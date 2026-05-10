Πρέσβης Ισραήλ στην Κύπρο: Ζητά να απορρίψουν την «διχαστική γλώσσα» για ισραηλινές επενδύσεις

«Πρόσφατα, παρατηρήσαμε φωνές που προσπαθούν να παρουσιάσουν τις ισραηλινές επενδύσεις και την παρουσία τους στην Κύπρο με αρνητικό και απειλητικό τρόπο», σημειώνει ο κ. Ανόλικ, αναφέροντας ότι η σχέση μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου βασίζεται σε κοινές αξίες, αμοιβαίο σεβασμό και ισχυρή φιλία.

«Αυτή η φιλία έχει εξελιχθεί σε μια βαθιά ανθρώπινη σύνδεση. Χιλιάδες οικογένειες, επιχειρηματίες και επαγγελματίες από το Ισραήλ έχουν επιλέξει την Κύπρο ως δεύτερο σπίτι τους από ειλικρινή αγάπη και εκτίμηση για το νησί και τον πολιτισμό του» αναφέρει.

Σημειώνει ότι, «η χρήση ρητορικής που ξεχωρίζει μια συγκεκριμένη εθνικότητα, αμφισβητεί τη νομιμότητα μιας νομοταγούς κοινότητας και χρησιμοποιεί φορτισμένους όρους όπως «εξαγορά» ή «ανεξέλεγκτη επιρροή» είναι βαθιά ανησυχητική».

Όταν ο πολιτικός λόγος, προσθέτει, «χρησιμοποιεί παλιά στερεότυπα σχετικά με την «ξένη οικονομική δύναμη» για να υποκινήσει φόβο, εισέρχεται σε επικίνδυνο έδαφος». «Μια τέτοια ρητορική, η οποία στοχεύει τον εβραϊκό λαό και το κράτος του, απηχώντας ιστορικούς και επιβλαβείς μύθους οικονομικής κυριαρχίας, τροφοδοτεί τον αντισημιτισμό» αναφέρει ακόμη.

«Η στόχευση μιας συγκεκριμένης κοινότητας που συμβάλλει σημαντικά στην κυπριακή οικονομία και τον κοινωνικό ιστό δεν είναι μόνο αβάσιμη, αλλά φέρει και μια χροιά προκατάληψης που δεν θα έπρεπε να έχει θέση σε ένα σύγχρονο, δημοκρατικό ευρωπαϊκό έθνος», προσθέτει.

Σημειώνει ότι η ισραηλινή κοινότητα στην Κύπρο δεν είναι κλειστή και ότι αποτελείται από γονείς των οποίων τα παιδιά φοιτούν σε τοπικά σχολεία, «επιχειρηματίες που δημιουργούν θέσεις εργασίας για τους Κύπριους και γείτονες που είναι βαθιά αφοσιωμένοι στην ευημερία του νησιού».

«Ο λανθασμένος χαρακτηρισμός αυτής της οικονομικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης, ως μορφής «εξάρτησης» αποτελεί διαστρέβλωση της πραγματικότητας μιας ελεύθερης και παγκοσμιοποιημένης αγοράς», αναφέρει.

Ο Ισραηλινός Πρέσβης καλεί τους πολιτικούς ηγέτες, τα άτομα με επιρροή και το κοινό στην Κύπρο «να απορρίψουν την εμπρηστική και διχαστική γλώσσα», σημειώνοντας ότι «είναι συλλογική μας ευθύνη να καλλιεργήσουμε ένα περιβάλλον που καλωσορίζει όλους όσους επιλέγουν να ζήσουν και να επενδύσουν στο νησί, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή το υπόβαθρό τους».

Κλείνοντας, αναφέρει ότι το Ισραήλ παραμένει σταθερός σύμμαχος της Κύπρου. «Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι οι διμερείς μας δεσμοί καθορίζονται από δεδομένα, συνεργασία και φιλία, όχι από φόβο ή αποκλεισμό», καταλήγει η δήλωση.