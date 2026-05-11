Έχετε αυτά τα οχήματα; Ενέχουν κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς - Προειδοποιεί το ΤΟΜ

Συγκεκριμένα, το ΤΟΜ προειδοποιεί για κίνδυνο τραυματισμών όσον αφορά το φορτηγό Mercedes-Benz Actros και eActros ημερομηνίας 13.1.2023 -23.12.2025, για το επιβατικό αυτοκίνητο Mercedes-Benz G-Klasse ημερομηνίας 19.1.2024 - 25.8.2025 και το επιβατικό αυτοκίνητο Ford Capri και Explorer ημερομηνίας 20.2.2025 - 10.11.2025.

Όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς, το ΤΟΜ προειδοποιεί για το επιβατικό αυτοκίνητο Alfa Romeo Tonale ημερομηνίας 15.2.2022 - 12.2.2026, το επιβατικό αυτοκίνητο Peugeot, αναφορικά με τα μοντέλα 2008 V2 (20.3.2026), 3008 V3 (19.3.2026 - 20.3.2026), 308 V3 (20.3.2026), 408 (19.3.2026 - 20.3.2026) και 5008 V3 (18.3.2026 - 20.3.2026), για τα επιβατικά αυτοκίνητα CITROEN, μοντέλα C3 AIRCROSS V3 (19.03.2026 - 20.03.2026) και C5 AIRCROSS V2 (20.03.2026) και το επιβατικό αυτοκίνητο Opel/Vauxhall Frontera (19/03/2026 - 21/03/2026).

Το Τμήμα καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές (περιλαμβανομένου όσους ενεργούν διαδικτυακά ή εξ αποστάσεως), οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα διατίθενται στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι πιο πάνω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε τα προϊόντα αυτά να ανακληθούν όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Το Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες, όπως επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο ή διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες. H τυχόν κατοχή των πιο πάνω οχημάτων πρέπει να εξετάζεται με βάση το πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος ιδιοκτησίας τους (κοτσάνι) και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό (π.χ. εύρος κατασκευής, τύπος/αριθμός μοντέλου).

Επίσης, καταναλωτές που κατέχουν συγκεκριμένα εξαρτήματα εξαρτήματα, όπου κρίνεται σκόπιμο, καλούνται να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν αμέσως στο σημείο, από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί (εφόσον είναι εφικτό), ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή.

Στην περίπτωση που κατασκευαστής, αντιπρόσωπος, διανομέας του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονό του, στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας του.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