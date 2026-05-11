ΑρχικήΔιεθνή
Σχολείο στο Μάντσεστερ τέθηκε σε lockdown για ένα... νεροπίστολο! Δείτε βίντεο

Σχολείο στο Μάντσεστερ τέθηκε σε lockdown για ένα... νεροπίστολο! Δείτε βίντεο

Ένα νεροπίστολο ήταν η αφορμή για να μπει σε lockdown ολόκληρο σχολείο στο Μάντσεστερ...

Σε κατάσταση lockdown τέθηκε το πρωί της Πέμπτης (7/5) το σχολείο Cedar Mount Academy στο Γκόρντον του Μάντσεστερ, μετά από αναφορές για ύπαρξη όπλου.

Οι μαθητές παρέμειναν κλειδωμένοι στις τάξεις τους και οι πύλες του σχολείου σφραγίστηκαν, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους γονείς που συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο ενώ ηχούσαν οι συναγερμοί.

Ένα νεροπίστολο που έγινε... πυροβόλο όπλο!

Η αστυνομία του Μάντσεστερ έσπευσε στο σημείο μετά από αναφορά για απειλή με πυροβόλο όπλο. Ωστόσο, μετά από έρευνα των αξιωματικών, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε πραγματικός κίνδυνος.

Όπως αποκάλυψε αστυνομικός που βρισκόταν στο σημείο, όλη η αναστάτωση προκλήθηκε από δύο παιδιά που έπαιζαν με ένα νεροπίστολο. Μάλιστα, ένα παιδί δέχθηκε νερό από το παιχνίδι, αλλά δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Για «φάρσα» από εξωτερική πηγή κάνουν λόγο στο σχολείο

Εκπρόσωπος του σχολείου διευκρίνισε ότι το περιστατικό ξεκίνησε από ένα τηλεφώνημα-φάρσα που προήλθε από εξωτερική πηγή, η οποία δεν σχετίζεται με τη σχολική κοινότητα.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι η αρχική πληροφορία που έλαβε έκανε λόγο για παιδί με «πυροβόλο όπλο», γεγονός που ενεργοποίησε το πρωτόκολλο ένοπλης επέμβασης για προληπτικούς λόγους.

Η αστυνομία παρέμεινε στον χώρο του Cedar Mount Academy για αρκετή ώρα προκειμένου να καθησυχάσει τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό, ενώ ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η αναφορά της απειλής.

 

 

Ενδείξεις για μικρές μειώσεις στην τιμή καυσίμων - Παρακολουθεί τις εξελίξεις η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Πώς μία Ιρανή κληρονόμος «προστάτευσε» εκατομμύρια για να μην τα πάρει ο σύζυγός της σε μια σκληρή μάχη διαζυγίου ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων

Οι ισορροπίες, τα μηνύματα Χριστοδουλίδη, οι «καθαρές θέσεις» και το παρασκήνιο που ήδη γράφει το 2028

Οι ισορροπίες, τα μηνύματα Χριστοδουλίδη, οι «καθαρές θέσεις» και το παρασκήνιο που ήδη γράφει το 2028

Η παρέμβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη-δύο μόλις εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου- για την ανάγκη ξεκάθαρων ιδεολογικοπολιτικών θέσεων, δεν πέρασε απαρατήρητη στα πολιτικά επιτελεία.

Οι ισορροπίες, τα μηνύματα Χριστοδουλίδη, οι «καθαρές θέσεις» και το παρασκήνιο που ήδη γράφει το 2028

Οι ισορροπίες, τα μηνύματα Χριστοδουλίδη, οι «καθαρές θέσεις» και το παρασκήνιο που ήδη γράφει το 2028

  •  11.05.2026 - 06:15
Λετυμπιώτης: Πρώιμη η συζήτηση για τις Προεδρικές - «Να μην είναι αυτοσκοπός της νέας Βουλής η σύγκρουση και η δριμεία κριτική»

Λετυμπιώτης: Πρώιμη η συζήτηση για τις Προεδρικές - «Να μην είναι αυτοσκοπός της νέας Βουλής η σύγκρουση και η δριμεία κριτική»

  •  11.05.2026 - 10:13
Πτώμα στο Λιοπέτρι: Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες - Εντοπίστηκε εντός του οχήματος απανθρακωμένο

Πτώμα στο Λιοπέτρι: Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες - Εντοπίστηκε εντός του οχήματος απανθρακωμένο

  •  11.05.2026 - 13:48
Υπόθεση «Σάντυ»: Παραδόθηκε στον Φυτιρή η έκθεση της ανακριτικής ομάδας - Μελετά και ενημερώνει ΠτΔ

Υπόθεση «Σάντυ»: Παραδόθηκε στον Φυτιρή η έκθεση της ανακριτικής ομάδας - Μελετά και ενημερώνει ΠτΔ

  •  11.05.2026 - 14:38
Σορός στην Πάφο: Σε ποιον ανήκει τελικά - Αναμονή για τη νεκροτομή που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου

Σορός στην Πάφο: Σε ποιον ανήκει τελικά - Αναμονή για τη νεκροτομή που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου

  •  11.05.2026 - 12:40
Ακύρωσε την ποινή του Ζαβράντωνα και διέταξε επανεκδίκαση το Εφετείο

Ακύρωσε την ποινή του Ζαβράντωνα και διέταξε επανεκδίκαση το Εφετείο

  •  11.05.2026 - 12:36
Σοβαρές καταγγελίες για επικίνδυνα κτίρια στη Λεμεσό – «Αρμόδιοι κάντε άμεσα έρευνα» - Φωτογραφίες

Σοβαρές καταγγελίες για επικίνδυνα κτίρια στη Λεμεσό – «Αρμόδιοι κάντε άμεσα έρευνα» - Φωτογραφίες

  •  11.05.2026 - 15:11
Τσελεστίνα: Θέλω μια έδρα για να επιβιώσω μαζί με τα παιδιά μου... Με παρακολουθούσε άγνωστος επί εβδομάδες»

Τσελεστίνα: Θέλω μια έδρα για να επιβιώσω μαζί με τα παιδιά μου... Με παρακολουθούσε άγνωστος επί εβδομάδες»

  •  11.05.2026 - 11:37

