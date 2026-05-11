ΑρχικήΚοινωνίαΔεκάδες συλλήψεις και απελάσεις παράνομων μετανταστών μέσα σε μόλις τρεις μέρες - Οι χώρες από τις οποίες προέρχονται
Δεκάδες συλλήψεις και απελάσεις παράνομων μετανταστών μέσα σε μόλις τρεις μέρες - Οι χώρες από τις οποίες προέρχονται

 11.05.2026 - 16:40
Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι κοινές επιχειρησιακές δράσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Αστυνομίας Κύπρου και του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας για αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, της παράνομης παραμονής αλλοδαπών στη Δημοκρατία και της παραβατικότητας.

Στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, που πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο, συνελήφθησαν συνολικά 25 πρόσωπα, τα οποία διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Από αυτούς, 24 είναι άνδρες και μία γυναίκα.

Οι συλληφθέντες είναι υπήκοοι:

Μπαγκλαντές – 11
Νιγηρίας – 5
Ινδίας – 4
Αιγύπτου – 2
Σρι Λάνκα – 1
Κονγκό – 1
Πακιστάν – 1

Στο παρόν στάδιο, προωθούνται άμεσα για απέλαση μέχρι απόψε:

10 υπήκοοι Μπαγκλαντές
3 υπήκοοι Ινδίας
2 υπήκοοι Αιγύπτου

Για τα υπόλοιπα πρόσωπα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την ταχύτερη δυνατή απέλασή τους.

Παράλληλα, κατά το Σαββατοκύριακο, 9-10 Μαΐου 2026, πραγματοποιήθηκαν:

16 συλλήψεις
21 απελάσεις
11 εθελούσιες αναχωρήσεις

Επιπρόσθετα, στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου εντοπίστηκαν δύο περιπτώσεις χρήσης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Για αύριο, 12 Μαΐου 2026, έχουν προγραμματιστεί:

3 απελάσεις και
30 εθελούσιες αναχωρήσεις, εκ των οποίων οι 16 αφορούν υπηκόους Συρίας.

Επιπλέον, στις 13 Μαΐου 2026, η Κυπριακή Δημοκρατία θα συμμετάσχει σε Κοινή Πτήση Επιστροφής προς Πακιστάν και Γεωργία, κατά την οποία θα απελαθούν συνολικά 10 παράνομα διαμένοντες αλλοδαποί, συγκεκριμένα 8 υπήκοοι Γεωργίας και 2 υπήκοοι Πακιστάν.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις και οι στοχευμένοι έλεγχοι συνεχίζονται σε καθημερινή βάση, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την αποτελεσματική εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι ισορροπίες, τα μηνύματα Χριστοδουλίδη, οι «καθαρές θέσεις» και το παρασκήνιο που ήδη γράφει το 2028

Οι ισορροπίες, τα μηνύματα Χριστοδουλίδη, οι «καθαρές θέσεις» και το παρασκήνιο που ήδη γράφει το 2028

Η παρέμβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη-δύο μόλις εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου- για την ανάγκη ξεκάθαρων ιδεολογικοπολιτικών θέσεων, δεν πέρασε απαρατήρητη στα πολιτικά επιτελεία.

