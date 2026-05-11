Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΠτώμα στο Λιοπέτρι: Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες - Εντοπίστηκε εντός του οχήματος απανθρακωμένο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πτώμα στο Λιοπέτρι: Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες - Εντοπίστηκε εντός του οχήματος απανθρακωμένο

 11.05.2026 - 13:48
Πτώμα στο Λιοπέτρι: Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες - Εντοπίστηκε εντός του οχήματος απανθρακωμένο

Η αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων διερευνά όλα τα ενδεχόμενα μετά τον εντοπισμό πτώματος εντός φλεγόμενου οχήματος στην περιοχή Λιοπετρίου κοντά στη φάρμα ψαριών.

Η πληροφορία για εντοπισμό πτώματος εντός φλεγόμενου οχήματος στην περιοχή λήφθηκε στις 9:00 το πρωί και ακολούθως η σκηνή αποκλείστηκε από μέλη της αστυνομίας των ΒΒ Δεκέλειας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Θρίλερ με το πτώμα στο Λιοπέτρι - Σοκάρουν οι φωτογραφίες από το καμένο όχημα

Στο σημείο μετέβησαν και μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για εξετάσεις και διαχείριση της σκηνής, καθώς επίσης και μέλη της Ηλεκτρομηχανολογικης Υπηρεσίας, σε μια προσπάθεια να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς.

Η Αστυνομία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα ούτως ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε την ζωή του το άτομο που εντοπίστηκε εντός του οχήματος απανθρακωμένο.

Την υπόθεση διερευνά η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βαρύ πένθος για τον τέως Υπουργό Ενέργειας: Πότε θα γίνει η κηδεία του πατέρα του – Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Σφοδρές αντιδράσεις κατά Φειδία μετά από βίντεο στα social media – «Προκαλεί τον κόσμο» – Τι συνέβη;
Νέες εξελίξεις με την υπόθεση «Σάντυ» - Στα χέρια του Αρναούτη η έκθεση, αναμένεται ενημέρωση Φυτιρή
Revolut: Πώς μπορεί να βρεθείτε με αρνητικό υπόλοιπο χωρίς να το καταλάβετε
VIDEO: Παραλίγο τραγωδία - Οδηγός στο αντίθετο ρεύμα σκόρπισε τον πανικό στον αυτοκινητόδρομο
Video: Νεαροί επιτέθηκαν με μαχαίρι, ξύλα και πέτρες σε διανομείς φαγητού - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

H Toyota επιταχύνει σταθερά τη μετάβασή της προς την ηλεκτροκίνηση

 11.05.2026 - 13:38
Επόμενο άρθρο

Αυτή είναι η χειρότερη ώρα για τσιμπολόγημα – Παχαίνει και ανεβάζει το σάκχαρο

 11.05.2026 - 14:13
Οι ισορροπίες, τα μηνύματα Χριστοδουλίδη, οι «καθαρές θέσεις» και το παρασκήνιο που ήδη γράφει το 2028

Οι ισορροπίες, τα μηνύματα Χριστοδουλίδη, οι «καθαρές θέσεις» και το παρασκήνιο που ήδη γράφει το 2028

Η παρέμβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη-δύο μόλις εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου- για την ανάγκη ξεκάθαρων ιδεολογικοπολιτικών θέσεων, δεν πέρασε απαρατήρητη στα πολιτικά επιτελεία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Οι ισορροπίες, τα μηνύματα Χριστοδουλίδη, οι «καθαρές θέσεις» και το παρασκήνιο που ήδη γράφει το 2028

Οι ισορροπίες, τα μηνύματα Χριστοδουλίδη, οι «καθαρές θέσεις» και το παρασκήνιο που ήδη γράφει το 2028

  •  11.05.2026 - 06:15
Λετυμπιώτης: Πρώιμη η συζήτηση για τις Προεδρικές - «Να μην είναι αυτοσκοπός της νέας Βουλής η σύγκρουση και η δριμεία κριτική»

Λετυμπιώτης: Πρώιμη η συζήτηση για τις Προεδρικές - «Να μην είναι αυτοσκοπός της νέας Βουλής η σύγκρουση και η δριμεία κριτική»

  •  11.05.2026 - 10:13
Πτώμα στο Λιοπέτρι: Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες - Εντοπίστηκε εντός του οχήματος απανθρακωμένο

Πτώμα στο Λιοπέτρι: Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες - Εντοπίστηκε εντός του οχήματος απανθρακωμένο

  •  11.05.2026 - 13:48
Υπόθεση «Σάντυ»: Παραδόθηκε στον Φυτιρή η έκθεση της ανακριτικής ομάδας - Μελετά και ενημερώνει ΠτΔ

Υπόθεση «Σάντυ»: Παραδόθηκε στον Φυτιρή η έκθεση της ανακριτικής ομάδας - Μελετά και ενημερώνει ΠτΔ

  •  11.05.2026 - 14:38
Σορός στην Πάφο: Σε ποιον ανήκει τελικά - Αναμονή για τη νεκροτομή που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου

Σορός στην Πάφο: Σε ποιον ανήκει τελικά - Αναμονή για τη νεκροτομή που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου

  •  11.05.2026 - 12:40
Ακύρωσε την ποινή του Ζαβράντωνα και διέταξε επανεκδίκαση το Εφετείο

Ακύρωσε την ποινή του Ζαβράντωνα και διέταξε επανεκδίκαση το Εφετείο

  •  11.05.2026 - 12:36
Σοβαρές καταγγελίες για επικίνδυνα κτίρια στη Λεμεσό – «Αρμόδιοι κάντε άμεσα έρευνα» - Φωτογραφίες

Σοβαρές καταγγελίες για επικίνδυνα κτίρια στη Λεμεσό – «Αρμόδιοι κάντε άμεσα έρευνα» - Φωτογραφίες

  •  11.05.2026 - 15:11
Τσελεστίνα: Θέλω μια έδρα για να επιβιώσω μαζί με τα παιδιά μου... Με παρακολουθούσε άγνωστος επί εβδομάδες»

Τσελεστίνα: Θέλω μια έδρα για να επιβιώσω μαζί με τα παιδιά μου... Με παρακολουθούσε άγνωστος επί εβδομάδες»

  •  11.05.2026 - 11:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα