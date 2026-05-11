Η κατάθλιψη «χτυπά» τους ηλικιωμένους 4 χρόνια πριν το τέλος της ζωής – Νέα μελέτη

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Psychological Science, φωτίζει ένα φαινόμενο που οι ειδικοί αποκαλούν «terminal decline», δηλαδή τη ραγδαία ψυχική και σωματική επιδείνωση που παρατηρείται στα τελευταία χρόνια ζωής.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν δεδομένα από 2.411 ηλικιωμένους από Σουηδία, Δανία και Αυστραλία, παρακολουθώντας επί σειρά ετών την ψυχική τους κατάσταση. Από αυτούς, οι 1.491 συμμετέχοντες κατέληξαν κατά τη διάρκεια της μελέτης, επιτρέποντας στους ερευνητές να εξετάσουν πώς εξελίχθηκαν τα συμπτώματα κατάθλιψης πριν από τον θάνατό τους.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, ενώ η ψυχική διάθεση παραμένει σχετικά σταθερή για μεγάλο μέρος της τρίτης ηλικίας, περίπου τέσσερα χρόνια πριν από τον θάνατο παρατηρείται απότομη αύξηση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων.

Οι άνδρες επηρεάζονται περισσότερο

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της μελέτης αφορά τη διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αν και οι γυναίκες εμφανίζουν συνήθως υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης κατά τη διάρκεια της ζωής τους, στην πολύ προχωρημένη ηλικία αυτή η διαφορά φαίνεται να μειώνεται.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτό συμβαίνει επειδή οι άνδρες παρουσιάζουν πιο απότομη ψυχική επιδείνωση στα τελευταία χρόνια ζωής, πιθανώς λόγω μεγαλύτερης σωματικής ευαλωτότητας και ταχύτερης φθοράς της υγείας τους.

Τι σημαίνει αυτό για την ψυχική υγεία των ηλικιωμένων

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η έντονη θλίψη, η απώλεια ενδιαφέροντος, η απομόνωση ή η ψυχική κόπωση στους ηλικιωμένους δεν θα πρέπει να θεωρούνται «φυσιολογικό κομμάτι του γήρατος».

Αντίθετα, η έγκαιρη αναγνώριση των αλλαγών στη διάθεση μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και στη σωστότερη ψυχιατρική και ιατρική υποστήριξή τους.

Οι ερευνητές επισημαίνουν επίσης ότι η επιδείνωση δεν εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλους. Σε ορισμένους ανθρώπους τα συμπτώματα ξεκινούν νωρίτερα, ενώ σε άλλους πιο κοντά στο τέλος της ζωής.

Η μελέτη προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι στο παζλ της ψυχικής υγείας στην τρίτη ηλικία και δείχνει ότι η κατάθλιψη στους ηλικιωμένους ίσως αποτελεί όχι μόνο ψυχιατρικό σύμπτωμα, αλλά και πιθανό δείκτη συνολικής βιολογικής φθοράς.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr