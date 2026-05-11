Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣτα ισραηλινά ΜΜΕ οι δηλώσεις Φειδία Παναγιώτου για την αγορά ακινήτων στην Κύπρο: «Ανησυχητική και επικίνδυνη η γλώσσα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα ισραηλινά ΜΜΕ οι δηλώσεις Φειδία Παναγιώτου για την αγορά ακινήτων στην Κύπρο: «Ανησυχητική και επικίνδυνη η γλώσσα»

 11.05.2026 - 18:57
Στα ισραηλινά ΜΜΕ οι δηλώσεις Φειδία Παναγιώτου για την αγορά ακινήτων στην Κύπρο: «Ανησυχητική και επικίνδυνη η γλώσσα»

Εκτενής είναι η κάλυψη των δηλώσεων του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου για την παρουσία Ισραηλινών στην αγορά ακινήτων και τις μεγάλες οικιστικές αναπτύξεις του Κύπρου στα ισραηλινά ΜΜΕ.

Τα πλείστα των ισραηλινών ΜΜΕ δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στους ισχυρισμούς του Ευρωβουλευτή ότι «το Ισραήλ αγοράζει την Κύπρο» καθώς και για υπερσυγκέντρωση ξένων κεφαλαίων, δημιουργία κλειστών οικιστικών κύκλων και ανεπαρκούς κρατικού ελέγχου στις αγοραπωλησίες γης.

Αναφέρονται επίσης στην αντίδραση της Πρεσβείας του Ισραήλ η οποία απέρριψε έντονα τα λεχθέντα. Ο Ισραηλινός πρέσβης Όρεν Ανόλικ, γράφει η «Μααρίβ» χαρακτήρισε «ανησυχητική και επικίνδυνη» τη γλώσσα περί «ελέγχου» ή «ανεξέλεγκτης επιρροής», υποστηρίζοντας ότι τέτοιες αναφορές τροφοδοτούν αντισημιτικά στερεότυπα περί οικονομικής κυριαρχίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα, τόνισε ότι χιλιάδες Ισραηλινοί έχουν επιλέξει την Κύπρο ως δεύτερη πατρίδα, επενδύουν στην τοπική οικονομία και εντάσσονται στον κοινωνικό ιστό.

Σε δημοσίευμα της ιστοσελίδας του Καναλιού 12, σημειώνεται ότι η συζήτηση έρχεται σε μια περίοδο πίεσης για τον τουρισμό και τα ακίνητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το δημοσίευμα, τα τουριστικά έσοδα της Κύπρου αυξήθηκαν κατά 7,4% στους δύο πρώτους μήνες του 2026, με τους Ισραηλινούς επισκέπτες να αποτελούν την τρίτη μεγαλύτερη τουριστική αγορά τον Φεβρουάριο και την ομάδα με τη μεγαλύτερη ημερήσια δαπάνη. Ωστόσο, μετά την επιδείνωση της περιφερειακής κρίσης, οι αφίξεις μειώθηκαν δραματικά λόγω έλλειψης πτήσεων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έχασε την μάχη με την επάρατη νόσο η Γιώτα Παπανεάρχου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Τραγική κατάληξη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του ελλείποντα που βρέθηκε νεκρός σε χωράφι στο Πραιτώρι
Ραγδαίες εξελίξεις για το απανθρακωμένο πτώμα: Το καμένο όχημα συνδέεται με 77χρονο από την Ξυλοφάγου
VIDEO: Όχημα συγκρούστηκε με λεωφορείο - Προκλήθηκε κυκλοφοριακό χάος στο σημείο
VIDEO: Παραλίγο τραγωδία - Οδηγός στο αντίθετο ρεύμα σκόρπισε τον πανικό στον αυτοκινητόδρομο
Ενδείξεις για μικρές μειώσεις στην τιμή καυσίμων - Παρακολουθεί τις εξελίξεις η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ανταλλάζουν πυρά ΑΚΕΛ - ΑΛΜΑ: Εμπλέκει Στεφάνου ο Οδυσσέας στο σκάνδαλο του Βασιλικού - «Τα πλοκάμια του κατεστημένου απλώνονται παντού»

