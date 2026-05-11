ΠτΔ για αφθώδη πυρετό: «Η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική επιτρέπει αυξημένες αποζημιώσεις»

Ο Πρόεδρος εξέφρασε την βεβαιότητα ότι μέσα από τη συνέχιση της συνεργασίας με τις αγροτικές οργανώσεις, την έγκαιρη ανταπόκριση και τη συνεπή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, θα ξεπεράσουμε και αυτή την πρόκληση και θα διασφαλίσουμε μια σταθερή επόμενη ημέρα για τον κόσμο της κτηνοτροφίας μας, όπως οφείλουμε.

Ο ΠτΔ τόνισε ότι οι αγροτικές οργανώσεις, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, συμβάλλουν στην ορθή ενημέρωση και καθοδήγηση των παραγωγών, προωθώντας τη συνεπή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τη στάση ευθύνης που απαιτούν οι περιστάσεις.

''Και όταν είναι δύσκολα τα πράγματα βγάζουμε μπροστά τον κ. Λύτρα [επίτιμο Πρόεδρο της ΠΕΚ], κάνει δηλώσεις, για να ηρεμήσουν τα πράγματα και να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε κ. Λύτρα'', είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος.

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στην πρόκληση του υδατικού, λέγοντας ότι αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο πακέτο 168 εκατομμυρίων ευρώ για νέες υποδομές, μείωση απωλειών και ενίσχυση της παραγωγής νερού και σήμερα η χώρα μας αξιοποιεί το 90% του ανακτημένου νερού, ποσοστό πολύ υψηλότερα από τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλύπτοντας το 37% των αρδευτικών αναγκών.

"Ο στόχος είναι η πλήρης κάλυψη της ύδρευσης από τις μονάδες αφαλάτωσης και η διατήρηση των αποθεμάτων στα φράγματα αποκλειστικά για τις ανάγκες των αγροτών μας", ανέφερε.

Ο ΠτΔ είπε, μεταξύ άλλων, ότι για πρώτη φορά ενεργοποιήθηκε ειδικό Μέτρο για την ανομβρία με ενίσχυση 10,2 εκ. ευρώ για το έτος 2025, ενώ, μέσω του ταμείου προστασίας και ασφάλισης γεωργικής παραγωγής παραχωρήθηκαν, άλλα 31,5 εκ. ευρώ ανεβάζοντας το συνολικό ύψος στήριξης σε 41,7 εκ. ευρώ για ζημιές σε γεωργούς που πλήγηκαν από την ανομβρία κατά τα έτη 2024 και 2025.

Τόνισε την σημασία ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού και την ετοιμασία μελέτης για την προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας της χώρας, μέσα από την εκπόνηση ενός Δεκαετούς Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Επισιτιστική Ασφάλεια.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξήρε το ρόλο της ΠΕΚ λέγοντας ότι συνέβαλε καθοριστικά τόσο στη διαμόρφωση όσο και στην υλοποίηση, της νέας ολοκληρωμένης Στρατηγικής για τον Πρωτογενή Τομέα, η υλοποίηση της οποίας αναμένεται να αποφέρει παραγωγή 138,6 εκ. ευρώ, συνεισφορά 70,8 εκ. ευρώ στο ΑΕΠ της χώρας και περίπου 1.370 νέες θέσεις εργασίας.

Είπε επίσης ότι αξιοποιείται αποτελεσματικά το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που αποτελεί και το βασικό εργαλείο χρηματοδότησης του πρωτογενή τομέα, με προϋπολογισμό ύψους 454 εκατομμυρίων ευρώ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