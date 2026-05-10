Ένα νέο, άκρως εντυπωσιακό, γαστρονομικό hot spot έκανε την εμφάνισή του – Breakfast, lunch και dinner…τα έχει όλα

Το concept του ξεκινά από νωρίς το πρωί με καφέ και breakfast επιλογές, συνεχίζει με lunch, ενώ το βράδυ μετατρέπεται σε έναν ατμοσφαιρικό προορισμό για dinner και cocktails. Όσο περνά η ώρα, η μουσική ανεβαίνει διακριτικά, τα cocktails πρωταγωνιστούν και ο χώρος αποκτά μία όμορφη βραδινή ενέργεια.

Το μενού κινείται σε μεσογειακές γεύσεις με δημιουργικές διεθνείς πινελιές και φέρει την υπογραφή του chef consultant Nick Constantinou. Πιάτα όπως το ceviche λαβράκι, τα dumplings γαρίδας, το ριζότο με μελάνι σουπιάς και τα παϊδάκια αρνιού έχουν ήδη ξεχωρίσει, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο wine pairing, με μία εντυπωσιακή λίστα κρασιών και άρτια καθοδήγηση από την ομάδα του εστιατορίου.

Τα cocktails αποτελούν επίσης σημαντικό κομμάτι της εμπειρίας, με signature δημιουργίες που δίνουν χαρακτήρα στις βραδινές εξόδους.

Με προσεγμένο σέρβις, όμορφη ατμόσφαιρα και μία κουζίνα που ισορροπεί ανάμεσα στο comfort και τη δημιουργικότητα, το Sova Bistrot ήρθε να προστεθεί στις νέες αφίξεις της πόλης που αξίζει να ανακαλύψεις.

(99363353) KSenos Building, Τροόδους 2, Άγιος Αθανάσιος, 4100, Λεμεσός.

Δ-Σ: 08:30-23:00 & Κ 08:30-18:00.

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus