Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠρέσβης Ισραήλ στην Κύπρο: Ζητά να απορρίψουν την «διχαστική γλώσσα» για ισραηλινές επενδύσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρέσβης Ισραήλ στην Κύπρο: Ζητά να απορρίψουν την «διχαστική γλώσσα» για ισραηλινές επενδύσεις

 10.05.2026 - 19:07
Πρέσβης Ισραήλ στην Κύπρο: Ζητά να απορρίψουν την «διχαστική γλώσσα» για ισραηλινές επενδύσεις

Η σχέση μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου βασίζεται σε κοινές αξίες, αμοιβαίο σεβασμό και ισχυρή φιλία, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο, Ορέν Ανόλικ, ζητώντας από πολιτικούς ηγέτες και το κοινό να «απορρίψουν τη διχαστική γλώσσα» σε σχέση με παρουσία Ισραηλινών και επενδύσεών τους στην Κύπρο.

«Πρόσφατα, παρατηρήσαμε φωνές που προσπαθούν να παρουσιάσουν τις ισραηλινές επενδύσεις και την παρουσία τους στην Κύπρο με αρνητικό και απειλητικό τρόπο», σημειώνει ο κ. Ανόλικ, αναφέροντας ότι η σχέση μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου βασίζεται σε κοινές αξίες, αμοιβαίο σεβασμό και ισχυρή φιλία.

«Αυτή η φιλία έχει εξελιχθεί σε μια βαθιά ανθρώπινη σύνδεση. Χιλιάδες οικογένειες, επιχειρηματίες και επαγγελματίες από το Ισραήλ έχουν επιλέξει την Κύπρο ως δεύτερο σπίτι τους από ειλικρινή αγάπη και εκτίμηση για το νησί και τον πολιτισμό του» αναφέρει.

Σημειώνει ότι, «η χρήση ρητορικής που ξεχωρίζει μια συγκεκριμένη εθνικότητα, αμφισβητεί τη νομιμότητα μιας νομοταγούς κοινότητας και χρησιμοποιεί φορτισμένους όρους όπως «εξαγορά» ή «ανεξέλεγκτη επιρροή» είναι βαθιά ανησυχητική».

Όταν ο πολιτικός λόγος, προσθέτει, «χρησιμοποιεί παλιά στερεότυπα σχετικά με την «ξένη οικονομική δύναμη» για να υποκινήσει φόβο, εισέρχεται σε επικίνδυνο έδαφος». «Μια τέτοια ρητορική, η οποία στοχεύει τον εβραϊκό λαό και το κράτος του, απηχώντας ιστορικούς και επιβλαβείς μύθους οικονομικής κυριαρχίας, τροφοδοτεί τον αντισημιτισμό» αναφέρει ακόμη.

«Η στόχευση μιας συγκεκριμένης κοινότητας που συμβάλλει σημαντικά στην κυπριακή οικονομία και τον κοινωνικό ιστό δεν είναι μόνο αβάσιμη, αλλά φέρει και μια χροιά προκατάληψης που δεν θα έπρεπε να έχει θέση σε ένα σύγχρονο, δημοκρατικό ευρωπαϊκό έθνος», προσθέτει.

Σημειώνει ότι η ισραηλινή κοινότητα στην Κύπρο δεν είναι κλειστή και ότι αποτελείται από γονείς των οποίων τα παιδιά φοιτούν σε τοπικά σχολεία, «επιχειρηματίες που δημιουργούν θέσεις εργασίας για τους Κύπριους και γείτονες που είναι βαθιά αφοσιωμένοι στην ευημερία του νησιού».

«Ο λανθασμένος χαρακτηρισμός αυτής της οικονομικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης, ως μορφής «εξάρτησης» αποτελεί διαστρέβλωση της πραγματικότητας μιας ελεύθερης και παγκοσμιοποιημένης αγοράς», αναφέρει.

Ο Ισραηλινός Πρέσβης καλεί τους πολιτικούς ηγέτες, τα άτομα με επιρροή και το κοινό στην Κύπρο «να απορρίψουν την εμπρηστική και διχαστική γλώσσα», σημειώνοντας ότι «είναι συλλογική μας ευθύνη να καλλιεργήσουμε ένα περιβάλλον που καλωσορίζει όλους όσους επιλέγουν να ζήσουν και να επενδύσουν στο νησί, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή το υπόβαθρό τους».

Κλείνοντας, αναφέρει ότι το Ισραήλ παραμένει σταθερός σύμμαχος της Κύπρου. «Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι οι διμερείς μας δεσμοί καθορίζονται από δεδομένα, συνεργασία και φιλία, όχι από φόβο ή αποκλεισμό», καταλήγει η δήλωση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παντρεύτηκαν Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου και Κωνσταντίνα Νεοφύτου – Τα αλλάματα, το νυφικό και η εκκλησία – Δείτε φωτογραφίες
Καιρός: Στα υψηλά το θερμόμετρο – Πότε θα δούμε μικρή πτώση – Στην παρέα μας νεφώσεις και η «αγαπημένη» μας πια σκόνη
Ώρες αγωνίας για τον 78χρονο Αχιλλέα: Χάθηκαν τα ίχνη του από το Σάββατο - Δείτε φωτογραφία του
Μπορεί η υπερβολική πρωτεΐνη να βλάψει τα νεφρά σας; Τι δείχνουν τα στοιχεία
Συγκινεί ο Χαράλαμπος Προύντζος: «Το ευχαριστώ είναι λίγο» - Οι φωτογραφίες με τις κόρες και τη σύζυγό του και η αγκαλιά με τη μητέρα του
Air condition ή ανοιχτά παράθυρα - Πότε καίει περισσότερο καύσιμο η μηχανή του αυτοκινήτου;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Air condition ή ανοιχτά παράθυρα - Πότε καίει περισσότερο καύσιμο η μηχανή του αυτοκινήτου;

 10.05.2026 - 19:00
Επόμενο άρθρο

«Πρασίνισε» το ΓΣΠ - Δεν πέφτει ούτε καρφίτσα - Επικό σκηνικό με Τσιουπή και το λεωφορείο της Ομόνοιας - Δείτε φωτογραφίες

 10.05.2026 - 19:20
«Βαθαίνει» η «κόντρα» Αβέρωφ-Παπαδόπουλου: Στο επίκεντρο ο Οδυσσέας – Οι ανταλλαγές σχολίων στο «Χ»

«Βαθαίνει» η «κόντρα» Αβέρωφ-Παπαδόπουλου: Στο επίκεντρο ο Οδυσσέας – Οι ανταλλαγές σχολίων στο «Χ»

Η προεκλογική αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο και τον τέως πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου μεταφέρθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με φόντο τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Βαθαίνει» η «κόντρα» Αβέρωφ-Παπαδόπουλου: Στο επίκεντρο ο Οδυσσέας – Οι ανταλλαγές σχολίων στο «Χ»

«Βαθαίνει» η «κόντρα» Αβέρωφ-Παπαδόπουλου: Στο επίκεντρο ο Οδυσσέας – Οι ανταλλαγές σχολίων στο «Χ»

  •  10.05.2026 - 17:30
Πρέσβης Ισραήλ στην Κύπρο: Ζητά να απορρίψουν την «διχαστική γλώσσα» για ισραηλινές επενδύσεις

Πρέσβης Ισραήλ στην Κύπρο: Ζητά να απορρίψουν την «διχαστική γλώσσα» για ισραηλινές επενδύσεις

  •  10.05.2026 - 19:07
«Προεκλογικό αναμάσημα»: Στο επίκεντρο των κομμάτων η Γιορτή της Μητέρας, ο τουρισμός και η άμυνα

«Προεκλογικό αναμάσημα»: Στο επίκεντρο των κομμάτων η Γιορτή της Μητέρας, ο τουρισμός και η άμυνα

  •  10.05.2026 - 19:40
Τραμπ: Το Ιράν έχει ηττηθεί και το ξέρει, σε δύο εβδομάδες θα τους έχουμε εξοντώσει πλήρως

Τραμπ: Το Ιράν έχει ηττηθεί και το ξέρει, σε δύο εβδομάδες θα τους έχουμε εξοντώσει πλήρως

  •  10.05.2026 - 20:30
Νετανιάχου: Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει, πρέπει να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο

Νετανιάχου: Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει, πρέπει να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο

  •  10.05.2026 - 20:15
Η μητέρα όλων των μαχών

Η μητέρα όλων των μαχών

  •  10.05.2026 - 14:54
Air condition ή ανοιχτά παράθυρα - Πότε καίει περισσότερο καύσιμο η μηχανή του αυτοκινήτου;

Air condition ή ανοιχτά παράθυρα - Πότε καίει περισσότερο καύσιμο η μηχανή του αυτοκινήτου;

  •  10.05.2026 - 19:00
Παντρεύτηκαν Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου και Κωνσταντίνα Νεοφύτου – Τα αλλάματα, το νυφικό και η εκκλησία – Δείτε φωτογραφίες

Παντρεύτηκαν Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου και Κωνσταντίνα Νεοφύτου – Τα αλλάματα, το νυφικό και η εκκλησία – Δείτε φωτογραφίες

  •  10.05.2026 - 19:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα