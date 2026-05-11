Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤραμπ: Σε «μηχανική υποστήριξη» η εκεχειρία με το Ιράν - Επιμένει ότι έχει το καλύτερο σχέδιο
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Σε «μηχανική υποστήριξη» η εκεχειρία με το Ιράν - Επιμένει ότι έχει το καλύτερο σχέδιο

 11.05.2026 - 19:38
Τραμπ: Σε «μηχανική υποστήριξη» η εκεχειρία με το Ιράν - Επιμένει ότι έχει το καλύτερο σχέδιο

Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από την κατάρρευση της εκεχειρίας με το Ιράν ή τουλάχιστον αυτό εκτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την τελευταία πρόταση που έστειλε η Τεχεράνη.

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τη γονιμότητα στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε για όλα τα ανοιχτά θέματα της επικαιρότητας

Δημοσιογράφοι τον ρώτησαν αν είναι σε ισχύ η εκεχειρία, με τον Τραμπ να απαντά ότι είναι απίστευτα αδύναμη». Πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι «αφού διαβάσαμε αυτό το σκουπίδι που μας έστειλαν, η εκεχειρία είναι σε μηχανική υποστήριξη».

Ερωτήθηκε ακόμη για το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν (αυτό που αποκαλεί ο ίδιος και «πυρηνική σκόνη») και για αν το Ιράν συμφώνησε να επιτρέψει την απομάκρυνση όλης της ποσότητας. Ο Τραμπ απάντησε ότι «το έκαναν πριν από δύο ημέρες, άλλαξαν γνώμη όμως επειδή δεν το έβαλαν στο χαρτί», δηλαδή δεν δεσμεύτηκαν για αυτό.

Γενικά, όμως, όπως συνέχισε «στον πόλεμο πρέπει να είσαι ευέλικτος. Έχεις πολλά σχέδια, αλλά πρέπει να εφαρμόζεις διαφορετικά σχέδια σε διαφορετικές ημέρες». Ο ίδιος, όπως παραδέχτηκε, έχει «ένα εξαιρετικό σχέδιο».

Τέλος, καταφέρθηκε κατά των Κούρδων, λέγοντας ότι «πιστεύαμε ότι οι Κούρδοι θα μας έδιναν όπλα. Όμως οι Κούρδοι μας απογοήτευσαν. Μόνο θέλουν να παίρνουν».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έχασε την μάχη με την επάρατη νόσο η Γιώτα Παπανεάρχου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Τραγική κατάληξη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του ελλείποντα που βρέθηκε νεκρός σε χωράφι στο Πραιτώρι
Ραγδαίες εξελίξεις για το απανθρακωμένο πτώμα: Το καμένο όχημα συνδέεται με 77χρονο από την Ξυλοφάγου
VIDEO: Όχημα συγκρούστηκε με λεωφορείο - Προκλήθηκε κυκλοφοριακό χάος στο σημείο
VIDEO: Παραλίγο τραγωδία - Οδηγός στο αντίθετο ρεύμα σκόρπισε τον πανικό στον αυτοκινητόδρομο
Ενδείξεις για μικρές μειώσεις στην τιμή καυσίμων - Παρακολουθεί τις εξελίξεις η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Όχημα συγκρούστηκε με λεωφορείο - Προκλήθηκε κυκλοφοριακό χάος στο σημείο

 11.05.2026 - 19:03
Επόμενο άρθρο

Έχασε την μάχη με την επάρατη νόσο η Γιώτα Παπανεάρχου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας

 11.05.2026 - 19:53
Είδε Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης ο ΠτΔ: Στο επίκεντρο προγράμματα της ΕΕ για το στεγαστικό

Είδε Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης ο ΠτΔ: Στο επίκεντρο προγράμματα της ΕΕ για το στεγαστικό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης κ. Dan Jorgesen.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Είδε Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης ο ΠτΔ: Στο επίκεντρο προγράμματα της ΕΕ για το στεγαστικό

Είδε Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης ο ΠτΔ: Στο επίκεντρο προγράμματα της ΕΕ για το στεγαστικό

  •  11.05.2026 - 18:20
Ανταλλάζουν πυρά ΑΚΕΛ - ΑΛΜΑ: Εμπλέκει Στεφάνου ο Οδυσσέας στο σκάνδαλο του Βασιλικού - «Τα πλοκάμια του κατεστημένου απλώνονται παντού»

Ανταλλάζουν πυρά ΑΚΕΛ - ΑΛΜΑ: Εμπλέκει Στεφάνου ο Οδυσσέας στο σκάνδαλο του Βασιλικού - «Τα πλοκάμια του κατεστημένου απλώνονται παντού»

  •  11.05.2026 - 18:38
Τραγική κατάληξη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του ελλείποντα που βρέθηκε νεκρός σε χωράφι στο Πραιτώρι

Τραγική κατάληξη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του ελλείποντα που βρέθηκε νεκρός σε χωράφι στο Πραιτώρι

  •  11.05.2026 - 16:53
Υπόθεση «Σάντυ»: Παραδόθηκε στον Φυτιρή η έκθεση της ανακριτικής ομάδας - Μελετά και ενημερώνει ΠτΔ

Υπόθεση «Σάντυ»: Παραδόθηκε στον Φυτιρή η έκθεση της ανακριτικής ομάδας - Μελετά και ενημερώνει ΠτΔ

  •  11.05.2026 - 14:38
Ραγδαίες εξελίξεις για το απανθρακωμένο πτώμα: Το καμένο όχημα συνδέεται με 77χρονο από την Ξυλοφάγου

Ραγδαίες εξελίξεις για το απανθρακωμένο πτώμα: Το καμένο όχημα συνδέεται με 77χρονο από την Ξυλοφάγου

  •  11.05.2026 - 17:43
Βανδάλισαν με σπρέι την πινακίδα του ΕΛΑΜ για ομόφυλα ζευγάρια: «Αν ήταν άλλου κόμματος, σήμερα δεν θα ήταν απλά Δευτέρα»

Βανδάλισαν με σπρέι την πινακίδα του ΕΛΑΜ για ομόφυλα ζευγάρια: «Αν ήταν άλλου κόμματος, σήμερα δεν θα ήταν απλά Δευτέρα»

  •  11.05.2026 - 17:30
VIDEO: Όχημα συγκρούστηκε με λεωφορείο - Προκλήθηκε κυκλοφοριακό χάος στο σημείο

VIDEO: Όχημα συγκρούστηκε με λεωφορείο - Προκλήθηκε κυκλοφοριακό χάος στο σημείο

  •  11.05.2026 - 19:03
Σοβαρές καταγγελίες για επικίνδυνα κτίρια στη Λεμεσό – «Αρμόδιοι κάντε άμεσα έρευνα» - Φωτογραφίες

Σοβαρές καταγγελίες για επικίνδυνα κτίρια στη Λεμεσό – «Αρμόδιοι κάντε άμεσα έρευνα» - Φωτογραφίες

  •  11.05.2026 - 15:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα