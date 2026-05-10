«Προεκλογικό αναμάσημα»: Στο επίκεντρο των κομμάτων η Γιορτή της Μητέρας, ο τουρισμός και η άμυνα

Ο τουρισμός αποτελεί «τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας», λέει ο ΔΗΣΥ

Ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι ο τουρισμός αποτελεί «τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας» και υποστηρίζει ότι απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός, ανθεκτικότητα στις κρίσεις και συνεχής αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, παρουσιάζοντας παράλληλα προτεραιότητες όπως η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στους εννέα μήνες, η ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας και η στήριξη νέων επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας, σε ανακοίνωσή του την Κυριακή.

Σύμφωνα με τον ΔΗΣΥ, οι πολίτες «ακούν γενικότητες, αντιφάσεις και υποσχέσεις χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο» από άλλα κόμματα, ενώ προστίθεται ότι «ο τουρισμός δεν προσφέρεται για πειραματισμούς».

Το κόμμα παραπέμπει στην περίοδο 2013-2023, σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΔΗΣΥ ιδρύθηκε το Υφυπουργείο Τουρισμού, εφαρμόστηκε η πρώτη Εθνική Στρατηγική Τουρισμού και οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν από 2,4 εκατομμύρια το 2013 σε σχεδόν 4 εκατομμύρια το 2019.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε επενδύσεις όπως το City of Dreams Mediterranean, οι μαρίνες και η συνολική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

Ευχές ΔΗΣΥ για την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας, ο ΔΗΣΥ εξέφρασε την εκτίμηση και τον σεβασμό του προς όλες τις μητέρες για την αδιάκοπη προσφορά τους στην οικογένεια, την κοινωνία και τις επόμενες γενιές, απευθύνοντας παράλληλα ευχές για χρόνια πολλά, σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Κυριακή.

Όπως αναφέρεται, η Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας έρχεται να υπενθυμίσει τον πολυδιάστατο και ανεκτίμητο ρόλο που διαδραματίζει η μητέρα στη σύγχρονη κοινωνία. Έναν ρόλο που συνδυάζει την ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών, του ίδιου του μέλλοντος της κοινωνίας μας, με την πολύτιμη συμβολή της στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μέσω της ενεργού συμμετοχής της στην εργασία και τη δημόσια ζωή.

Ο ΔΗΣΥ αναφέρει ακόμη ότι η μητρότητα αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς για τους λαούς και τους πολιτισμούς, συμβολίζοντας «την αγάπη, τη φροντίδα, τη δύναμη, την προσφορά και την ανιδιοτέλεια».

Δίνουμε αγώνα για επανένωση της Κύπρου και μια καλύτερη κοινωνία, λέει ο ΓΓ ΑΚΕΛ

Δίνουμε αγώνα για να μείνει ζωντανή η ελπίδα για την επανένωση του τόπου, για τη σωτηρία της πατρίδας μας και για να γίνει η ζωή καλύτερη για την κοινωνία, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου.

Σε ομιλία του σε εκδήλωση που διοργάνωσε το ΑΚΕΛ Αραδίππου με την ευκαιρία της Ημέρας της Μάνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μνημείο Κύπριας Μάνας, ο κ. Στεφάνου είπε ότι «ο σεβασμός προς τη γυναίκα και ιδιαίτερα τη μητέρα δεν εκφράζεται με μεγάλα λόγια ή εντυπωσιακές δηλώσεις, αλλά με πράξεις και πολιτικές που στηρίζουν πραγματικά τη γυναίκα και τη μητρότητα».

Ωστόσο, συνέχισε «σήμερα, για πολλά νέα ζευγάρια, αυτή η στιγμή σημαίνει άγχος, ανασφάλεια και οικονομικό βάρος. Το κόστος ζωής αυξάνεται συνεχώς, η στέγαση έχει γίνει δυσβάσταχτη,η καθημερινότητα πιέζει όλο και περισσότερο, ωστόσο δεν μπορεί το δικαίωμα στην οικογένεια να θεωρείται πολυτέλεια».

Στην ομιλία του ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ακόμα πως «εξαιτίας της έλλειψης ολοήμερων σχολείων και νηπιαγωγείων και της απουσίας ενός σύγχρονου, δημόσιου και ποιοτικού δικτύου φροντίδας παιδιών, ξεκινά για τους γονείς ένας αγώνας δρόμου, να βρουν σταθμό, να κανονίσουν αν μπορούν φύλαξη από τον παππού και τη γιαγιά».

Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την Πολιτεία, λέει το ΑΚΕΛ

Το ΑΚΕΛ αναδεικνύει την ανάγκη για ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, των απορριμμάτων και της ενέργειας, επισημαίνοντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την ποιότητα ζωής και το μέλλον της κοινωνίας, στο πλαίσιο εκστρατείας καθαριότητας που πραγματοποιεί παγκύπρια, σύμφωνα με δήλωση του Γενικού Γραμματέα του κόμματος, Στέφανου Στεφάνου, την Κυριακή.

Όπως ανέφερε, η δράση επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο με στόχο την ευαισθητοποίηση γύρω από τα περιβαλλοντικά ζητήματα και την ανάγκη προστασίας της φύσης.

