Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΗ ανακάλυψη του Χάρβαρντ που αλλάζει όσα ξέραμε για τις αισθήσεις
LIKE ONLINE

Η ανακάλυψη του Χάρβαρντ που αλλάζει όσα ξέραμε για τις αισθήσεις

 11.05.2026 - 15:57
Η ανακάλυψη του Χάρβαρντ που αλλάζει όσα ξέραμε για τις αισθήσεις

Η όσφρηση συχνά θεωρείται «δευτερεύουσα» σε σχέση με την όραση ή την ακοή, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια εξαιρετικά ισχυρή και πρωτόγονη αίσθηση που επηρεάζει καθοριστικά την καθημερινότητα, τη μνήμη και τη συναισθηματική μας κατάσταση.

Νέα μελέτη από το Harvard Medical School, που δημοσιεύθηκε στο Cell, έρχεται να αλλάξει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Οι επιστήμονες κατάφεραν να δημιουργήσουν τον πρώτο λεπτομερή «χάρτη» της όσφρησης, δείχνοντας ότι η λειτουργία της δεν είναι χαοτική, όπως πιστεύαμε, αλλά οργανωμένη με εντυπωσιακή ακρίβεια.

Τι σημαίνει «χάρτης» της όσφρησης;

Στη μύτη μας υπάρχουν εκατομμύρια νευρικά κύτταρα που ανιχνεύουν οσμές. Αυτά τα κύτταρα διαθέτουν ειδικές δομές, τους οσφρητικοί υποδοχείς, οι οποίοι αναγνωρίζουν διαφορετικά μόρια μυρωδιάς.

Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες πίστευαν ότι αυτοί οι υποδοχείς είναι τοποθετημένοι σχεδόν τυχαία. Η νέα έρευνα δείχνει το αντίθετο: οργανώνονται σε συγκεκριμένες «ζώνες» μέσα στη μύτη, σαν οριζόντιες λωρίδες. Με απλά λόγια, υπάρχει μια δομή – ένας χάρτης – που καθορίζει πού βρίσκεται κάθε τύπος υποδοχέα.

Από τη μύτη στον εγκέφαλο

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα είναι ότι αυτή η οργάνωση δεν σταματά στη μύτη. Συνεχίζεται και στον εγκέφαλο, σε μια περιοχή που λέγεται οσφρητικός βολβός.

Αυτό σημαίνει ότι οι οσμές ακολουθούν μια «διαδρομή» με τάξη και ακρίβεια: από τη στιγμή που τις ανιχνεύουμε μέχρι τη στιγμή που τις αντιλαμβανόμαστε. Είναι σαν ένα καλά σχεδιασμένο δίκτυο, όπου κάθε πληροφορία φτάνει στον σωστό προορισμό.

 

Πώς δημιουργείται αυτός ο «χάρτης»;

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι σημαντικό ρόλο παίζει ένα μόριο που ονομάζεται ρετινοϊκό οξύ. Αυτό λειτουργεί σαν «οδηγός», βοηθώντας τα κύτταρα να ενεργοποιήσουν τον σωστό υποδοχέα, ανάλογα με τη θέση τους στη μύτη.

Όταν οι επιστήμονες άλλαξαν τα επίπεδα αυτού του μορίου, ολόκληρη η οργάνωση μετακινήθηκε. Αυτό δείχνει ότι ο χάρτης της όσφρησης δεν είναι τυχαίος, αλλά δημιουργείται με βιολογική ακρίβεια.

Τι σημαίνει αυτό για την υγεία μας;

Η ανακάλυψη αυτή δεν είναι μόνο θεωρητική. Μπορεί να έχει σημαντικές εφαρμογές, ειδικά για ανθρώπους που έχουν χάσει την όσφρησή τους — κάτι που μπορεί να συμβεί μετά από λοιμώξεις ή άλλες παθήσεις.

Η όσφρηση δεν συνδέεται μόνο με την ασφάλεια (π.χ. ανιχνεύοντας καπνό), αλλά και με τη συναισθηματική μας κατάσταση. Η απώλειά της έχει συσχετιστεί με μειωμένη ποιότητα ζωής και αυξημένο άγχος.

