«Βαθαίνει» η «κόντρα» Αβέρωφ-Παπαδόπουλου: Στο επίκεντρο ο Οδυσσέας – Οι ανταλλαγές σχολίων στο «Χ»

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος επανέφερε δημόσια τον ισχυρισμό ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης αποτέλεσε επιλογή του Αβέρωφ Νεοφύτου για τη θέση του Γενικού Ελεγκτή, επιχειρώντας να συνδέσει πολιτικά τον πρώην πρόεδρο του ΔΗΣΥ με τον σημερινό πολιτικό του αντίπαλο.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου απάντησε μέσω «Χ», αφήνοντας αιχμές προς τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ και υπενθυμίζοντας ότι το κόμμα του στήριζε επί χρόνια τον κ. Μιχαηλίδη, ακόμη και όταν συγκρουόταν με την κυβέρνηση Αναστασιάδη.

Η διαδικτυακή κόντρα συνεχίστηκε με νέα παρέμβαση του Νικόλα Παπαδόπουλου, ο οποίος σημείωσε ότι ο ίδιος ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης είχε δηλώσει δημόσια πως ήταν επιλογή του Αβέρωφ Νεοφύτου για τη θέση.

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ επανήλθε καλώντας τα κόμματα να επικεντρωθούν στα προβλήματα της κοινωνίας και στις λύσεις που ζητούν οι πολίτες, αντί σε προσωπικές αντιπαραθέσεις.

