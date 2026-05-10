Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚαιρός: Στα υψηλά το θερμόμετρο – Πότε θα δούμε μικρή πτώση – Στην παρέα μας νεφώσεις και η «αγαπημένη» μας πια σκόνη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Στα υψηλά το θερμόμετρο – Πότε θα δούμε μικρή πτώση – Στην παρέα μας νεφώσεις και η «αγαπημένη» μας πια σκόνη

 10.05.2026 - 17:20
Καιρός: Στα υψηλά το θερμόμετρο – Πότε θα δούμε μικρή πτώση – Στην παρέα μας νεφώσεις και η «αγαπημένη» μας πια σκόνη

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 12 στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες ή ψηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη αναμένεται μικρή πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ομόνοια: Ετοιμάζουν μεγάλο σόου - Αγωνία για... εκπλήξεις στη φιέστα - Αυτό είναι το κορεό που έφτιαξαν οι οπαδοί
Ο Φειδίας Παναγιώτου δοκίμασε snowboard για πρώτη φορά στο bachelor του - Μετρήστε πόσες φορές έπεσε - Δείτε βίντεο
Ώρες αγωνίας για τον 78χρονο Αχιλλέα: Χάθηκαν τα ίχνη του από το Σάββατο - Δείτε φωτογραφία του
Όχημα κατέληξε αναποδογυρισμένο πάνω σε πεζόδρομο μετά από τροχαίο– Δείτε εικόνες
Συγκινεί ο Χαράλαμπος Προύντζος: «Το ευχαριστώ είναι λίγο» - Οι φωτογραφίες με τις κόρες και τη σύζυγό του και η αγκαλιά με τη μητέρα του
Μπορεί η υπερβολική πρωτεΐνη να βλάψει τα νεφρά σας; Τι δείχνουν τα στοιχεία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τρία ζώδια βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο του σύμπαντος - Θα κάνουν μια νέα αρχή

 10.05.2026 - 17:00
Επόμενο άρθρο

«Βαθαίνει» η «κόντρα» Αβέρωφ-Παπαδόπουλου: Στο επίκεντρο ο Οδυσσέας – Οι ανταλλαγές σχολίων στο «Χ»

 10.05.2026 - 17:30
«Βαθαίνει» η «κόντρα» Αβέρωφ-Παπαδόπουλου: Στο επίκεντρο ο Οδυσσέας – Οι ανταλλαγές σχολίων στο «Χ»

«Βαθαίνει» η «κόντρα» Αβέρωφ-Παπαδόπουλου: Στο επίκεντρο ο Οδυσσέας – Οι ανταλλαγές σχολίων στο «Χ»

Η προεκλογική αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο και τον τέως πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου μεταφέρθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με φόντο τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Βαθαίνει» η «κόντρα» Αβέρωφ-Παπαδόπουλου: Στο επίκεντρο ο Οδυσσέας – Οι ανταλλαγές σχολίων στο «Χ»

«Βαθαίνει» η «κόντρα» Αβέρωφ-Παπαδόπουλου: Στο επίκεντρο ο Οδυσσέας – Οι ανταλλαγές σχολίων στο «Χ»

  •  10.05.2026 - 17:30
Ιρανικά ΜΜΕ: Η Τεχεράνη παρέδωσε την απάντησή της στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου

Ιρανικά ΜΜΕ: Η Τεχεράνη παρέδωσε την απάντησή της στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου

  •  10.05.2026 - 16:25
Ξέσπασε φωτιά στη Λεμεσό - Πολίτες είδαν τους καπνούς και ενημέρωσαν άμεσα το Τμήμα Δασών που πρόλαβε τα χειρότερα

Ξέσπασε φωτιά στη Λεμεσό - Πολίτες είδαν τους καπνούς και ενημέρωσαν άμεσα το Τμήμα Δασών που πρόλαβε τα χειρότερα

  •  10.05.2026 - 16:40
LIVE: Ομόνοια - ΑΕΚ: Το ThemaSports.com σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης

LIVE: Ομόνοια - ΑΕΚ: Το ThemaSports.com σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης

  •  10.05.2026 - 18:00
Οδηγοί Προσοχή: Κυκλοφοριακό χάος μετά από τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Λευκωσίας – Δείτε φωτογραφίες

Οδηγοί Προσοχή: Κυκλοφοριακό χάος μετά από τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Λευκωσίας – Δείτε φωτογραφίες

  •  10.05.2026 - 18:32
Η μητέρα όλων των μαχών

Η μητέρα όλων των μαχών

  •  10.05.2026 - 14:54
Εντυπωσιάζει η Evangelia στο ΓΣΠ: Με φανέλα της Ομόνοιας κάνει κόλπα με την μπάλα πριν το ματς – Δείτε φωτογραφίες

Εντυπωσιάζει η Evangelia στο ΓΣΠ: Με φανέλα της Ομόνοιας κάνει κόλπα με την μπάλα πριν το ματς – Δείτε φωτογραφίες

  •  10.05.2026 - 17:42
Καιρός: Στα υψηλά το θερμόμετρο – Πότε θα δούμε μικρή πτώση – Στην παρέα μας νεφώσεις και η «αγαπημένη» μας πια σκόνη

Καιρός: Στα υψηλά το θερμόμετρο – Πότε θα δούμε μικρή πτώση – Στην παρέα μας νεφώσεις και η «αγαπημένη» μας πια σκόνη

  •  10.05.2026 - 17:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα