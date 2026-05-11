ΑΚΕΛ - ΑΛΜΑ: Χωρίς τέλος η λογομαχία - «Έλεος κύριε Μιχαηλίδη» λέει ο Στεφάνου - «Η Κυβέρνηση γλυκάθηκε από τη στάση σας» απαντά ο Οδυσσέας

Οι δύο αρχηγοί δεν περιορίστηκαν μόνο στις ανακοινώσεις των κομμάτων αλλά άδραξαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τον χορό άνοιξε ο Στέφανος Στεφάνου, ο οποίος όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, «Έλεος κύριε Μιχαηλίδη. Μην επιμένετε να ρίχνετε την πολιτική ζωή του τόπου στον βούρκο, ούτε να προσπαθείτε να σπιλώσετε ανθρώπους επειδή θέλετε, πάση θυσία, να εμφανιστείτε ως ο Μεσσίας που θα πατάξει τη διαφθορά. Διαφθορά υπάρχει στον τόπο, όμως δεν είναι όλοι διεφθαρμένοι, όπως εμμονικά επιχειρείτε να πείσετε την κοινωνία».

Με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη να απαντά πως, «Το έλεος το χρειάζεται η χώρα από τα κόμματα του κατεστημένου που ενώνουν δυνάμεις όταν ταυτίζονται τα συμφέροντά τους.

