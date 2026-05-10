Στην τελική ευθεία οι έρευνες για τα μηνύματα της Σάντυ - Ενημερώνει Φυτιρή ο Αρχηγός της Αστυνομίας για τα πορίσματα FBI και Europol
10.05.2026 - 21:50
Στη συνάντηση της Δευτέρας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Αρχηγός Αστυνομίας θα ενημερώσει τον Υπουργό Κώστα Φυτιρή για τα πορίσματα των ειδικών του FBI σχετικά με την υπόθεση της 45χρονης Σάντυ, μετά την ολοκλήρωση των ερευνών τους στην Κύπρο.
Παράλληλα, όπως αναφέρε ρεπορτάζ του ALPHA Κύπρου, εντός των επόμενων ημερών αναμένονται και τα αποτελέσματα της Europol για τη γνησιότητα και το περιεχόμενο των επίμαχων μηνυμάτων. Τα ευρήματα FBI και Europol θα ενσωματωθούν σε συνοπτική έκθεση της Αστυνομίας, μαζί με το πόρισμα της ανακριτικής ομάδας που περιλαμβάνει δεκάδες καταθέσεις και οικονομικά στοιχεία.
Ο πλήρης φάκελος θα διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία, ενώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα ενημερώσει και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κεντρικό ζητούμενο παραμένει αν τα μηνύματα είναι αυθεντικά, προϊόν υποκλοπής ή κατασκευασμένο υλικό.
Την ίδια ώρα, ο Μακάριος Δρουσιώτης εξαπέλυσε νέα πυρά κατά της Νομικής Υπηρεσίας, υποστηρίζοντας ότι η αποδοχή της αυθεντικότητας των μηνυμάτων θα προκαλούσε σοβαρές εξελίξεις.