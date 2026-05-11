Ανταλλάζουν πυρά ΑΚΕΛ - ΑΛΜΑ: Εμπλέκει Στεφάνου ο Οδυσσέας στο σκάνδαλο του Βασιλικού - «Τα πλοκάμια του κατεστημένου απλώνονται παντού»
Ανταλλάζουν πυρά ΑΚΕΛ - ΑΛΜΑ: Εμπλέκει Στεφάνου ο Οδυσσέας στο σκάνδαλο του Βασιλικού - «Τα πλοκάμια του κατεστημένου απλώνονται παντού»

 11.05.2026 - 18:38
Ανταλλάζουν πυρά ΑΚΕΛ - ΑΛΜΑ: Εμπλέκει Στεφάνου ο Οδυσσέας στο σκάνδαλο του Βασιλικού - «Τα πλοκάμια του κατεστημένου απλώνονται παντού»

Νέα πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε, αυτή τη φορά ανάμεσα στο ΑΚΕΛ και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του το ΑΚΕΛ, απαντώντας στα όσα λέχθηκαν από τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, υποστηρίζει ότι «από την πρώτη στιγμή κατήγγειλε τη συμφωνία που έγινε, σε αντίθεση με άλλους που σφύριζαν αδιάφορα μέχρι τη στιγμή που ανέλαβε δράση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σε ανακοίνωση - απάντηση προέβη το Κίνημα Άλμα απάντησε στην ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, όπου ισχυρίζεται ότι ο ΓΓ του ΑΚΕΛ σε συνεδρία της Επιτροπή Ενέργειας για το έργο στο Βασιλικό επιτέθηκε στον Υπουργό Ενέργειας λόγω της πρόθεσης του να προκηρύξει νέο διαγωνισμό για την ολοκλήρωση του έργου που είχε διακοπεί λίγες μέρες προηγουμένως από την Κινεζική Κοινοπραξία.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Κινήματος Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο

Η δήθεν ηθική ανωτερότητα του ΑΚΕΛ αποδεικνύεται φύλλο συκής.

Στις 30 Ιουλίου 2024, στη συνέδρια της Επιτροπής Ενέργειας για το έργο στο Βασιλικό, ο Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου επιτέθηκε στον Υπουργό Ενέργειας ότι ήθελε να προκηρύξει νέο διαγωνισμό για την ολοκλήρωση του έργου που είχε διακοπεί λίγες μέρες προηγουμένως από την Κινεζική Κοινοπραξία.

Ο κ. Στεφάνου ζητούσε από την Κυβέρνηση, να προχωρήσει με τον υφιστάμενο υπεργολάβο, χωρίς νέο διαγωνισμό, διότι, διαφορετικά, ισχυρίστηκε ότι θα επέρχονταν σοβαρή καθυστέρηση. Ο υπεργολάβος στον οποίο αναφερόταν είναι πρόσωπο συνδεδεμένο με το ΑΚΕΛ και η απευθείας ανάθεση σε αυτόν θα ήταν παράνομη.

Οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι το ΑΚΕΛ αντιμάχεται την διαφθορά κατά βάση προσχηματικά, στο μέτρο, δηλαδή, που δεν εξυπηρετούνται δικά του συμφέροντα. Μετά τις πιέσεις Στεφάνου, η Κυβέρνηση επιχείρησε επί 14 μήνες να αναθέσει το έργο στον συγκεκριμένο υπεργολάβο, ο οποίος συνδέεται επαγγελματικά με τον Γιάννο Λακκοτρύπη αντιπρόεδρο της ΔΗΠΑ. Τελικά δεν το έκανε αφού ήταν παράνομο. Χάθηκαν, όμως, ακόμα 14 πολύτιμοι μήνες. Είναι σαφές ότι τα πλοκάμια του κατεστημένου απλώνονται παντού και δεν έχουν κομματικό χρώμα.

Αυτή η νοσηρή κατάσταση πρέπει και μπορεί να αλλάξει. Στις εκλογές της 24ης Μαΐου, οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν την αρχή. Το ΑΛΜΑ απέδειξε ότι είναι και δεσμεύεται ότι θα γίνει ο μοχλός της αλλαγής. Με τόλμη και σχέδιο θα αλλάξουμε την Κύπρο!

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ

Αστήριχτος και ανέντιμος ο ισχυρισμός Οδυσσέα Μιχαηλίδη για τον ΓΓ του ΑΚΕΛ

O Οδυσσέας Μιχαηλίδης επανέλαβε σήμερα στο κρατικό κανάλι τον αστήριχτο και ανέντιμο ισχυρισμό ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ είναι αναμεμιγμένος στο σκάνδαλο του Βασιλικού.

Το ΑΚΕΛ από την πρώτη στιγμή κατήγγειλε τη συμφωνία που έγινε, σε αντίθεση με άλλους που σφύριζαν αδιάφορα μέχρι τη στιγμή που ανέλαβε δράση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο κ. Μιχαηλίδης, που για λόγους που μόνο ο ίδιος αποφάσισε να επιτίθεται με αυτό τον αισχρό τρόπο κατά του ΑΚΕΛ και του Γενικό του Γραμματέα.

