Λάρνακα: Μια σύλληψη για το περιστατικό με τον 65χρονο στο καπό οχήματος στον αυτοκινητόδρομο

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας Σπύρο Χρυσοστόμου «η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη άνδρα 29 ετών ως το πρόσωπο που έχει ενοικιάσει το όχημα».

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοστόμου «στην συνέχεια θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις για να ταυτοποιηθεί ως ο οδηγός το οχήματος».

Σύμφωνα με την Αστυνομία «συγκλονισμό και αποτροπιασμό προκαλούν οι σκηνές που καταγράφονται σε βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στη σελίδα Roadreport.CY».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δύναμης το βίντεο «αφορά τροχαία οδική σύγκρουση που σημειώθηκε στις 6 Μαΐου στον αυτοκινητόδρομο μεταξύ των δύο κυκλικών κόμβων Ριζοελίας και Καλού Χωριού».

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, «μετά από οδική σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο, οδηγός του ενός οχήματος, ηλικίας 65 ετών, προσέγγισε το δεύτερο όχημα με σκοπό την ανταλλαγή στοιχείων».

Στη σκηνή έσπευσε περιπολικό της Αστυνομίας.

Σημειώνεται πως «στη θέα των μελών της Αστυνομίας, ο οδηγός του δεύτερου οχήματος εκκίνησε το αυτοκίνητό του, επιχειρώντας να εγκαταλείψει τη σκηνή».

Αναφέρεται ότι «στην προσπάθειά του να τον ανακόψει, ο 65χρονος βρέθηκε πάνω στον ανεμοθώρακα του οχήματος, το οποίο συνέχισε να κινείται στον αυτοκινητόδρομο».

Αναφέρεται πως «σε κάποιο σημείο της διαδρομής, ο 65χρονος έπεσε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να υποστεί ελαφρύ τραυματισμό, συγκεκριμένα μώλωπες και εκδορές».

Σημειώνεται πως «ο οδηγός του δεύτερου οχήματος εγκατέλειψε τη σκηνή».