Ο κ. Στεφάνου σημείωσε ότι η κλιματική αλλαγή και η περιβαλλοντική κρίση αποτελούν ζητήματα παγκόσμιας σημασίας που επηρεάζουν άμεσα και την Κύπρο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ορθολογική διαχείριση των πόρων και της ενέργειας.

Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι μέσα από τέτοιες δράσεις το ΑΚΕΛ απευθύνει μηνύματα προς την κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς για την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου περιβαλλοντικής πολιτικής, με συγκεκριμένους στόχους και επαρκή χρηματοδότηση.

Το ΑΚΕΛ λέει ότι ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ στρώνουν το χαλί στο ΕΛΑΜ

Το ΑΚΕΛ καταγγέλλει ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ ότι «στρώνουν το χαλί στο ΕΛΑΜ και τον φασισμό», με αφορμή δηλώσεις βουλευτών των δύο κομμάτων σε συνεντεύξεις που δημοσιεύθηκαν σήμερα στην εφημερίδα «Καθημερινή».

Σε γραπτή δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργου Κουκουμά, αναφέρεται ότι η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου και ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης «ανοίγουν καθαρά στο ΕΛΑΜ την πόρτα της επίσημης συνεργασίας για την Προεδρία της Βουλής», κάνοντας λόγο για «προφανή τελικό στόχο τις Προεδρικές Εκλογές του 2028».

Το ΑΚΕΛ χαρακτηρίζει την εξέλιξη ως «κομβική και επικίνδυνη στιγμή για τον τόπο», υποστηρίζοντας ότι ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ «στρώνουν το χαλί στην ακροδεξιά και τον φασισμό για να βρεθεί κι επίσημα στη διακυβέρνηση του τόπου». Παράλληλα, αναφέρει ότι το ΕΛΑΜ «ήταν και παραμένει το δεκανίκι του Χριστοδουλίδη, του Συναγερμού και των κατεστημένων που λυμαίνονται τον τόπο».

Ανάγκη θεσμικής ενίσχυσης της άμυνας Ελλάδας και Κύπρου, σημειώνει ο ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ-S&D, Κ. Μαυρίδης

Ο ευρωβουλευτής του ΔΗΚΟ και της πολιτικής ομάδας S&D, Κώστας Μαυρίδης, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου και στη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής άμυνας, κατά την εκδήλωση του Δημοκρατικού Κόμματος με θέμα «Άμυνα: Προκλήσεις και Προοπτικές», το Σάββατο.

Σε ανακοίνωση του κόμματος σημειώνεται ότι ο κ. Μαυρίδης έκανε λόγο για «μοναδική ευκαιρία» διαμόρφωσης μόνιμης παρουσίας ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Κυπριακή Δημοκρατία, με καταλύτη την ελλαδική παρουσία στο πλαίσιο της Ευρωάμυνας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ένταξης της συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου σε σταθερό θεσμικό πλαίσιο για ενίσχυση της αποτροπής και της ασφάλειας.

Ο κ. Μαυρίδης επεσήμανε ότι η ευρωπαϊκή άμυνα βρίσκεται ακόμη σε εξελικτικό στάδιο, σημειώνοντας ότι η εφαρμογή του άρθρου 42.7 της Συνθήκης της ΕΕ για αμοιβαία αμυντική συνδρομή παραμένει χωρίς πλήρη μηχανισμό υλοποίησης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την άμυνα και την αμυντική βιομηχανία, όπως ο Κανονισμός SAFE, το πρόγραμμα EDIP και το «Ορίζοντας Ευρώπη», υπογραμμίζοντας ότι μέσω παρεμβάσεων έχει περιοριστεί η συμμετοχή της Τουρκίας σε ευρωπαϊκά αμυντικά εργαλεία.

Το ΔΗΚΟ συνεχίζει να προωθεί πολιτικές στήριξης της οικογένειας και της γυναίκας

Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας, το ΔΗΚΟ επαναβεβαίωσε ότι συνεχίζει να προωθεί πολιτικές στήριξης της οικογένειας και της γυναίκας, καθώς και πολιτικές που κατοχυρώνουν έμπρακτα τη μητρότητα ως κοινωνική αξία, δικαίωμα και επένδυση για το μέλλον της χώρας, απευθύνοντας παράλληλα ευχές για χρόνια πολλά, σύμφωνα με ανακοίνωσή του την Κυριακή.

Όπως αναφέρει το ΔΗΚΟ, η σημερινή ημέρα αποτελεί «ημέρα τιμής, αναγνώρισης και βαθιάς ευγνωμοσύνης» προς τη μητέρα, την οποία χαρακτηρίζει ως πυρήνα της οικογένειας, της κοινωνίας και της ζωής.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η Κύπρια μητέρα αποτελεί διαχρονικά σύμβολο αγάπης, προσφοράς, ευθύνης και αντοχής, ενώ γίνεται αναφορά στις πολλαπλές υποχρεώσεις που καλείται να διαχειριστεί στη σύγχρονη καθημερινότητα.