Είναι πραγματικά λυπηρό να στηρίζει ο κ. Μιχαηλίδης όλη του την προεκλογική εκστρατεία σε μια προσπάθεια να εμφανιστεί ο ίδιος ως Μεσσίας που θα τα βάλει με τη διαφθορά χαρακτηρίζοντας όλους τους υπόλοιπους διεφθαρμένους.

Αυτό είναι το ήθος που θέλει να φέρει το κόμμα του που τάχα θέλει ν’ αναθεσμίσει το κράτος;

Η Κύπρος είναι μικρή και όλος ο κόσμος γνωρίζει και αναγνωρίζει το ποιος είναι καθένας. Ασφαλώς δεν αναμένουμε ότι θα συμφωνούμε όλοι σε όλα, όμως αυτό είναι ένα πράγμα και είναι άλλο να ρίχνει λάσπη ο κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης στον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ για να κερδίσει λίγες ψήφους.

Αν όντως όλοι εννοούμε αυτά που λέμε, ας επικεντρωθούμε στη συζήτηση των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία.

Είδε Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης ο ΠτΔ: Στο επίκεντρο προγράμματα της ΕΕ για το στεγαστικό

Στα ισραηλινά ΜΜΕ οι δηλώσεις Φειδία Παναγιώτου για την αγορά ακινήτων στην Κύπρο: «Ανησυχητική και επικίνδυνη η γλώσσα»

Είδε Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης ο ΠτΔ: Στο επίκεντρο προγράμματα της ΕΕ για το στεγαστικό

Είδε Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης ο ΠτΔ: Στο επίκεντρο προγράμματα της ΕΕ για το στεγαστικό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης κ. Dan Jorgesen.

Είδε Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης ο ΠτΔ: Στο επίκεντρο προγράμματα της ΕΕ για το στεγαστικό

Είδε Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης ο ΠτΔ: Στο επίκεντρο προγράμματα της ΕΕ για το στεγαστικό

  •  11.05.2026 - 18:20
Ανταλλάζουν πυρά ΑΚΕΛ - ΑΛΜΑ: Εμπλέκει Στεφάνου ο Οδυσσέας στο σκάνδαλο του Βασιλικού - «Τα πλοκάμια του κατεστημένου απλώνονται παντού»

Ανταλλάζουν πυρά ΑΚΕΛ - ΑΛΜΑ: Εμπλέκει Στεφάνου ο Οδυσσέας στο σκάνδαλο του Βασιλικού - «Τα πλοκάμια του κατεστημένου απλώνονται παντού»

  •  11.05.2026 - 18:38
Τραγική κατάληξη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του ελλείποντα που βρέθηκε νεκρός σε χωράφι στο Πραιτώρι

Τραγική κατάληξη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του ελλείποντα που βρέθηκε νεκρός σε χωράφι στο Πραιτώρι

  •  11.05.2026 - 16:53
Υπόθεση «Σάντυ»: Παραδόθηκε στον Φυτιρή η έκθεση της ανακριτικής ομάδας - Μελετά και ενημερώνει ΠτΔ

Υπόθεση «Σάντυ»: Παραδόθηκε στον Φυτιρή η έκθεση της ανακριτικής ομάδας - Μελετά και ενημερώνει ΠτΔ

  •  11.05.2026 - 14:38
Ραγδαίες εξελίξεις για το απανθρακωμένο πτώμα: Το καμένο όχημα συνδέεται με 77χρονο από την Ξυλοφάγου

Ραγδαίες εξελίξεις για το απανθρακωμένο πτώμα: Το καμένο όχημα συνδέεται με 77χρονο από την Ξυλοφάγου

  •  11.05.2026 - 17:43
Βανδάλισαν με σπρέι την πινακίδα του ΕΛΑΜ για ομόφυλα ζευγάρια: «Αν ήταν άλλου κόμματος, σήμερα δεν θα ήταν απλά Δευτέρα»

Βανδάλισαν με σπρέι την πινακίδα του ΕΛΑΜ για ομόφυλα ζευγάρια: «Αν ήταν άλλου κόμματος, σήμερα δεν θα ήταν απλά Δευτέρα»

  •  11.05.2026 - 17:30
VIDEO: Όχημα συγκρούστηκε με λεωφορείο - Προκλήθηκε κυκλοφοριακό χάος στο σημείο

VIDEO: Όχημα συγκρούστηκε με λεωφορείο - Προκλήθηκε κυκλοφοριακό χάος στο σημείο

  •  11.05.2026 - 19:03
Σοβαρές καταγγελίες για επικίνδυνα κτίρια στη Λεμεσό – «Αρμόδιοι κάντε άμεσα έρευνα» - Φωτογραφίες

Σοβαρές καταγγελίες για επικίνδυνα κτίρια στη Λεμεσό – «Αρμόδιοι κάντε άμεσα έρευνα» - Φωτογραφίες

  •  11.05.2026 - 15:11

