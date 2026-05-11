Τσελεστίνα: Θέλω μια έδρα για να επιβιώσω μαζί με τα παιδιά μου... Με παρακολουθούσε άγνωστος επί εβδομάδες»

Απαντώντας σε σχόλιο για την ονομασία του κόμματος και κατά πόσο αυτή προκαλεί αρνητικούς συνειρμούς, η κ. Ντε Πέτρο υποστήριξε ότι ο κόσμος βιώνει τις συνέπειες του καπιταλισμού και ότι «όλα πάνε από το κακό στο χειρότερο», κάνοντας λόγο για φτώχεια και ανθρώπους που αναζητούν τροφή στα σκουπίδια. Όπως είπε, θεωρεί τον κομμουνισμό «το άλλο άκρο» που μπορεί να λειτουργήσει ως ισορροπία απέναντι στη σημερινή κατάσταση.

Η ίδια εκτίμησε ότι για χρόνια υπήρχε φόβος απέναντι στην Αριστερά, ιδιαίτερα μετά το 1974, συνδέοντας το φαινόμενο αυτό με αντιλήψεις γύρω από το ΑΚΕΛ και τις σχέσεις Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Όπως ανέφερε, υπήρχε η αντίληψη πως κάθε μορφή Αριστεράς ήταν φιλοτουρκική, ωστόσο θεωρεί ότι αυτό σταδιακά αλλάζει.

Σε ερώτηση για το πολιτικό κοινό στο οποίο απευθύνεται, η κ. Ντε Πέτρο δήλωσε ότι το κόμμα της προσεγγίζει ψηφοφόρους από τον ΔΗΣΥ, το ΕΛΑΜ αλλά και το ΑΚΕΛ. Μάλιστα, αποκάλυψε πως στο παρελθόν βρισκόταν στο ΕΛΑΜ και ότι κάποιοι την ακολούθησαν μετά την αποχώρησή της.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη λεγόμενη «θρησκευτική επεκτατική πολιτική» που προωθεί, εξηγώντας ότι στόχος της είναι να φέρει πιο κοντά διαφορετικές θρησκείες και κοινότητες. Σύμφωνα με την ίδια, υπάρχει παγκόσμια φοβία απέναντι στους μουσουλμάνους και η δική της πρόταση αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση μεταξύ των θρησκειών. Ανέφερε ακόμη ότι είχε εισηγηθεί τη δημιουργία θρησκευτικών δικαστηρίων και σχετικών υφυπουργείων, εκτιμώντας ότι η Κύπρος θα μπορούσε να εξελιχθεί σε διεθνές κέντρο επίλυσης θρησκευτικών διαφορών, προσελκύοντας και οικονομικά οφέλη.

Η πρόεδρος της «Ακρο-Αριστερής Αντίστασης – Κομμουνισμός» δήλωσε επίσης πως πιστεύει βαθιά στον Θεό, ενώ σημείωσε ότι η βασική επιδίωξή της μέσα από τις επανειλημμένες εκλογικές της συμμετοχές είναι να τη γνωρίσει ο κόσμος και να κατανοήσει, όπως είπε, ότι οι προθέσεις της είναι καλές και όχι οικονομικά ιδιοτελείς.

Αναφερόμενη στις σχέσεις της με άλλα κόμματα, αποκάλυψε ότι πρόσωπο από το ΑΚΕΛ την είχε προσεγγίσει ενόψει των βουλευτικών εκλογών. Ωστόσο, όπως είπε, προτίμησε να δώσει ευκαιρία στο δικό της πολιτικό σχηματισμό.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στάθηκε ιδιαίτερα σε ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, λέγοντας ότι θέλει να βοηθήσει αδύναμους πολίτες αλλά και άτομα που, κατά την άποψή της, βρίσκονται άδικα στη φυλακή. Υποστήριξε ακόμη ότι σήμερα «ο υπόκοσμος φορά κοστούμια» και βρίσκεται ακόμη και μέσα στην πολιτική.

Η κ. Ντε Πέτρο αναφέρθηκε και σε προσωπική της δικαστική υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε επιθέσεις και ότι ενώ επρόκειτο, όπως είπε, για αστική διαφορά που αφορούσε εξώσεις, αργότερα καταχωρίστηκε και ποινική υπόθεση εναντίον της. Όπως ανέφερε, η κατάσταση αυτή επηρέασε το μοναδικό της εισόδημα, εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για ανθρώπους που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα πρόσβασης σε δικηγόρους.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης επανέλαβε τις παλαιότερες θέσεις της για κατάργηση των σφαγείων, δηλώνοντας ότι λυπάται για τη θανάτωση των ζώων και υποστηρίζοντας πως η κοινωνία θα μπορούσε να στραφεί προς τη vegan διατροφή.

Κληθείσα να σχολιάσει τις πρόσφατες υποθέσεις που απασχολούν τη δημοσιότητα γύρω από ζητήματα διαφθοράς και παρακολουθήσεων, ανέφερε ότι θεωρεί πως ορισμένες καταγγελίες μπορεί να είναι αληθείς και άλλες υπερβολικές. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι και η ίδια είχε πέσει θύμα παρακολούθησης, περιγράφοντας περιστατικό κατά το οποίο άγνωστο πρόσωπο φέρεται να παρακολουθούσε τη γειτονιά της επί εβδομάδες από σταθμευμένο αυτοκίνητο. Όπως είπε, ενημέρωσε την Αστυνομία, εκφράζοντας παράλληλα παράπονα για τον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης.

Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι κατά καιρούς δέχεται πιέσεις και απειλές πως θα στοχοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ώστε να επηρεαστούν τα ποσοστά του κόμματός της.

Σε ό,τι αφορά τις εκλογικές της επιδιώξεις, η Τσελεστίνα Ντε Πέτρο ξεκαθάρισε πως στόχος της είναι η εξασφάλιση μίας έδρας στη Βουλή, ώστε – όπως είπε – να μπορέσει να επιβιώσει πολιτικά το κόμμα της, να στηρίξει την οικογένειά της και να βοηθήσει άλλους ανθρώπους. «Εγώ θέλω μία έδρα, ώστε να μπορέσω, όσο γίνεται, να βοηθήσω, να επιβιώσει το κόμμα, να μπορέσω και εγώ προσωπικά να επιβιώσω μαζί με τα παιδιά μου, αλλά και να στηρίξω ανθρώπους που έχουν ανάγκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, οι παρουσιαστές της εκπομπής χαρακτήρισαν την ίδια «αυθεντική», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα μπορούσε στο μέλλον να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική παρουσία, με την ίδια να ευχαριστεί για τα σχόλια και τη στήριξη.