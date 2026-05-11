Τραμπ: Σε «μηχανική υποστήριξη» η εκεχειρία με το Ιράν - Επιμένει ότι έχει το καλύτερο σχέδιο

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τη γονιμότητα στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε για όλα τα ανοιχτά θέματα της επικαιρότητας



Δημοσιογράφοι τον ρώτησαν αν είναι σε ισχύ η εκεχειρία, με τον Τραμπ να απαντά ότι είναι απίστευτα αδύναμη». Πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι «αφού διαβάσαμε αυτό το σκουπίδι που μας έστειλαν, η εκεχειρία είναι σε μηχανική υποστήριξη».

Ερωτήθηκε ακόμη για το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν (αυτό που αποκαλεί ο ίδιος και «πυρηνική σκόνη») και για αν το Ιράν συμφώνησε να επιτρέψει την απομάκρυνση όλης της ποσότητας. Ο Τραμπ απάντησε ότι «το έκαναν πριν από δύο ημέρες, άλλαξαν γνώμη όμως επειδή δεν το έβαλαν στο χαρτί», δηλαδή δεν δεσμεύτηκαν για αυτό.



Γενικά, όμως, όπως συνέχισε «στον πόλεμο πρέπει να είσαι ευέλικτος. Έχεις πολλά σχέδια, αλλά πρέπει να εφαρμόζεις διαφορετικά σχέδια σε διαφορετικές ημέρες». Ο ίδιος, όπως παραδέχτηκε, έχει «ένα εξαιρετικό σχέδιο».

Τέλος, καταφέρθηκε κατά των Κούρδων, λέγοντας ότι «πιστεύαμε ότι οι Κούρδοι θα μας έδιναν όπλα. Όμως οι Κούρδοι μας απογοήτευσαν. Μόνο θέλουν να παίρνουν».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα