Τραγική κατάληξη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του ελλείποντα που βρέθηκε νεκρός σε χωράφι στο Πραιτώρι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 11.05.2026 - 16:53
Τραγική ήταν η κατάληξη για τον 78χρονο ο οποίος είχε καταχωρηθεί ως ελλείπον πρόσωπο από τις 8 Μαΐου.

Η σορός του άτυχου άντρα εντοπίστηκε σε χωράφι, στην ανατολική περιοχή της επαρχίας Πάφου, κοντά στο Πραιτώρι το πρωί της Δευτέρας (11/5).

Τα στοιχεία του άτυχου άνδρα, επιβεβαίωσε η Αστυνομία, μετά από αναγνώριση από τους οικείους του. Πρόκειται για τον Αχιλλέα Μιχαήλ, ο οποίος αγνοείτο από τις 9 Μαΐου, από την οικία του στον Στρόβολο.

Οι αρχές είχαν εντοπίσει όχημα που ανήκει σε ηλικιωμένο πρόσωπο και από την Κυριακή διεξάγονταν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή για τον εντοπισμό του, τόσο με πεζούς όσο και με χρήση drones με θερμική κάμερα, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί.

Ακολούθως, κατά τη διάρκεια των σημερινών ερευνών, με την συμμετοχή ελικοπτέρου και ανιχνευτικών σκύλων, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν μια σορό σε ανοιχτό χώρο, θέτοντας σε πλήρη κινητοποίηση τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι η σορός ανήκει στον άτυχο ηλικιωμένο που είχε καταχωρηθεί ως ελλείπον πρόσωπο από τις 8 Μαΐου.

Η σορός αναμένεται να μεταφερθεί για την διενέργεια νενομισμένης νεκροτομής που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.

