Απίστευτο τροχαίο: Μηχανή εκτοξεύτηκε και κατέληξε να κρέμεται από φανάρι μετά από σύγκρουση - Δείτε βίντεο

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου 2026 στη Scott Road. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με μεγάλη σφοδρότητα, με αποτέλεσμα εκτοξευθεί και να κρεμαστεί πάνω στο φανάρι.

Οι εικόνες από το σημείο προκάλεσαν σοκ, καθώς περαστικοί και οδηγοί παρακολουθούσαν έκπληκτοι το δίκυκλο να κρέμεται από τον στύλο μετά τη σύγκρουση. Φωτογραφίες και βίντεο από το περιστατικό κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου.

Surrey/Delta border, BC: Motorcyle lodged on a traffic pole on Scott Rd following a collision between a vehicle and a motorcycle. Delta Police say the motorcycle rider sustained serious but non-life-threatening injuries & was transported to hospital. pic.twitter.com/sBPxGRO8um — Josh Ryan 🍁 (@joshryanjames) May 10, 2026

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, ο οδηγός της μοτοσικλέτας επέζησε. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, υπέστη σοβαρά τραύματα, ωστόσο η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, με αρκετούς να κάνουν λόγο για πραγματικό θαύμα.

Αντίθετα, ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε και αποχώρησε από το περιστατικό χωρίς το παραμικρό πρόβλημα.

WILD FOOTAGE 🔴



A motorcycle struck a car at a Scott Road intersection near the Surrey-Delta border on Saturday afternoon, launching the bike onto an overhead traffic light pole where it hung suspended.



The motorcyclist was taken to hospital with serious but… pic.twitter.com/TrrNTsFnBJ — Open Source Intel (@Osint613) May 10, 2026

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το εντυπωσιακό τροχαίο.

Πηγή: protothema.gr