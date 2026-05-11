Συγκινητικό: Μέσα στα ερείπια της Γάζας ένα γυμναστήριο γίνεται καταφύγιο ζωής - Δείτε φωτογραφίες

Ο χώρος λειτουργεί στο υπόγειο ενός βομβαρδισμένου κτιρίου, του οποίου οι τρεις πάνω όροφοι έχουν καταστραφεί. Παρά τις ζημιές, τις ρωγμές στην οροφή και τον διαρκή φόβο νέων επιθέσεων, δεκάδες νέοι συνεχίζουν να προπονούνται εκεί καθημερινά.

Ανάμεσά τους βρίσκεται ο 26χρονος bodybuilder Ahmed Farwana, εκτοπισμένος από τη Ράφα, ο οποίος προσπαθεί να ξαναχτίσει το σώμα και τη ζωή του μετά από περισσότερα από δύο χρόνια πολέμου.

«Το γυμναστήριο είναι ο μόνος τρόπος να αποφορτιστούμε ψυχολογικά», λέει. «Οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες και για πολλούς αθλητές στη Γάζα αυτός είναι ο μοναδικός χώρος όπου μπορούν να ξεφύγουν λίγο από την πίεση και το άγχος».

Ο ίδιος περιγράφει πως κατά τη διάρκεια του πολέμου έχασε περισσότερα από δέκα κιλά, καθώς η έλλειψη τροφίμων και το κλείσιμο των γυμναστηρίων κατέστησαν αδύνατη την προπόνηση.

«Υπήρξε περίοδος λιμού. Δεν μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε ούτε τα απαραίτητα για τη διατροφή μας», αναφέρει, εξηγώντας ότι έφτιαξε μόνος του αυτοσχέδιους αλτήρες από τσιμέντο για να συνεχίσει να γυμνάζεται μέσα στους καταυλισμούς εκτοπισμένων.

Ο διαχειριστής του γυμναστηρίου, Mohammed al-Bes, λέει ότι χρειάστηκε περίπου ένας μήνας για να απομακρυνθούν τα χαλάσματα και να γίνουν πρόχειρες επισκευές ώστε ο χώρος να μπορέσει να λειτουργήσει ξανά.

«Το μέρος δεν είναι κατάλληλο ούτε για εργασία ούτε για ζωή», λέει. «Το ταβάνι μπορεί να πέσει οποιαδήποτε στιγμή. Όμως δεν υπάρχει άλλη επιλογή».

Οι εικόνες από το γυμναστήριο δείχνουν ανθρώπους να προπονούνται δίπλα σε κατεστραμμένους τοίχους, κάτω από φθαρμένες οροφές και ανάμεσα σε συντρίμμια.

«Προπονούμαστε κάτω από τα χαλάσματα», λέει ένας ακόμη αθλητής, ο Ahmed al-Majaydah. «Αυτή είναι μια μικρογραφία της Γάζας. Σήμερα χτίζουμε σώματα κάτω από τα ερείπια. Κάποια μέρα ελπίζουμε να ξαναχτίσουμε και τη Γάζα».

Πηγή: ertnews.gr