Ανατροπή με τον χανταϊό: Από πού πραγματικά ξεκίνησε, το πρώτο θύμα και ο θάνατος της συζύγου του Τζιν Χάκμαν

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής Mail on Sunday, το πραγματικό «σημείο μηδέν» της επιδημίας βρίσκεται σχεδόν 1.500 μίλια βορειότερα από την πόλη Ουσουάια, στο νότιο άκρο της Αργεντινής, όπου αρχικά θεωρήθηκε ότι μολύνθηκαν οι επιβάτες.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο 70χρονος Ολλανδός ορνιθολόγος Λέο Σχιλπερόορντ και η σύζυγός του, Μίριαμ, 69 ετών, οι οποίοι επιβιβάστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. Οι αρχικές εκθέσεις υποστήριζαν ότι το ζευγάρι κόλλησε τον ιό σε τεράστια χωματερή και χώρο παρατήρησης πουλιών στην Ουσουάια.

Ωστόσο, οι αποκαλύψεις δείχνουν ότι το ζευγάρι είχε ταξιδέψει λίγες εβδομάδες νωρίτερα στη βόρεια Παταγονία, περιοχή όπου καταγράφεται έντονη διασπορά του χανταϊού. Εκεί έχουν επιβεβαιωθεί 101 κρούσματα και 32 θάνατοι τους τελευταίους μήνες.

Ο Χουάν Πετρίνα, διευθυντής επιδημιολογίας της πολιτείας Γη του Πυρός, δήλωσε στην εφημερίδα ότι ο ιός «δεν υπήρξε ποτέ» στην Ουσουάια και αμφισβήτησε πλήρως τις θεωρίες περί μόλυνσης στη χωματερή της περιοχής.

«Δεν γνωρίζουμε από πού προέρχονται οι πληροφορίες ότι το ζευγάρι μολύνθηκε στην τοπική χωματερή. Ακόμη κι αν πήγαν εκεί, κάτι που δεν γνωρίζουμε, ο αρουραίος colilargo που μεταφέρει τον ιό δεν υπάρχει στην περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, οι Σχιλπερόορντ βρίσκονταν στη βόρεια Παταγονία περίπου 25 με 30 ημέρες πριν φτάσουν στην Ουσουάια και «σχεδόν σίγουρα» μολύνθηκαν εκεί. Το ζευγάρι έφτασε στην πόλη στις 29 Μαρτίου και είχε μόλις δύο πλήρεις ημέρες πριν επιβιβαστεί στο πλοίο, ενώ η περίοδος επώασης του ιού είναι τουλάχιστον μία εβδομάδα.



Το στέλεχος των Άνδεων και η μετάδοση μεταξύ ανθρώπων

Το στέλεχος που σκότωσε το ζευγάρι αλλά και έναν τρίτο επιβάτη είναι γνωστό ως «στέλεχος των Άνδεων». Πρόκειται για τη μοναδική παραλλαγή του χανταϊού που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και εντοπίζεται στις επαρχίες Νεουκέν, Ρίο Νέγκρο και Τσουμπούτ της βόρειας Παταγονίας.

Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως μέσω της εισπνοής αέρα που έχει μολυνθεί από περιττώματα, ούρα ή σάλιο τρωκτικών.

Οι αρχές της Αργεντινής παραδέχθηκαν ότι δεν γνωρίζουν πόσοι από τους 32 θανάτους που έχουν καταγραφεί από τον περασμένο Ιούνιο σχετίζονται ειδικά με το στέλεχος των Άνδεων.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι το ζευγάρι είχε επισκεφθεί και τη Χιλή πριν ταξιδέψει προς την Ουσουάια και επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο την 1η Απριλίου. Ωστόσο, αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας της Χιλής απέρριψε κάθε ενδεχόμενο μόλυνσης εκεί, τονίζοντας ότι η περίοδος επώασης δεν συμβαδίζει με το ταξίδι τους.



Ο θάνατος στο κρουαζιερόπλοιο και οι φόβοι για υπερμετάδοση

Ο Λέο Σχιλπερόορντ ήταν ο πρώτος που πέθανε στο πλοίο, στις 11 Απριλίου. Σύμφωνα με επιβάτες, ο καπετάνιος ανακοίνωσε ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε «φυσικά αίτια», γεγονός που οδήγησε αρκετούς συνεπιβάτες να αγκαλιάσουν τη σύζυγό του για να την παρηγορήσουν.

Η Μίριαμ Σχιλπερόορντ συνόδευσε τη σορό του συζύγου της μέχρι το Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής στις 24 Απριλίου, όμως λίγο αργότερα άρχισε να εμφανίζει γαστρεντερικά συμπτώματα. Πέθανε δύο ημέρες αργότερα.

Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής ανακοίνωσε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή εννέα ενεργά κρούσματα χανταϊού στη χώρα, ενώ ένας άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Παρότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιχειρεί να περιορίσει τους φόβους για ενδεχόμενη πανδημία τύπου Covid, ειδικοί υπενθυμίζουν ότι το στέλεχος των Άνδεων έχει ήδη προκαλέσει περιστατικά υπερμετάδοσης.

Το 2018, ένας άνδρας στην επαρχία Τσουμπούτ της Αργεντινής πήγε σε πάρτι γενεθλίων ενώ είχε υψηλό πυρετό, μολύνοντας 34 ανθρώπους. Από αυτούς, οι 11 πέθαναν.

Η υπόθεση του Τζιν Χάκμαν

Το θέμα επανήλθε στο προσκήνιο και λόγω της υπόθεσης της συζύγου του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού Τζιν Χάκμαν. Η Μπέτσι Αρακάουα πέθανε από χανταϊό πέρυσι, πιθανότατα αφού καθάρισε φωλιά αρουραίων σε αποθήκη στο ράντσο του ζευγαριού στο Νέο Μεξικό.

Ο ανιψιός του ηθοποιού, Τιμ Χάκμαν, δήλωσε σχετικά: «Εύχομαι σε όλους καλή τύχη. Ελπίζω όσοι επηρεάζονται από αυτό να έχουν γύρω τους μια δυνατή ομάδα υποστήριξης».

Πηγή: protothema.gr