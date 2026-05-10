ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
Σοκ από έλεγχο σε περίπτερο: Χαρτονόμισμα €200 ξεσκέπασε ζευγάρι και παράνομο χρήμα

 10.05.2026 - 12:10
Συνελήφθησαν χθες δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση, άντρας ηλικίας 22 ετών και γυναίκα ηλικίας 19 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων αναφορικά με διερευνώμενη υπόθεση κατοχής και κυκλοφορίας παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν γύρω στις 4 τα ξημερώματα χθες σε περίπτερο τον 22χρονο ο οποίος τη δεδομένη στιγμή αγόρασε προϊόντα πληρώνοντας με χαρτονόμισμα των €200 με τον ταμία του περιπτέρου να του επιστρέφει τα ρέστα.

Αμέσως τα μέλη της Αστυνομίας αποκάλυψαν την ιδιότητα τους και από προκαταρτικό έλεγχο που διενήργησαν στο χαρτονόμισμα των €200, ηγέρθησαν υπόνοιες όσο αφορά τη γνησιότητα του.

Ο 22χρονος συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της κατοχής και κυκλοφορίας παραχαραγμένου χαρτονομίσματος.

Έξω από το περίπτερο, βρισκόταν σταθμευμένο το αυτοκίνητο του 22χρονου και στη θέση του συνοδηγού καθόταν η 19χρονη. Σε έρευνα που διενεργήθηκε, εντοπίστηκαν εντός του αυτοκινήτου 17 πακέτα τσιγάρα και το χρηματικό ποσό των €300 σε χαρτονομίσματα των €50, τα οποία παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία που διαμένουν στη Λευκωσία, όπου εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό των €1,760, συμπεριλαμβανομένων 5 χαρτονομισμάτων των €200 τα οποία εκ πρώτης όψεως φαίνονται να είναι παραχαραγμένα και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια. Η 19χρονη συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας αφού δεν ήταν σε θέση να δώσει ικανοποιητικές εξηγήσεις όσο αφορά την προέλευση του χρηματικού ποσού.

Στη συνέχεια, οι δύο επανασυνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση ενώ σήμερα το πρωί αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για τη διαδικασία έκδοσης διαταγμάτων προσωποκράτησης τους.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Θα σταθούμε δίπλα στους κτηνοτρόφους μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι να αναζωογονήσουμε αυτόν τον σημαντικό τομέα της οικονομίας μας, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

