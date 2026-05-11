Κυπριακό: Πού «κολλά» το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης σε οδοφράγματα
11.05.2026 - 10:30
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μιλώντας το πρωί στην κρατική τηλεόραση, σχολίασε τις εξελίξεις στο Κυπριακό μετά και από την τελευταία συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και πού κολλά η όλη διαδικασία με τα οδοφράγματα.
«Από την πρώτη στιγμή τα σημεία διέλευσης ήταν το πιο πολύπλοκο από τα ΜΟΕ. Έχει αναχθεί σε κρίσιμο και συμβολικό ΜΟΕ μετά και από την πρώτη διευρυμένη στη Γενεύη το 2025 για ταυτόχρονη διάνοιξη τεσσάρων σημείων και συζητήθηκε και στην επόμενη άτυπη διευρυμένη στη Νέα Υόρκη».
«Αυτό το οποίο εμείς έχουμε θέσει είναι βεβαίως η γνωστή ψυχή της αμοιβαιότητας που πρέπει να διέπει την ταυτόχρονη διέλευση των σημείων διέλευσης. Η τελευταία εισήγηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας κατά την τελευταία συνάντηση με τον κ. Έρχιουρμαν ήταν όπως γίνει αποδεκτή στο σημείο διέλευσης που αφορά την όδευση από την Αθηένου, την όδευση την οποία τα Ηνωμένα Έθνη είχαν προτείνει όχι την όδευση την οποία εμείς είχαμε προτείνει ή η άλλη πλευρά».
«Δυστυχώς ούτε αυτή η εισήγηση έχει γίνει αποδεκτή, ούτε μέχρι στιγμής δεν έχει απορριφτεί. Συνεχίζονται οι συζητήσεις και ευελπιστούμε λαμβάνοντας υπόψη το πόσο κοντά φτάσαμε στην επίτευξη συμφωνίας σε αυτό το σημείο και στις δύο διευρυμένες να μπορέσει να καταστεί εφικτή η συμφωνία και σε αυτό το μέτρο οικοδόμησης της εμπιστοσύνης».
Η παρέμβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη-δύο μόλις εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου- για την ανάγκη ξεκάθαρων ιδεολογικοπολιτικών θέσεων, δεν πέρασε απαρατήρητη στα πολιτικά επιτελεία.