 11.05.2026 - 18:38
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Όχημα συγκρούστηκε με λεωφορείο - Προκλήθηκε κυκλοφοριακό χάος στο σημείο

 11.05.2026 - 19:03
Είδε Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης ο ΠτΔ: Στο επίκεντρο προγράμματα της ΕΕ για το στεγαστικό

Είδε Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης ο ΠτΔ: Στο επίκεντρο προγράμματα της ΕΕ για το στεγαστικό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης κ. Dan Jorgesen.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Είδε Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης ο ΠτΔ: Στο επίκεντρο προγράμματα της ΕΕ για το στεγαστικό

Είδε Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης ο ΠτΔ: Στο επίκεντρο προγράμματα της ΕΕ για το στεγαστικό

  •  11.05.2026 - 18:20
Ανταλλάζουν πυρά ΑΚΕΛ - ΑΛΜΑ: Εμπλέκει Στεφάνου ο Οδυσσέας στο σκάνδαλο του Βασιλικού - «Τα πλοκάμια του κατεστημένου απλώνονται παντού»

Ανταλλάζουν πυρά ΑΚΕΛ - ΑΛΜΑ: Εμπλέκει Στεφάνου ο Οδυσσέας στο σκάνδαλο του Βασιλικού - «Τα πλοκάμια του κατεστημένου απλώνονται παντού»

  •  11.05.2026 - 18:38
Τραγική κατάληξη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του ελλείποντα που βρέθηκε νεκρός σε χωράφι στο Πραιτώρι

Τραγική κατάληξη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του ελλείποντα που βρέθηκε νεκρός σε χωράφι στο Πραιτώρι

  •  11.05.2026 - 16:53
Υπόθεση «Σάντυ»: Παραδόθηκε στον Φυτιρή η έκθεση της ανακριτικής ομάδας - Μελετά και ενημερώνει ΠτΔ

Υπόθεση «Σάντυ»: Παραδόθηκε στον Φυτιρή η έκθεση της ανακριτικής ομάδας - Μελετά και ενημερώνει ΠτΔ

  •  11.05.2026 - 14:38
Ραγδαίες εξελίξεις για το απανθρακωμένο πτώμα: Το καμένο όχημα συνδέεται με 77χρονο από την Ξυλοφάγου

Ραγδαίες εξελίξεις για το απανθρακωμένο πτώμα: Το καμένο όχημα συνδέεται με 77χρονο από την Ξυλοφάγου

  •  11.05.2026 - 17:43
Βανδάλισαν με σπρέι την πινακίδα του ΕΛΑΜ για ομόφυλα ζευγάρια: «Αν ήταν άλλου κόμματος, σήμερα δεν θα ήταν απλά Δευτέρα»

Βανδάλισαν με σπρέι την πινακίδα του ΕΛΑΜ για ομόφυλα ζευγάρια: «Αν ήταν άλλου κόμματος, σήμερα δεν θα ήταν απλά Δευτέρα»

  •  11.05.2026 - 17:30
VIDEO: Όχημα συγκρούστηκε με λεωφορείο - Προκλήθηκε κυκλοφοριακό χάος στο σημείο

VIDEO: Όχημα συγκρούστηκε με λεωφορείο - Προκλήθηκε κυκλοφοριακό χάος στο σημείο

  •  11.05.2026 - 19:03
Σοβαρές καταγγελίες για επικίνδυνα κτίρια στη Λεμεσό – «Αρμόδιοι κάντε άμεσα έρευνα» - Φωτογραφίες

Σοβαρές καταγγελίες για επικίνδυνα κτίρια στη Λεμεσό – «Αρμόδιοι κάντε άμεσα έρευνα» - Φωτογραφίες

  •  11.05.2026 - 15:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα