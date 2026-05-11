ΑρχικήΚοινωνία
Χάος στο Παλιομέτοχο: Έντασεις και μπλόκο για τη μεταφορά θανατωμένων ζώων - «Περιπαίζετε τον κόσμο»

 11.05.2026 - 21:15
ανησυχία στο Παλιομέτοχο για την απόφαση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να μεταφερθούν 160 νεκρές αγελάδες για ταφή, 12 χιλιόμετρα μακριά από τη μονάδα όπου εντοπίστηκαν τα κρούσματα, μετατράπηκε σε κινητοποίηση, ένταση και φωνές, σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha.

«Πήγαν από την άλλη μεριά για να μας γελάσουν.. Περιπαίζετε τον κόσμο»

Συγκεκριμένα, κτηνοτρόφοι, με τη στήριξη και αριθμού κατοίκων της περιοχής, έστησαν το μεσημέρι μπλόκο με τα τρακτέρ τους, εντός της νεκρής ζώνης, προκειμένου να αποτρέψουν το δρομολόγιο θανάτου – όπως το χαρακτηρίζουν, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο ιδιωτικών οχημάτων.

«Σκοτωμένα, να τα μεταφέρουν, η αρρώστια δεν μεταφέρεται; Σκοτώνουν τα ζώα, σκοτώνουν και τον κόσμο μαζί.»

«Ήδη έθαψαν πάνω από 20.000 ζώα εδώ και μερικά τα έφεραν και νύχτα για να μην αντιδράσει ο κόσμος. -Ποιο μέτρο και ποιο πρωτόκολλο τηρείται με αυτά;»

Παρά τις προτροπές της Αστυνομίας, αλλά και των Ηνωμένων Εθνών, οι διαμαρτυρόμενοι δεν αποχωρούσαν. Η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει, όταν διαπιστώθηκε πως οι Κτηνιατρικές δε θα εγκατέλειπαν τον σχεδιασμό τους και θα ακολουθούσαν εναλλακτικό δρομολόγιο για να μεταφέρουν τα κουφάρια.

Εκεί άναψαν τα αίματα, με τους κτηνοτρόφους να κατηγορούν τους αστυνομικούς ότι τους αποπροσανατόλισαν.

«Ποσκολίσατε μας δαμέ. Είσαστε για να είσαστε. Και λέτε ο κόσμος είναι εναντίον σας. Πέψετε μας κι εμάς, τούτο θέλετε»

Έσπευσαν να εντοπίσουν το φορτηγό, το οποίο και ανέκοψαν. Όμως, όπως καταγγέλλουν, πρόλαβε να ξεφορτώσει γύρω στα 50 νεκρά ζώα στο σημείο ταφής, έχοντας παραβιάσει όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

«Ήρθαν με αυτοκίνητο με τέλλες σε παρακαλώ, ανοικτό με τα αίματα πάνω και μπροστά από το αυτοκίνητο κόπρια.»

«Οι κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν κλείσει τον δρόμο για να μη μολύνεται η περιοχή. Και σήμερα άνοιξαν τον δρόμο για να φέρουν άλλα νεκρά ζώα στην περιοχή. Αυτό είναι απαράδεκτο.»

«Όπως βλέπετε και μόνοι σας, έχει αίματα, έχει κόπρια, και έχει τόσες ώρες είμαστε δαμέ διασπείρεται ο ιός.»

Δύο ώρες μετά, οι Κτηνιατρικές προχώρησαν στον ψεκασμό του οχήματος. Εν τέλει, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα οι διαμαρτυρόμενοι συμφώνησαν να αποχωρήσουν νοουμένου ότι η μεταφορά θα γίνει βάσει των πρωτοκόλλων, ώστε η ταφή να ολοκληρωθεί σήμερα.

Οι εξηγήσεις

Νωρίτερα, ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών εξηγούσε πως η μεταφορά των νεκρών ζώων στο σημείο αποφασίστηκε, ως η επιλογή που ενέχει τον μικρότερο δυνατό κίνδυνο διασποράς του ιού.

«Από τη μια μεριά έχει μονάδες όπου εκτρέφονται μηρυκαστικά και από την άλλη πλευρά ξεκινάει η περιοχή του Μενοίκου στην οποία υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση χοιροστασίων και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος πληθυσμός χοίρων τα οποία εάν παρ ελπίδα μολυνθούν αντιλαμβάνεστε τι θα σημαίνει για κτηνοτροφία και εθνική οικονομία.» Χριστ. Πίπης Διευθ. Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

Ένας άλλος λόγος, όπως ανέφερε, είναι και η ύπαρξη γεωτρήσεων δίπλα από τη μονάδα που εντοπίστηκε θετική, για τις οποίες είτε υπάρχουν είτε επίκεινται συμβάσεις με τον ΕΟΑ. Εξηγώντας πως από τη στιγμή που πρόκειται για ιδιωτικά τεμάχια δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες μελέτες για να διασφαλιστεί η μη επιμόλυνση των υπόγειων υδροφορέων από την ταφή των ζώων.

Λάβρος κατά Οδυσσέα ο Χριστόφορος Τορναρίτης: «Διορίστηκε Γενικός Ελεγκτής με ρουσφέτι» - «Είναι το σύμβολο της διαφθοράς»

ΠτΔ για αφθώδη πυρετό: «Η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική επιτρέπει αυξημένες αποζημιώσεις»

ΠτΔ για αφθώδη πυρετό: «Η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική επιτρέπει αυξημένες αποζημιώσεις»

Η υπεύθυνη μας δημοσιονομική πολιτική μας επιτρέπει να απορροφούμε κρίσεις όπως ο αφθώδης πυρετός και να παρέχουμε στους κτηνοτρόφους μας σημαντικά αυξημένες αποζημιώσεις για το ζωικό κεφάλαιο, σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από τις ευρωπαϊκές τιμές αναφοράς κατά 150%–200% περίπου, ανέφερε το βράδυ της Δευτέρας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σε εορταστική εκδήλωση της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου για τα 85χρονά της.

ΠτΔ για αφθώδη πυρετό: «Η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική επιτρέπει αυξημένες αποζημιώσεις»

