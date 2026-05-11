Είδε Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης ο ΠτΔ: Στο επίκεντρο προγράμματα της ΕΕ για το στεγαστικό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης κ.

Καλωσορίζοντας τον Επίτροπο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στα προγράμματα της ΕΕ για το στεγαστικό, ενώ αναφερόμενος στον τομέα της Ενέργειας επεσήμανε ότι αποτελεί θέμα ύψιστης προτεραιότητας για την ΕΕ.

Από την πλευρά του ο Επίτροπος επεσήμανε την εκτίμηση του για τη δουλειά της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη είναι στο μέσο μιας στεγαστικής κρίσης και εξήρε το έργο της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ και της Κύπρου στον τομέα αυτό, σημειώνοντας ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να γίνουν περισσότερα.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα της Ενέργειας, ο Επίτροπος αναφέρθηκε στην αύξηση των τιμών, σημειώνοντας πως γίνονται προσπάθειες για αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών.

Δηλώσεις του Επιτρόπου Ενέργειας και Στέγασης της ΕΕ μετά από τη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Ικανοποίηση για το γεγονός ότι το στεγαστικό αποτελεί ένα θέμα υψηλά στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ εξέφρασε σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης κ. Dan Jorgesen μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, σήμερα το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, ο Επίτροπος ανέφερε ότι η συνάντηση με τον Πρόεδρο πραγματοποιείται σε ταραχώδη περίοδο λόγω και της ενεργειακής κρίσης.

Πρόσθεσε ότι αυτό σημαίνει πως πρέπει να εργαστούμε μαζί, να σταθούμε δίπλα ο ένας στον άλλο και να συντονίσουμε τις προσπάθειες μας για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες για πολλούς από τους πολίτες μας.

Είναι σαφές ότι όσο περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειες έχουμε στα συστήματα μας τόσο πιο ανεξάρτητοι θα είμαστε, είπε.

Σημείωσε, εξάλλου, ότι το στεγαστικό είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα και για την Κύπρο, εκφράζοντας ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Κυπριακή Προεδρία έχει επιλέξει να το θέσει υψηλά στην ατζέντα της, υπογραμμίζοντας τη συνάντηση που θα λάβει χώρα αύριο με τους αρμόδιους Υπουργούς (των κρατών μελών της ΕΕ), για να συζητηθούν κάποιες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στον στεγαστικό τομέα.