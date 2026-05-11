Παραχώρηση χορηγιών σε μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε σχολεία τεχνών μέσης εκπαίδευσης του εξωτερικού

Οι εν λόγω χορηγίες αποσκοπούν στην ενίσχυση νέων ταλαντούχων ατόμων, την προώθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και την ανάδειξη της σύγχρονης κυπριακής τέχνης στην Κύπρο και το εξωτερικό. Πρόκειται για τη χορήγηση εφάπαξ ποσού ύψους €10.000 σε ανήλικα άτομα (έως 18 ετών) με αποδεδειγμένα εξαιρετικό ταλέντο σε οποιαδήποτε μορφή τέχνης (μουσική, εικαστικά, χορός, θέατρο, κινηματογράφος, φωτογραφία, λογοτεχνία κ.ά.), τα οποία έχουν γίνει δεκτά και φοιτούν σε αναγνωρισμένες Σχολές Τεχνών (Μέσης Εκπαίδευσης) του εξωτερικού.

Συνολικά υποβλήθηκαν οκτώ αιτήσεις, από τις οποίες οι έξι δεν πληρούσαν τα κριτήρια που είχαν οριστεί. Οι χορηγίες για τη σχολική χρονιά 2025-2026 θα παραχωρηθούν στις μαθήτριες Άννα Αβραμίδου και Μαρία Πισσαρίδη.

Η Άννα Αβραμίδου φοιτά στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο σχολείο Purcell School for Young Musicians στον τομέα της μουσικής (πιάνο) από την ηλικία των 14 ετών και έχει ήδη διαγράψει εντυπωσιακή πορεία, με πλήθος διακρίσεων σε διεθνείς διαγωνισμούς και φεστιβάλ, σε Ευρώπη και Αμερική. Έχει ήδη συνεργαστεί με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου, την Commandaria Orchestra, τη Limassol Municipal Symphony Orchestra, την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και την Cleveland Orchestra.

Η Μαρία Πισσαρίδη επίσης φοιτά στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο σχολείο Tring Park School for the Performing Arts και έχει ενεργό παρουσία στη μουσική, το θέατρο, το μουσικό θέατρο και τον χορό. Η Μαρία έχει συμμετάσχει σε διαγωνισμούς, έχει εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Junior Eurovision το 2024 και έχει κυκλοφορήσει δικό της τραγούδι.

Το Υπουργείο συγχαίρει θερμά όλα τα παιδιά που υπέβαλαν αίτηση για τη δραστηριοποίησή τους, το ενδιαφέρον τους και την ενασχόλησή τους με τις τέχνες. Σημειώνεται ότι για την επόμενη σχολική χρονιά θα υπάρξει νέα προκήρυξη.