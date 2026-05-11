Καταναλωτής βρήκε κομμάτι γυαλιού σε μαρμελάδα – Ευρωπαϊκός συναγερμός για την απόσυρση της μάρκας από τα ράφια - Δείτε φωτογραφία

 11.05.2026 - 09:40
Την 4η Μαΐου 2026 ενεργοποιήθηκε στο ευρωπαϊκό σύστημα ταχείας ειδοποίησης για τρόφιμα και ζωοτροφές (RASFF) η ειδοποίηση με αριθμό 2026.3874, η οποία αφορά την παρουσία θραύσματος γυαλιού σε μαρμελάδα προέλευσης Γαλλίας. Η ειδοποίηση καταχωρήθηκε από τη Νορβηγία και έλαβε χαρακτηρισμό «alert notification», γεγονός που σημαίνει ότι πρόκειται για περιστατικό με δυνητικά σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών. Η αιτία της ειδοποίησης προέρχεται από καταγγελία καταναλωτή, ενώ η αξιολόγηση κινδύνου χαρακτηρίστηκε ως σοβαρή, παρότι δεν έχουν καταγραφεί συγκεκριμένα συμπτώματα ή περιστατικά ασθένειας.

Συγκεκριμένα πρόκειται για την ανάκληση από την εταιρεία Olivenlunden 1830 AS, η οποία αφορά προϊόν με την ονομασία «Syltetøy med klementin & appelsin fra Korsika», δηλαδή μαρμελάδα με κλημεντίνες και πορτοκάλια από την Κορσική. Η ανάκληση αφορά συγκεκριμένη παρτίδα με αριθμό lot R0314CGA, κωδικό EAN 3700662759939, με ημερομηνία παραγωγής 14.03.2025 και ανάλωση κατά προτίμηση έως 14.03.2029.

Αξιοσημείωτο είναι ότι την ίδια χρονική περίοδο καταγράφεται και δεύτερη ανάκληση για παρόμοιο λόγο, αυτή τη φορά στη Γαλλία και με προϊόν διαφορετικής εταιρείας. Η Maison Alma Mater AS προχώρησε στις 30 Απριλίου 2026 σε ανάκληση της μαρμελάδας «Alain Milliat orange blonde» σε συσκευασία των 300 γραμμαρίων, με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση 30.04.2028 και lot C250422AT. Η αιτία της ανάκλησης είναι επίσης η πιθανή παρουσία θραυσμάτων γυαλιού, τα οποία αποδίδονται σε παραγωγικό σφάλμα. Το προϊόν είχε διατεθεί αποκλειστικά από τα καταστήματα της εταιρείας στο Τρόντχαϊμ της Νορβηγίας.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο οι δύο αυτές ανακλήσεις συνδέονται μεταξύ τους. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι πρόκειται για το ίδιο περιστατικό ή για κοινή πηγή μόλυνσης. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, όπως η χρονική εγγύτητα, η προέλευση από τη Γαλλία, καθώς και το ίδιο είδος κινδύνου που αφορά θραύσματα γυαλιού σε μαρμελάδες πορτοκαλιού ή εσπεριδοειδών.

 

Ένα πιθανό σενάριο είναι να πρόκειται για διαφορετικές παραγωγικές μονάδες που αντιμετώπισαν ανεξάρτητα παρόμοιο τεχνικό πρόβλημα, πιθανόν σχετικό με τη γραμμή εμφιάλωσης ή τα γυάλινα δοχεία. Ένα δεύτερο σενάριο είναι η ύπαρξη κοινής αλυσίδας προμήθειας υλικών ή υποκατασκευαστή στη Γαλλία που ενδέχεται να επηρέασε περισσότερους από έναν παραγωγούς. Τέλος, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι πρόκειται για συμπτωματική χρονική σύμπτωση χωρίς άμεση λειτουργική σύνδεση μεταξύ των περιστατικών, κάτι που συχνά συμβαίνει σε μεμονωμένα περιστατικά μηχανικής επιμόλυνσης στη βιομηχανία τροφίμων.
Σε κάθε περίπτωση, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη σύνδεση μεταξύ των δύο ανακλήσεων από τις αρμόδιες αρχές ή τις εμπλεκόμενες εταιρείες.

Πηγή: cibum.gr

