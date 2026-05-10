ΑρχικήΔιεθνή
Απίστευτο τροχαίο: Μηχανή εκτοξεύτηκε και κατέληξε να κρέμεται από φανάρι μετά από σύγκρουση - Δείτε βίντεο

 10.05.2026 - 22:26
Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν στον Καναδά, όταν μια μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και εκτοξεύτηκε στον αέρα, καταλήγοντας να κρέμεται από στύλο φαναριού.

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου 2026 στη Scott Road. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με μεγάλη σφοδρότητα, με αποτέλεσμα εκτοξευθεί και να κρεμαστεί πάνω στο φανάρι.

Οι εικόνες από το σημείο προκάλεσαν σοκ, καθώς περαστικοί και οδηγοί παρακολουθούσαν έκπληκτοι το δίκυκλο να κρέμεται από τον στύλο μετά τη σύγκρουση. Φωτογραφίες και βίντεο από το περιστατικό κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου.

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, ο οδηγός της μοτοσικλέτας επέζησε. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, υπέστη σοβαρά τραύματα, ωστόσο η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, με αρκετούς να κάνουν λόγο για πραγματικό θαύμα.

Αντίθετα, ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε και αποχώρησε από το περιστατικό χωρίς το παραμικρό πρόβλημα.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το εντυπωσιακό τροχαίο.

Πηγή: protothema.gr

Η προεκλογική αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο και τον τέως πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου μεταφέρθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με φόντο τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

