεία του για περίπου δύο χιλιόμετρα, σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη και σοκαριστική σκηνή.

Τι αναφέρει η Αστυνομία

Αναφορικά με βίντεο που έχει δημοσιοποιηθεί και αφορά οδική σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο μεταξύ του κυκλικού κόμβου Ριζοελιάς και του κυκλικού κόμβου Καλού Χωριού, στη Λάρνακα, αναφέρονται τα ακόλουθα:

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 6 Μαΐου 2026. Μετά από οδική σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο, οδηγός του ενός οχήματος, ηλικίας 65 ετών, προσέγγισε το δεύτερο όχημα με σκοπό την ανταλλαγή στοιχείων.

Στη σκηνή αφίχθηκε περιπολικό της Αστυνομίας. Στη θέα των μελών της Αστυνομίας, ο οδηγός του δεύτερου οχήματος εκκίνησε το αυτοκίνητό του, επιχειρώντας να εγκαταλείψει τη σκηνή.

Στην προσπάθειά του να τον ανακόψει, ο 65χρονος βρέθηκε πάνω στον ανεμοθώρακα του οχήματος, το οποίο συνέχισε να κινείται στον αυτοκινητόδρομο.

Σε κάποιο σημείο της διαδρομής, ο 65χρονος έπεσε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να υποστεί ελαφρύ τραυματισμό, συγκεκριμένα μώλωπες και εκδορές.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος εγκατέλειψε τη σκηνή.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις με σκοπό τον εντοπισμό του οδηγού.