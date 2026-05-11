Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠαραχώρηση χορηγιών σε μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε σχολεία τεχνών μέσης εκπαίδευσης του εξωτερικού
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παραχώρηση χορηγιών σε μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε σχολεία τεχνών μέσης εκπαίδευσης του εξωτερικού

 11.05.2026 - 16:05
Παραχώρηση χορηγιών σε μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε σχολεία τεχνών μέσης εκπαίδευσης του εξωτερικού

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της παραχώρησης χορηγιών σε μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε σχολεία τεχνών μέσης εκπαίδευσης του εξωτερικού.

Οι εν λόγω χορηγίες αποσκοπούν στην ενίσχυση νέων ταλαντούχων ατόμων, την προώθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και την ανάδειξη της σύγχρονης κυπριακής τέχνης στην Κύπρο και το εξωτερικό. Πρόκειται για τη χορήγηση εφάπαξ ποσού ύψους €10.000 σε ανήλικα άτομα (έως 18 ετών) με αποδεδειγμένα εξαιρετικό ταλέντο σε οποιαδήποτε μορφή τέχνης (μουσική, εικαστικά, χορός, θέατρο, κινηματογράφος, φωτογραφία, λογοτεχνία κ.ά.), τα οποία έχουν γίνει δεκτά και φοιτούν σε αναγνωρισμένες Σχολές Τεχνών (Μέσης Εκπαίδευσης) του εξωτερικού.

Συνολικά υποβλήθηκαν οκτώ αιτήσεις, από τις οποίες οι έξι δεν πληρούσαν τα κριτήρια που είχαν οριστεί. Οι χορηγίες για τη σχολική χρονιά 2025-2026 θα παραχωρηθούν στις μαθήτριες Άννα Αβραμίδου και Μαρία Πισσαρίδη.

Η Άννα Αβραμίδου φοιτά στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο σχολείο Purcell School for Young Musicians στον τομέα της μουσικής (πιάνο) από την ηλικία των 14 ετών και έχει ήδη διαγράψει εντυπωσιακή πορεία, με πλήθος διακρίσεων σε διεθνείς διαγωνισμούς και φεστιβάλ, σε Ευρώπη και Αμερική. Έχει ήδη συνεργαστεί με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου, την Commandaria Orchestra, τη Limassol Municipal Symphony Orchestra, την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και την Cleveland Orchestra.

Η Μαρία Πισσαρίδη επίσης φοιτά στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο σχολείο Tring Park School for the Performing Arts και έχει ενεργό παρουσία στη μουσική, το θέατρο, το μουσικό θέατρο και τον χορό. Η Μαρία έχει συμμετάσχει σε διαγωνισμούς, έχει εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Junior Eurovision το 2024 και έχει κυκλοφορήσει δικό της τραγούδι.

Το Υπουργείο συγχαίρει θερμά όλα τα παιδιά που υπέβαλαν αίτηση για τη δραστηριοποίησή τους, το ενδιαφέρον τους και την ενασχόλησή τους με τις τέχνες. Σημειώνεται ότι για την επόμενη σχολική χρονιά θα υπάρξει νέα προκήρυξη.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βαρύ πένθος για τον τέως Υπουργό Ενέργειας: Πότε θα γίνει η κηδεία του πατέρα του – Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Σφοδρές αντιδράσεις κατά Φειδία μετά από βίντεο στα social media – «Προκαλεί τον κόσμο» – Τι συνέβη;
Νέες εξελίξεις με την υπόθεση «Σάντυ» - Στα χέρια του Αρναούτη η έκθεση, αναμένεται ενημέρωση Φυτιρή
Revolut: Πώς μπορεί να βρεθείτε με αρνητικό υπόλοιπο χωρίς να το καταλάβετε
VIDEO: Παραλίγο τραγωδία - Οδηγός στο αντίθετο ρεύμα σκόρπισε τον πανικό στον αυτοκινητόδρομο
Video: Νεαροί επιτέθηκαν με μαχαίρι, ξύλα και πέτρες σε διανομείς φαγητού - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η ανακάλυψη του Χάρβαρντ που αλλάζει όσα ξέραμε για τις αισθήσεις

