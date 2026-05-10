Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτική«Βαθαίνει» η «κόντρα» Αβέρωφ-Παπαδόπουλου: Στο επίκεντρο ο Οδυσσέας – Οι ανταλλαγές σχολίων στο «Χ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Βαθαίνει» η «κόντρα» Αβέρωφ-Παπαδόπουλου: Στο επίκεντρο ο Οδυσσέας – Οι ανταλλαγές σχολίων στο «Χ»

 10.05.2026 - 17:30
«Βαθαίνει» η «κόντρα» Αβέρωφ-Παπαδόπουλου: Στο επίκεντρο ο Οδυσσέας – Οι ανταλλαγές σχολίων στο «Χ»

Η προεκλογική αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο και τον τέως πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου μεταφέρθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με φόντο τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος επανέφερε δημόσια τον ισχυρισμό ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης αποτέλεσε επιλογή του Αβέρωφ Νεοφύτου για τη θέση του Γενικού Ελεγκτή, επιχειρώντας να συνδέσει πολιτικά τον πρώην πρόεδρο του ΔΗΣΥ με τον σημερινό πολιτικό του αντίπαλο.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου απάντησε μέσω «Χ», αφήνοντας αιχμές προς τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ και υπενθυμίζοντας ότι το κόμμα του στήριζε επί χρόνια τον κ. Μιχαηλίδη, ακόμη και όταν συγκρουόταν με την κυβέρνηση Αναστασιάδη.

Η διαδικτυακή κόντρα συνεχίστηκε με νέα παρέμβαση του Νικόλα Παπαδόπουλου, ο οποίος σημείωσε ότι ο ίδιος ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης είχε δηλώσει δημόσια πως ήταν επιλογή του Αβέρωφ Νεοφύτου για τη θέση.

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ επανήλθε καλώντας τα κόμματα να επικεντρωθούν στα προβλήματα της κοινωνίας και στις λύσεις που ζητούν οι πολίτες, αντί σε προσωπικές αντιπαραθέσεις.

Δείτε τις αναρτήσεις τους

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ομόνοια: Ετοιμάζουν μεγάλο σόου - Αγωνία για... εκπλήξεις στη φιέστα - Αυτό είναι το κορεό που έφτιαξαν οι οπαδοί
Ο Φειδίας Παναγιώτου δοκίμασε snowboard για πρώτη φορά στο bachelor του - Μετρήστε πόσες φορές έπεσε - Δείτε βίντεο
Ώρες αγωνίας για τον 78χρονο Αχιλλέα: Χάθηκαν τα ίχνη του από το Σάββατο - Δείτε φωτογραφία του
Όχημα κατέληξε αναποδογυρισμένο πάνω σε πεζόδρομο μετά από τροχαίο– Δείτε εικόνες
Συγκινεί ο Χαράλαμπος Προύντζος: «Το ευχαριστώ είναι λίγο» - Οι φωτογραφίες με τις κόρες και τη σύζυγό του και η αγκαλιά με τη μητέρα του
Μπορεί η υπερβολική πρωτεΐνη να βλάψει τα νεφρά σας; Τι δείχνουν τα στοιχεία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καιρός: Στα υψηλά το θερμόμετρο – Πότε θα δούμε μικρή πτώση – Στην παρέα μας νεφώσεις και η «αγαπημένη» μας πια σκόνη

 10.05.2026 - 17:20
Επόμενο άρθρο

Εντυπωσιάζει η Evangelia στο ΓΣΠ: Με φανέλα της Ομόνοιας κάνει κόλπα με την μπάλα πριν το ματς – Δείτε φωτογραφίες

 10.05.2026 - 17:42

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Βαθαίνει» η «κόντρα» Αβέρωφ-Παπαδόπουλου: Στο επίκεντρο ο Οδυσσέας – Οι ανταλλαγές σχολίων στο «Χ»

«Βαθαίνει» η «κόντρα» Αβέρωφ-Παπαδόπουλου: Στο επίκεντρο ο Οδυσσέας – Οι ανταλλαγές σχολίων στο «Χ»

  •  10.05.2026 - 17:30
Ιρανικά ΜΜΕ: Η Τεχεράνη παρέδωσε την απάντησή της στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου

Ιρανικά ΜΜΕ: Η Τεχεράνη παρέδωσε την απάντησή της στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου

  •  10.05.2026 - 16:25
Ξέσπασε φωτιά στη Λεμεσό - Πολίτες είδαν τους καπνούς και ενημέρωσαν άμεσα το Τμήμα Δασών που πρόλαβε τα χειρότερα

Ξέσπασε φωτιά στη Λεμεσό - Πολίτες είδαν τους καπνούς και ενημέρωσαν άμεσα το Τμήμα Δασών που πρόλαβε τα χειρότερα

  •  10.05.2026 - 16:40
LIVE: Ομόνοια - ΑΕΚ: Το ThemaSports.com σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης

LIVE: Ομόνοια - ΑΕΚ: Το ThemaSports.com σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης

  •  10.05.2026 - 18:00
Οδηγοί Προσοχή: Κυκλοφοριακό χάος μετά από τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Λευκωσίας – Δείτε φωτογραφίες

Οδηγοί Προσοχή: Κυκλοφοριακό χάος μετά από τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Λευκωσίας – Δείτε φωτογραφίες

  •  10.05.2026 - 18:32
Η μητέρα όλων των μαχών

Η μητέρα όλων των μαχών

  •  10.05.2026 - 14:54
Εντυπωσιάζει η Evangelia στο ΓΣΠ: Με φανέλα της Ομόνοιας κάνει κόλπα με την μπάλα πριν το ματς – Δείτε φωτογραφίες

Εντυπωσιάζει η Evangelia στο ΓΣΠ: Με φανέλα της Ομόνοιας κάνει κόλπα με την μπάλα πριν το ματς – Δείτε φωτογραφίες

  •  10.05.2026 - 17:42
Καιρός: Στα υψηλά το θερμόμετρο – Πότε θα δούμε μικρή πτώση – Στην παρέα μας νεφώσεις και η «αγαπημένη» μας πια σκόνη

Καιρός: Στα υψηλά το θερμόμετρο – Πότε θα δούμε μικρή πτώση – Στην παρέα μας νεφώσεις και η «αγαπημένη» μας πια σκόνη

  •  10.05.2026 - 17:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα