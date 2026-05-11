ΔΙΕΘΝΗ

Σοκ στη Βραζιλία: Νεόνυμφος πυροβόλησε τη σύζυγό του στην γαμήλια δεξίωση, έφυγε και επέστρεψε για να την αποτελειώσει

 11.05.2026 - 16:32
Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στη Βραζιλία μια άγρια γυναικοκτονία που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια γαμήλιας δεξίωσης, στην πόλη Campinas, στην πολιτεία São Paulo, όταν ο νεόνυμφος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τη σύζυγό του μπροστά στους καλεσμένους.

Θύμα είναι η 34χρονη Najylla Duenas Nascimento, η οποία είχε μόλις παντρευτεί τον 55χρονο Daniel Barbosa Marinho. Ο γάμος, που ξεκίνησε σε εορταστικό κλίμα αλλά μετατράπηκε σε σκηνή τραγωδίας μέσα σε λίγα λεπτά.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, κατά τη διάρκεια της δεξίωσης ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ του ζευγαριού, ο οποίος κλιμακώθηκε ραγδαία. Ο Marinho, ο οποίος φέρεται να εργαζόταν ως τοπικός αστυνομικός ή ιδιωτικός φύλακας ασφαλείας, ήρθε σε σύγκρουση με τη σύζυγό του και στη συνέχεια φέρεται να έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και να την πυροβόλησε.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού, καθώς ο δράστης εγκατέλειψε προσωρινά τον χώρο της γαμήλιας δεξίωσης και στη συνέχεια επέστρεψε, ανοίγοντας ξανά πυρ εναντίον της γυναίκας μπροστά στους σοκαρισμένους καλεσμένους.

Η 34χρονη, μητέρα τριών παιδιών από προηγούμενη σχέση, υπέκυψε στα τραύματά της. Συγγενείς που βρίσκονταν στο σημείο προσπάθησαν να απομακρύνουν τα παιδιά, ώστε να τα προστατεύσουν από τις δραματικές σκηνές.

Ο 55χρονος συνελήφθη λίγο μετά το περιστατικό και κρατείται ως ύποπτος για γυναικοκτονία. Οι αρχές της Πολιτείας Σάο Πάολο συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ο γάμος κατέληξε σε αιματηρό έγκλημα που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Την «πάτησε» 64χρονη - Της απέσπασαν 39 χιλιάδες ευρώ - Πώς έδρασαν οι επιτήδειοι

Δεκάδες συλλήψεις και απελάσεις παράνομων μετανταστών μέσα σε μόλις τρεις μέρες - Οι χώρες από τις οποίες προέρχονται

Οι ισορροπίες, τα μηνύματα Χριστοδουλίδη, οι «καθαρές θέσεις» και το παρασκήνιο που ήδη γράφει το 2028

Η παρέμβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη-δύο μόλις εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου- για την ανάγκη ξεκάθαρων ιδεολογικοπολιτικών θέσεων, δεν πέρασε απαρατήρητη στα πολιτικά επιτελεία.

Οι ισορροπίες, τα μηνύματα Χριστοδουλίδη, οι «καθαρές θέσεις» και το παρασκήνιο που ήδη γράφει το 2028

