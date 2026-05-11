ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Λάρνακα: Μια σύλληψη για το περιστατικό με τον 65χρονο στο καπό οχήματος στον αυτοκινητόδρομο

 11.05.2026 - 20:17
Συνελήφθη άτομο που καταζητείτο σε σχέση με το περιστατικό στον αυτοκινητόδρομο της Λάρνακας στις 6 Μαΐου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας Σπύρο Χρυσοστόμου «η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη άνδρα 29 ετών ως το πρόσωπο που έχει ενοικιάσει το όχημα».

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοστόμου «στην συνέχεια θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις για να ταυτοποιηθεί ως ο οδηγός το οχήματος».

Σύμφωνα με την Αστυνομία «συγκλονισμό και αποτροπιασμό προκαλούν οι σκηνές που καταγράφονται σε βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στη σελίδα Roadreport.CY».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δύναμης το βίντεο «αφορά τροχαία οδική σύγκρουση που σημειώθηκε στις 6 Μαΐου στον αυτοκινητόδρομο μεταξύ των δύο κυκλικών κόμβων Ριζοελίας και Καλού Χωριού».

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, «μετά από οδική σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο, οδηγός του ενός οχήματος, ηλικίας 65 ετών, προσέγγισε το δεύτερο όχημα με σκοπό την ανταλλαγή στοιχείων».

Στη σκηνή έσπευσε περιπολικό της Αστυνομίας.

Σημειώνεται πως «στη θέα των μελών της Αστυνομίας, ο οδηγός του δεύτερου οχήματος εκκίνησε το αυτοκίνητό του, επιχειρώντας να εγκαταλείψει τη σκηνή».

Αναφέρεται ότι «στην προσπάθειά του να τον ανακόψει, ο 65χρονος βρέθηκε πάνω στον ανεμοθώρακα του οχήματος, το οποίο συνέχισε να κινείται στον αυτοκινητόδρομο».

Αναφέρεται πως «σε κάποιο σημείο της διαδρομής, ο 65χρονος έπεσε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να υποστεί ελαφρύ τραυματισμό, συγκεκριμένα μώλωπες και εκδορές».

Σημειώνεται πως «ο οδηγός του δεύτερου οχήματος εγκατέλειψε τη σκηνή».

Είδε Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης ο ΠτΔ: Στο επίκεντρο προγράμματα της ΕΕ για το στεγαστικό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης κ. Dan Jorgesen.

Ανταλλάζουν πυρά ΑΚΕΛ - ΑΛΜΑ: Εμπλέκει Στεφάνου ο Οδυσσέας στο σκάνδαλο του Βασιλικού - «Τα πλοκάμια του κατεστημένου απλώνονται παντού»  •  11.05.2026 - 18:38

Τραγική κατάληξη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του ελλείποντα που βρέθηκε νεκρός σε χωράφι στο Πραιτώρι  •  11.05.2026 - 16:53

Υπόθεση «Σάντυ»: Παραδόθηκε στον Φυτιρή η έκθεση της ανακριτικής ομάδας - Μελετά και ενημερώνει ΠτΔ  •  11.05.2026 - 14:38

Ραγδαίες εξελίξεις για το απανθρακωμένο πτώμα: Το καμένο όχημα συνδέεται με 77χρονο από την Ξυλοφάγου  •  11.05.2026 - 17:43

Βανδάλισαν με σπρέι την πινακίδα του ΕΛΑΜ για ομόφυλα ζευγάρια: «Αν ήταν άλλου κόμματος, σήμερα δεν θα ήταν απλά Δευτέρα»  •  11.05.2026 - 17:30

VIDEO: Όχημα συγκρούστηκε με λεωφορείο - Προκλήθηκε κυκλοφοριακό χάος στο σημείο  •  11.05.2026 - 19:03

Σοβαρές καταγγελίες για επικίνδυνα κτίρια στη Λεμεσό – «Αρμόδιοι κάντε άμεσα έρευνα» - Φωτογραφίες  •  11.05.2026 - 15:11