Ακόμη, επισημαίνεται ότι η στήριξη της μητέρας δεν πρέπει να περιορίζεται σε συμβολικές αναφορές, αλλά να αποτελεί ζήτημα ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής, ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

ΔΗΠΑ: Η μητέρα «η δύναμη που κρατά ζωντανή την κοινωνία»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας, η ΔΗΠΑ – Συνεργασία αποτίνει φόρο τιμής στη μητέρα, την οποία χαρακτηρίζει ως «τη δύναμη που κρατά ζωντανή την κοινωνία», εκφράζοντας παράλληλα σεβασμό και ευγνωμοσύνη προς όλες τις μητέρες για την καθημερινή τους προσφορά, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος την Κυριακή.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στον καθοριστικό ρόλο της μητρότητας στην οικογένεια και την κοινωνία, ενώ τιμώνται ιδιαίτερα οι μητέρες που βιώνουν δύσκολες καταστάσεις, όπως μητέρες αγνοουμένων, θυμάτων και ηρώων, καθώς και όσες δίνουν καθημερινά αγώνα για τη στήριξη των παιδιών τους.

Η ΔΗΠΑ σημειώνει ότι η μητρότητα αποτελεί θεμέλιο της κοινωνίας και ότι οι αξίες που μεταδίδει μια μητέρα διαμορφώνουν τον άνθρωπο και το μέλλον της χώρας.

Παράλληλα, το κόμμα αναφέρει ότι παραμένει προσηλωμένο στη στήριξη της μητέρας και της οικογένειας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πολιτικές που ενισχύουν την εργαζόμενη μητέρα, προωθούν την ευελιξία στην εργασία και διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες και κοινωνική δικαιοσύνη.

ΔΗΠΑ: Θετική αξιολόγηση της κυπριακής οικονομίας από τη Fitch - Να μεταφραστεί η πρόοδος σε όφελος για τους πολίτες

Η ΔΗΠΑ χαιρετίζει τη διατήρηση της αξιολόγησης της κυπριακής οικονομίας από τον οίκο Fitch Ratings στο Α- με θετική προοπτική, κάνοντας λόγο για εξέλιξη που ενισχύει την αξιοπιστία και τη σταθερότητα της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος την Κυριακή.

Σύμφωνα με τη ΔΗΠΑ, η αξιολόγηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε συνθήκες διεθνούς αβεβαιότητας και οικονομικών πιέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η δημοσιονομική πειθαρχία και οι στοχευμένες πολιτικές συμβάλλουν στη θωράκιση της οικονομίας και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς την Κύπρο.

Παράλληλα, αναφέρει ότι η βελτίωση της οικονομικής εικόνας της χώρας δημιουργεί προϋποθέσεις για προσέλκυση επενδύσεων και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Την ίδια ώρα, η ΔΗΠΑ σημειώνει ότι οι θετικοί οικονομικοί δείκτες πρέπει να αντανακλώνται στην κοινωνία, επισημαίνοντας την ανάγκη για στήριξη των νοικοκυριών, ανακούφιση της μεσαίας τάξης και αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής.

Κάλεσμα Παπαδούρη για καθαρή, τίμια και πράσινη πολιτική στην τελική εκδήλωση των Οικολόγων

«Η πολιτική οφείλει να είναι καθαρή, τίμια και πράσινη», είπε ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Σταύρος Παπαδούρης, κατά την τελική παγκύπρια προεκλογική εκδήλωση του Κινήματος την Κυριακή στο Κινηματοθέατρο Παλλάς, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και ενίσχυσης της πολιτικής οικολογίας ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου.

Ο κ. Παπαδούρης είπε ότι το Κίνημα Οικολόγων είναι η «μόνη φερέγγυα επιλογή» απέναντι «στη διαφθορά, την αναξιοκρατία και τις πολιτικές που οδηγούν σε αδιέξοδο».

«Η πολιτική οφείλει και πρέπει να είναι καθαρή, τίμια και πράσινη», ανέφερε, λέγοντας ότι το Κίνημα Οικολόγων εκπροσωπεί πολίτες που «έχουν κουραστεί από τα μεγάλα λόγια και τις κούφιες εξαγγελίες». Παράλληλα, τόνισε ότι η πολιτική οικολογία δεν αποτελεί «μια επιλογή της στιγμής», αλλά μια διαχρονική συλλογική προσπάθεια που εδώ και δεκαετίες «προειδοποιεί, προτείνει και διεκδικεί».

Ο κ. Παπαδούρης αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος, κάνοντας λόγο για την ενεργειακή φτώχεια, το υδατικό πρόβλημα, την ακρίβεια, την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και την κλιματική κρίση. Όπως είπε, τα ζητήματα αυτά δεν αποτελούν πλέον θεωρητικές συζητήσεις, αλλά πραγματικότητες που επηρεάζουν καθημερινά τους πολίτες, τις οποίες όπως είπε, «ζούμε με την αλόγιστη οικοδόμηση και την καταστροφική ανάπτυξη, με σκοπό να εξυπηρετηθούν επιλεκτικά τα συμφέροντα των λίγων, πάντα στις πλάτες των πολλών».