 11.05.2026 - 15:57
Επόμενο άρθρο

Η Πατρίσια Μίλικ Περιστέρη έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί - Φωτογραφία

 11.05.2026 - 16:08
Οι ισορροπίες, τα μηνύματα Χριστοδουλίδη, οι «καθαρές θέσεις» και το παρασκήνιο που ήδη γράφει το 2028

Οι ισορροπίες, τα μηνύματα Χριστοδουλίδη, οι «καθαρές θέσεις» και το παρασκήνιο που ήδη γράφει το 2028

Η παρέμβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη-δύο μόλις εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου- για την ανάγκη ξεκάθαρων ιδεολογικοπολιτικών θέσεων, δεν πέρασε απαρατήρητη στα πολιτικά επιτελεία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Οι ισορροπίες, τα μηνύματα Χριστοδουλίδη, οι «καθαρές θέσεις» και το παρασκήνιο που ήδη γράφει το 2028

Οι ισορροπίες, τα μηνύματα Χριστοδουλίδη, οι «καθαρές θέσεις» και το παρασκήνιο που ήδη γράφει το 2028

  •  11.05.2026 - 06:15
Λετυμπιώτης: Πρώιμη η συζήτηση για τις Προεδρικές - «Να μην είναι αυτοσκοπός της νέας Βουλής η σύγκρουση και η δριμεία κριτική»

Λετυμπιώτης: Πρώιμη η συζήτηση για τις Προεδρικές - «Να μην είναι αυτοσκοπός της νέας Βουλής η σύγκρουση και η δριμεία κριτική»

  •  11.05.2026 - 10:13
Πτώμα στο Λιοπέτρι: Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες - Εντοπίστηκε εντός του οχήματος απανθρακωμένο

Πτώμα στο Λιοπέτρι: Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες - Εντοπίστηκε εντός του οχήματος απανθρακωμένο

  •  11.05.2026 - 13:48
Υπόθεση «Σάντυ»: Παραδόθηκε στον Φυτιρή η έκθεση της ανακριτικής ομάδας - Μελετά και ενημερώνει ΠτΔ

Υπόθεση «Σάντυ»: Παραδόθηκε στον Φυτιρή η έκθεση της ανακριτικής ομάδας - Μελετά και ενημερώνει ΠτΔ

  •  11.05.2026 - 14:38
Σορός στην Πάφο: Σε ποιον ανήκει τελικά - Αναμονή για τη νεκροτομή που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου

Σορός στην Πάφο: Σε ποιον ανήκει τελικά - Αναμονή για τη νεκροτομή που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου

  •  11.05.2026 - 12:40
Ακύρωσε την ποινή του Ζαβράντωνα και διέταξε επανεκδίκαση το Εφετείο

Ακύρωσε την ποινή του Ζαβράντωνα και διέταξε επανεκδίκαση το Εφετείο

  •  11.05.2026 - 12:36
Σοβαρές καταγγελίες για επικίνδυνα κτίρια στη Λεμεσό – «Αρμόδιοι κάντε άμεσα έρευνα» - Φωτογραφίες

Σοβαρές καταγγελίες για επικίνδυνα κτίρια στη Λεμεσό – «Αρμόδιοι κάντε άμεσα έρευνα» - Φωτογραφίες

  •  11.05.2026 - 15:11
Τσελεστίνα: Θέλω μια έδρα για να επιβιώσω μαζί με τα παιδιά μου... Με παρακολουθούσε άγνωστος επί εβδομάδες»

Τσελεστίνα: Θέλω μια έδρα για να επιβιώσω μαζί με τα παιδιά μου... Με παρακολουθούσε άγνωστος επί εβδομάδες»

  •  11.05.2026 - 11:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα