Καιρός: Στα υψηλά το θερμόμετρο – Πότε θα δούμε μικρή πτώση – Στην παρέα μας νεφώσεις και η «αγαπημένη» μας πια σκόνη

Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 12 στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες ή ψηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη αναμένεται μικρή πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.