Κατανοώντας πώς ακριβώς λειτουργεί αυτός ο «χάρτης», οι επιστήμονες ελπίζουν ότι στο μέλλον θα μπορέσουν να αναπτύξουν νέες θεραπείες για την αποκατάστασή της.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βαρύ πένθος για τον τέως Υπουργό Ενέργειας: Πότε θα γίνει η κηδεία του πατέρα του – Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Σφοδρές αντιδράσεις κατά Φειδία μετά από βίντεο στα social media – «Προκαλεί τον κόσμο» – Τι συνέβη;
Νέες εξελίξεις με την υπόθεση «Σάντυ» - Στα χέρια του Αρναούτη η έκθεση, αναμένεται ενημέρωση Φυτιρή
Revolut: Πώς μπορεί να βρεθείτε με αρνητικό υπόλοιπο χωρίς να το καταλάβετε
VIDEO: Παραλίγο τραγωδία - Οδηγός στο αντίθετο ρεύμα σκόρπισε τον πανικό στον αυτοκινητόδρομο
Video: Νεαροί επιτέθηκαν με μαχαίρι, ξύλα και πέτρες σε διανομείς φαγητού - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σε κέντρο αποκατάστασης ο Γιώργος Μυλωνάκης: Βγήκε από τη ΜΕΘ, το νέο ιατρικό ανακοινωθέν

 11.05.2026 - 15:52
Επόμενο άρθρο

Παραχώρηση χορηγιών σε μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε σχολεία τεχνών μέσης εκπαίδευσης του εξωτερικού

 11.05.2026 - 16:05
Οι ισορροπίες, τα μηνύματα Χριστοδουλίδη, οι «καθαρές θέσεις» και το παρασκήνιο που ήδη γράφει το 2028

Οι ισορροπίες, τα μηνύματα Χριστοδουλίδη, οι «καθαρές θέσεις» και το παρασκήνιο που ήδη γράφει το 2028

Η παρέμβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη-δύο μόλις εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου- για την ανάγκη ξεκάθαρων ιδεολογικοπολιτικών θέσεων, δεν πέρασε απαρατήρητη στα πολιτικά επιτελεία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Οι ισορροπίες, τα μηνύματα Χριστοδουλίδη, οι «καθαρές θέσεις» και το παρασκήνιο που ήδη γράφει το 2028

Οι ισορροπίες, τα μηνύματα Χριστοδουλίδη, οι «καθαρές θέσεις» και το παρασκήνιο που ήδη γράφει το 2028

  •  11.05.2026 - 06:15
Λετυμπιώτης: Πρώιμη η συζήτηση για τις Προεδρικές - «Να μην είναι αυτοσκοπός της νέας Βουλής η σύγκρουση και η δριμεία κριτική»

Λετυμπιώτης: Πρώιμη η συζήτηση για τις Προεδρικές - «Να μην είναι αυτοσκοπός της νέας Βουλής η σύγκρουση και η δριμεία κριτική»

  •  11.05.2026 - 10:13
Πτώμα στο Λιοπέτρι: Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες - Εντοπίστηκε εντός του οχήματος απανθρακωμένο

Πτώμα στο Λιοπέτρι: Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες - Εντοπίστηκε εντός του οχήματος απανθρακωμένο

  •  11.05.2026 - 13:48
Υπόθεση «Σάντυ»: Παραδόθηκε στον Φυτιρή η έκθεση της ανακριτικής ομάδας - Μελετά και ενημερώνει ΠτΔ

Υπόθεση «Σάντυ»: Παραδόθηκε στον Φυτιρή η έκθεση της ανακριτικής ομάδας - Μελετά και ενημερώνει ΠτΔ

  •  11.05.2026 - 14:38
Σορός στην Πάφο: Σε ποιον ανήκει τελικά - Αναμονή για τη νεκροτομή που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου

Σορός στην Πάφο: Σε ποιον ανήκει τελικά - Αναμονή για τη νεκροτομή που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου

  •  11.05.2026 - 12:40
Ακύρωσε την ποινή του Ζαβράντωνα και διέταξε επανεκδίκαση το Εφετείο

Ακύρωσε την ποινή του Ζαβράντωνα και διέταξε επανεκδίκαση το Εφετείο

  •  11.05.2026 - 12:36
Σοβαρές καταγγελίες για επικίνδυνα κτίρια στη Λεμεσό – «Αρμόδιοι κάντε άμεσα έρευνα» - Φωτογραφίες

Σοβαρές καταγγελίες για επικίνδυνα κτίρια στη Λεμεσό – «Αρμόδιοι κάντε άμεσα έρευνα» - Φωτογραφίες

  •  11.05.2026 - 15:11
Τσελεστίνα: Θέλω μια έδρα για να επιβιώσω μαζί με τα παιδιά μου... Με παρακολουθούσε άγνωστος επί εβδομάδες»

Τσελεστίνα: Θέλω μια έδρα για να επιβιώσω μαζί με τα παιδιά μου... Με παρακολουθούσε άγνωστος επί εβδομάδες»

  •  11.05.2026 - 11:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα