Λετυμπιώτης: Πρώιμη η συζήτηση για τις Προεδρικές - «Να μην είναι αυτοσκοπός της νέας Βουλής η σύγκρουση και η δριμεία κριτική»

Όπως ανέφερε, ζητούμενο για την Κυβέρνηση είναι μια Βουλή που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση μεταρρυθμίσεων και πολιτικών προς όφελος της καθημερινότητας των πολιτών.

Ερωτηθείς αν είναι η ώρα της ουσίας απάντησε ότι πάντα είναι η ώρα της ουσίας. Αυτά που αναμένουν και απαιτούν οι πολίτες από την Πολιτεία είναι πολλά και άμεσα. Αυτό που επιθυμούμε είναι μια Βουλή που να μπορεί να συνθέτει και να προσθέτει, και να συνεργάζεται με την εκτελεστική εξουσία για να βελτιώνει την καθημερινή ζωή των πολιτών.

Ερωτηθείς εάν η Κυβέρνηση ανησυχεί από την πολυδιάσπαση της Βουλής και αν θα μπορούν να περνούν άνετα τα νομοσχέδια της Κυβέρνησης, απάντησε πως «έχουμε δει στην απερχόμενη Βουλή που η Κυβέρνηση δεν κατείχε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και έχουμε δει πολλές πολιτικές να περνούν και ομόφωνα μερικές φορές από την Ολομέλεια. Καταφέραμε να περάσει μία φορολογική μεταρρύθμιση και άλλες πολιτικές προς όφελος του πολίτη. Η βούληση του πολίτη είναι και θα είναι σεβαστή. Έχει σημασία με τον τρόπο με τον οποίο θα πορεύονται αυτές οι πολιτικές δυνάμεις και τα μέλη αυτών στη Βουλή, να μην είναι δηλαδή αυτοσκοπός η σύγκρουση και η δριμεία κριτική, αλλά η σύνθεση».

Ανοίγματα Κυβέρνησης σε ΔΗΣΥ και άλλα κόμματα;

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων που αφήνουν εκτός Βουλής ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ, κόμματα της συγκυβέρνησης, ρωτήθηκε κατά πόσο θα δούμε νέα ανοίγματα της Κυβέρνησης προς τον ΔΗΣΥ, καθώς μόνο με το ΔΗΚΟ δεν περνούν τα νομοσχέδια. «Αρχικά να σημειώσουμε ότι τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων δεν είναι και τα τελικά ποσοστά. Βρισκόμαστε δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές και αυτό που έχει λεχθεί με μεγάλη πειστικότητα είναι ότι η ‘τενέκκα’ στο τέλος θα δείξει. Επίσης, ούτε με τη σημερινή Βουλή αθροιστικά δεν μπορούν να φτάσουν την βουλευτική πλειοψηφία. Η Κυβέρνηση, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, θα συνεχίσει να διαβουλεύεται υπεύθυνα με όλα τα πολιτικά κόμματα».

Κληθείς να σχολιάσει ότι η συνεργασία με τον ΔΗΣΥ ίσως έχει μεγαλύτερη σημασία καθώς μπαίνουμε και σε τροχιά προεδρικών εκλογών, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σημείωσε πως «είναι πρώιμη η οποιαδήποτε συζήτηση για τις προεδρικές. Αυτό που εμείς επιθυμούμε είναι οι πολιτικές, οι μεταρρυθμίσεις και τα νομοσχέδια της Κυβέρνησης να κρίνονται στη βάση πολιτικών κριτήριων και κατά πόσο προσθέτουν στην καθημερινότητα των πολιτών».

