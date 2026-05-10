ΑρχικήLike OnlineΣχέσεις: Τα όρια που χρειάζεται να υπάρχουν για να είναι υγιής
Σχέσεις: Τα όρια που χρειάζεται να υπάρχουν για να είναι υγιής

Τα όρια δεν καταστρέφουν μια σχέση. Συχνά τη σώζουν.

Όταν ακούμε τη λέξη «όρια», πολλοί άνθρωποι τη συνδέουν με απόσταση ή ψυχρότητα. Στην πραγματικότητα όμως τα σωστά όρια είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία μιας υγιούς ερωτικής σχέσης.

Γιατί μια σχέση δεν γίνεται πιο δυνατή όταν δύο άνθρωποι χάνονται ο ένας μέσα στον άλλον. Γίνεται πιο δυνατή όταν υπάρχει σεβασμός, ασφάλεια και χώρος ώστε και οι δύο να μπορούν να παραμένουν ο εαυτός τους.

Και ναι, τα όρια δεν απομακρύνουν απαραίτητα τους ανθρώπους. Συχνά κάνουν μια σχέση πολύ πιο σταθερή και ήρεμη.

Το δικαίωμα να έχεις προσωπικό χρόνο

Το ότι είσαι σε σχέση δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνετε τα πάντα μαζί.

Ο προσωπικός χρόνος:

- δεν είναι αδιαφορία

- δεν σημαίνει απομάκρυνση

- ούτε δείχνει λιγότερη αγάπη

Κάθε άνθρωπος χρειάζεται στιγμές μόνος του, χρόνο με φίλους ή χώρο να «αναπνεύσει» χωρίς ενοχές.

Και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό.

Ο σεβασμός στην ιδιωτικότητα

Μια υγιής σχέση δεν βασίζεται στον έλεγχο.

Το να ζητά κάποιος συνεχώς κωδικούς, πρόσβαση σε κινητό ή εξηγήσεις για κάθε λεπτομέρεια της ημέρας δεν είναι πάντα ένδειξη αγάπης. Πολύ συχνά δείχνει ανασφάλεια ή ανάγκη ελέγχου.

Η εμπιστοσύνη χτίζεται διαφορετικά.

Να μπορείς να λες «όχι» χωρίς φόβο

Αυτό είναι ίσως από τα πιο βασικά όρια σε κάθε σχέση.

Ένας άνθρωπος πρέπει να μπορεί:

- να διαφωνήσει

- να εκφράσει κάτι που τον ενοχλεί

- ή να αρνηθεί κάτι

χωρίς να φοβάται ένταση, πίεση ή απομάκρυνση.

Η υγιής επικοινωνία δεν σημαίνει ότι συμφωνείτε πάντα. Σημαίνει ότι υπάρχει χώρος και ασφάλεια για ειλικρίνεια.

Τα όρια στην επικοινωνία κατά τη διάρκεια καβγάδων

Το πώς μιλάμε όταν είμαστε θυμωμένοι λέει πολλά για μια σχέση.

Οι προσβολές, οι ειρωνείες, οι φωνές ή η συναισθηματική πίεση δεν πρέπει να θεωρούνται φυσιολογικές μόνο και μόνο επειδή υπάρχει ένταση.

Ακόμα και στους καβγάδες χρειάζονται όρια και σεβασμός.

Η σχέση δεν πρέπει να «καταπίνει» όλη σου τη ζωή

Μια σχέση είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής αλλά δεν πρέπει να γίνεται το μοναδικό.

Οι φίλοι, η δουλειά, τα ενδιαφέροντα, οι στόχοι και η προσωπική ταυτότητα συνεχίζουν να έχουν αξία ακόμα και μέσα σε μια πολύ ερωτευμένη σχέση.

Και συνήθως οι πιο υγιείς σχέσεις είναι εκείνες όπου και οι δύο άνθρωποι νιώθουν ελεύθεροι να εξελίσσονται και ατομικά.

Τα όρια δεν σημαίνουν λιγότερη αγάπη

Πολλοί άνθρωποι φοβούνται ότι αν βάλουν όρια θα απομακρύνουν τον σύντροφό τους.

Στην πραγματικότητα όμως τα ξεκάθαρα όρια βοηθούν μια σχέση να γίνει πιο ασφαλής, πιο σταθερή και πιο ειλικρινής.

Γιατί η αγάπη δεν φαίνεται μόνο μέσα από την ένταση ή τη συνεχή παρουσία.

Φαίνεται και μέσα από τον σεβασμό, την κατανόηση και τον χώρο που αφήνεις στον άλλον να υπάρχει κανονικά μέσα στη σχέση.

Πηγή: womenonly.skai.gr

