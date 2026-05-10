Ιρανικά ΜΜΕ: Η Τεχεράνη παρέδωσε την απάντησή της στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου
Ιρανικά ΜΜΕ: Η Τεχεράνη παρέδωσε την απάντησή της στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου

 10.05.2026 - 16:25
Η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου έχει σταλεί στο Πακιστάν, το οποίο ενεργεί ως μεσολαβητής στη σύγκρουση, όπως μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ.

Το IRNA αναφέρει ότι η απάντηση του Ιράν διαβιβάστηκε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω πακιστανικών διαμεσολαβητικών καναλιών.

Κατά την ίδια πηγή, το προτεινόμενο πλαίσιο προβλέπει ότι «σε αυτό το στάδιο, οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον τερματισμό του πολέμου».

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν είχε επισημάνει ότι οι θέσεις και οι εκτιμήσεις της Τεχεράνης γύρω από τις αμερικανικές προτάσεις θα αποστέλλονταν αφού ολοκληρώνονταν οι εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης και ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το Πακιστάν είχε αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή για την επίτευξη εκεχειρίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον στις 8 Απριλίου, βάζοντας τέλος σε περίπου 40 ημέρες κοινών επιθετικών ενεργειών των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Λίγες ημέρες αργότερα πραγματοποιήθηκαν επαφές στο Ισλαμαμπάντ, χωρίς ωστόσο να προκύψει ουσιαστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

