Μπορεί η υπερβολική πρωτεΐνη να βλάψει τα νεφρά σας; Τι δείχνουν τα στοιχεία

Για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, η κατανάλωση περισσότερης πρωτεΐνης είναι συνήθως διαχειρίσιμη, αλλά τα άτομα με νεφρική νόσο ή κρυφό κίνδυνο νεφρικής νόσου πρέπει να είναι πιο προσεκτικά.

Όταν το σώμα διασπά την πρωτεΐνη, παράγει απόβλητα, που τα νεφρά πρέπει να φιλτράρουν από το αίμα. Μια δίαιτα με υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες μπορεί να αυξήσει αυτόν τον φόρτο εργασίας φιλτραρίσματος.

Αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι η πρωτεΐνη βλάπτει τα υγιή νεφρά. Η ανησυχία είναι μεγαλύτερη όταν η νεφρική λειτουργία είναι ήδη μειωμένη, επειδή τα νεφρά μπορεί να δυσκολεύονται να αποβάλουν αποτελεσματικά τα επιπλέον απόβλητα.

Μπορεί η υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες να βλάψει τα υγιή νεφρά;

Για άτομα με φυσιολογική νεφρική λειτουργία, δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι μέτριες αυξήσεις στην πρωτεΐνη προκαλούν άμεσα νεφρική νόσο. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι το παρακάνουμε, ειδικά με ακραίες δίαιτες, πολλαπλά πρωτεϊνούχα ροφήματα ή πολύ υψηλή πρόσληψη ζωικής πρωτεΐνης.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι η πρώιμη νεφρική νόσος συχνά δεν έχει εμφανή συμπτώματα. Κάποιος μπορεί να αισθάνεται καλά, αλλά να έχει ήδη μειωμένη νεφρική λειτουργία, διαβήτη, υπέρταση ή άλλο παράγοντα κινδύνου, που καθιστά μια δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες λιγότερο ασφαλή.

Ποιοι πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα

Μια δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες θα πρέπει να συζητηθεί πρώτα με έναν επαγγελματία υγείας, εάν έχετε:

Χρόνια νεφρική νόσο

Διαβήτη

Υπέρταση

Ιστορικό νεφρολιθίασης

Προχωρημένη ηλικία με πιθανή νεφρική δυσλειτουργία

Οικογενειακό ιστορικό νεφρικής νόσου

Τα άτομα με νεφρική νόσο συχνά χρειάζονται εξατομικευμένους στόχους πρωτεΐνης. Κάποια μπορεί να χρειαστεί να περιορίσουν την πρωτεΐνη, ενώ τα άτομα που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση συνήθως χρειάζονται περισσότερη, επειδή η θεραπεία μπορεί να αφαιρέσει την πρωτεΐνη από το αίμα.

Πόση πρωτεΐνη είναι αρκετή;

Μια κοινή βασική τιμή για τους ενήλικες είναι περίπου 0,8 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα. Κάποια άτομα μπορεί να χρειάζονται περισσότερη, όπως ηλικιωμένοι, αθλητές, έγκυες και άτομα που αναρρώνουν από ασθένεια.

Ο ασφαλέστερος στόχος είναι να παίρνετε πάντα αρκετή πρωτεΐνη για τις ανάγκες του σώματός σας, χωρίς να υπερβαίνετε αυτό που μπορούν να αντέξουν τα νεφρά και η συνολική υγεία σας.

Ποια σημάδια μπορεί να υποδηλώνουν καταπόνηση των νεφρών;

Η νεφρική νόσος μπορεί να είναι «σιωπηλή» νωρίς, γι' αυτό και οι εξετάσεις είναι σημαντικές. Πιθανά προειδοποιητικά σημάδια μπορεί να περιλαμβάνουν:

Πρήξιμο στα πόδια, τους αστραγάλους ή το πρόσωπο

Αφρώδη ούρα

Αλλαγές στην ούρηση

Κόπωση

Υπέρταση

Ναυτία

Μειωμένη όρεξη

Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να έχουν πολλές αιτίες, επομένως δεν πρέπει να κάνετε αυτοδιάγνωση. Εντούτοις μην τα αγνοείτε κιόλας. Οι εξετάσεις αίματος και ούρων μπορούν να δώσουν μια πιο σαφή εικόνα.

Πώς μπορείτε να τρώτε πρωτεΐνη με μεγαλύτερη ασφάλεια

Μια ισορροπημένη προσέγγιση είναι συνήθως η βέλτιστη:

Αποφύγετε τις δίαιτες με υπερβολική περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες χωρίς ιατρική συμβουλή

Μην προσθέτετε σκόνες πρωτεΐνης εκτός εάν έχετε σαφή λόγο

Επιλέξτε ποικίλες πηγές πρωτεΐνης, όπως ψάρια, αυγά, γαλακτοκομικά, όσπρια, τόφου, ξηρούς καρπούς, σπόρους και πουλερικά

Περιορίστε τη συχνή κατανάλωση επεξεργασμένων κρεάτων

Διατηρήστε λαχανικά, φρούτα, δημητριακά ολικής αλέσεως και φυτικές ίνες στη διατροφή σας

Κάντε εξετάσεις για τη νεφρική λειτουργία πριν κάνετε μια σημαντική αύξηση πρωτεΐνης

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι τα πρωτεϊνούχα ροφήματα κακά για τα νεφρά;

Όχι αυτόματα. Το ζήτημα είναι η συνολική ημερήσια πρόσληψη. Τα ροφήματα μπορούν να διευκολύνουν την κατανάλωση περισσότερης πρωτεΐνης απ’ ό,τι χρειάζεστε.

Είναι η ζωική πρωτεΐνη πιο δύσκολη για τα νεφρά από τη φυτική πρωτεΐνη;

Οι ζωικές πρωτεΐνες μπορούν να δημιουργήσουν περισσότερο όξινο φορτίο για τα νεφρά. Οι φυτικές πρωτεΐνες μπορεί να είναι πιο διαχειρίσιμες για ορισμένα άτομα, ειδικά όταν η υγεία των νεφρών αποτελεί ανησυχία.

Μπορεί η υψηλή πρωτεΐνη να προκαλέσει πέτρες στα νεφρά;

Μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο σε ορισμένα άτομα, ειδικά με υψηλή πρόσληψη ζωικών πρωτεϊνών, χαμηλή πρόσληψη υγρών ή προηγούμενο ιστορικό λίθων.

Συμπέρασμα

Η πρωτεΐνη δεν είναι εχθρός της υγείας των νεφρών. Για υγιείς ενήλικες, μια λογική αύξηση της πρωτεΐνης είναι συνήθως ασφαλής.

Ο κίνδυνος αυξάνεται όταν η πρόσληψη γίνεται υπερβολική ή όταν υπάρχει ήδη νεφρική νόσος, διαβήτης, υπέρταση ή ιστορικό λίθων στα νεφρά. Πριν ξεκινήσετε μια δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, ο έλεγχος της υγείας των νεφρών είναι ένα έξυπνο βήμα.

Πηγές:

clevelandclinic.org

kidney.org

mayoclinic.org