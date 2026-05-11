Σοβαρή καταγγελία: Πολίτης ήθελε ειδική μεταχείριση - Ζήτησε πυροσβεστικό έξω από το σπίτι του εν μέσω... πυρκαγιάς

Ο Νίκος Λογγίνος ο οποίος είναι και προσωρινός Γενικός Συντονιστής Πυρκαγιών αναφέρθηκε σε νοοτροπίες και κουλτούρα τού Κύπριου πολίτη που δυστυχώς δεν βελτιώνονται κατά την έκφρασή του για να αναδείξει το γεγονός των πενήντα-πέντε πυρκαγιών το τριήμερο.

Όλες προκλήθηκαν από ανθρώπινο παράγοντα είπε ο κύριος Λογγίνος για να υποδείξει ότι φέτος λόγω τής βροχόπτωσης η ύπαιθρος είναι καλυμμένη με πυκνή βλάστηση.

Το γεγονός ότι δεν αντιμετωπίζουμε ακόμη «σαραντάρια», είπε ο Αρχιπύραρχος, αποκλείει το τυχαίο ξέσπασμα πυρκαγιών.

Τρεις από τις 55 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν κατά την διάρκεια του τριημέρου ξέσπασαν σε δασικές περιοχές, δήλωσε ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών Σάββας Ιεζεκιήλ, για να προσθέσει ότι για μία περίπτωση υπάρχουν ενδείξεις πως πρόκειται για εμπρησμό.

Ο κύριος Ιεζεκιήλ ανέφερε ότι το Τμήμα Δασών βρίσκεται σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού από τις αρχές Απριλίου μέχρι μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, εφαρμόζοντας το σχέδιο "Αστραπή" για άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά πυρκαγιών.

Όπως εξήγησε, με την εκδήλωση πυρκαγιάς κινητοποιούνται άμεσα οι πλησιέστεροι δασικοί σταθμοί με τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό δυνάμεων, ώστε οι φωτιές να κατασβένονται στο αρχικό τους στάδιο.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών ανέφερε ότι η μάχη με τις πυρκαγιές κερδίζεται τον χειμώνα, για να αναδείξει την προετοιμασία ως καθοριστικό παράγοντα για την προστασία τόσο των δασών όσο και των δασόβιων κοινοτήτων.

