«Το αμάξι είχε αίμα, την πέταξε, γύρισε και της την έπαιξε»: Η αδελφή της 28χρονης στο Ηράκλειο αποκαλύπτει πώς υποψιάστηκαν τον κουνιάδο της
«Το αμάξι είχε αίμα, την πέταξε, γύρισε και της την έπαιξε»: Η αδελφή της 28χρονης στο Ηράκλειο αποκαλύπτει πώς υποψιάστηκαν τον κουνιάδο της

 11.05.2026 - 22:42
Πεπεισμένη πώς για ό,τι συνέβη στην 28χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσας στο Ηράκλειο της Κρήτης το απόγευμα του Σαββάτου ευθύνεται ο κουνιάδος της, που απολογείται αύριο, είναι η αδελφή του θύματος.

Μιλώντας στο MEGA, η γυναίκα περιγράφει πώς οι υποψίες της οικογένειάς της έπεσαν στον κουνιάδο της, καθώς δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς τους και έλεγξαν τις κάμερες του σπιτιού πριν και μετά το περιστατικό, καθώς το ζευγάρι είχε επισκεφθεί το πατρικό της γυναίκας, ενώ εκεί επέστρεψε μετά ο 30χρονος σύζυγός της.

«Όταν ο αδελφός μου γύρισε στο σπίτι, το ξανασκέφτηκε κι είδε ότι έφυγαν πέντε και τέταρτο από το σπίτι και είδαν ότι έχει προφυλακτήρα το όχημα. Οπότε, το μυαλό του πήγε στο ότι κάτι έγινε, το αμάξι έχει αίμα, έχει αίμα και στην πόρτα του συνοδηγού γιατί είναι κλούβα και την άνοιξε αυτός για να βάλει μέσα τον προφυλακτήρα. Οπότε, όπως τον έπιασε είχε αίμα και στην πόρτα, και κάπου στην ρόδα, δεν ξέρω που... Τσακιωνόντουσαν, την πέταξε και μετά έκανε στροφή αυτός και γύρισε και της την έπαιξε, όπως αυτή ήταν κάτω στο πάτωμα και πήγε να σηκωθεί και της την έπαιξε στο κεφάλι, γιατί είναι ο προφυλακτήρας της κλούβας λίγο ψηλός», λέει χαρακτηριστικά ενώ επισήμανε και τη δικαιολογία που χρησιμοποίησε ο κουνιάδος της για το συμβάν.

«Αυτός ισχυρίζεται ότι η πόρτα του αμαξιού είναι χαλασμένη και άνοιξε η πόρτα και έπεσε όπως ακούμπησε η αδερφή μου στην πόρτα, άνοιξε η πόρτα και έπεσε. Γενικά ήταν βίαιος τον τελευταίο καιρό. Τα τελευταία χρόνια ήταν βίαιος. Αυτός βασιζόταν στό ότι η αδελφή μου δεν μπορούσε να του κάνει τίποτα, μιας κι οι γονείας μας είναι χωρισμένοι».

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι, τα στοιχεία δεν το ξέρουμε αυτό, ότι αυτός την πέταξε από το αμάξι και μετά την τράκαρε και με το αμάξι», αναφέρει η αδερφή του θύματος, που επισημαίνει ότι το μεγαλύτερο από τα παιδιά της οικογένειας ήταν εκείνο που ανέφερε ότι «ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά έξω από το αυτοκίνητο και την τράκαρε».


«Έλα, χτύπησε η Γωγώ»

Όλα έγιναν το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου. Σύμφωνα με το MEGA, Το ζευγάρι ξεκίνησε στις 17:20 με αυτοκίνητο από το σπίτι που έμεναν και μέσα ήταν τα τρία από τα 4 παιδιά τους. 22 λεπτά αργότερα, ο σύζυγος της τραυματισμένης μητέρας τηλεφώνησε στην πεθερά του και την ενημέρωσε πως είχε συμβεί ατύχημα.

«Η πρώτη εικόνα που είχαμε εμείς ήταν "έλα χτύπησε η Γωγώ". Τηλεφώνημα στη μητέρα μου. Η δεύτερη εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι η κόρη η μεγάλη, είπε στη νύφη μου ότι ‘ο μπαμπάς άνοιξε την πόρτα και την πέταξε τη μαμά από το αμάξι’», αναφέρει η αδερφή της γυναίκας.


Εντοπίστηκε τραυματισμένη κοντά στο πατρικό της

Η 28χρονη μητέρα εντοπίστηκε τραυματισμένη πολύ κοντά στο πατρικό σπίτι της, αν και με βάση τους χρόνους που έδωσε ο σύζυγός της, είχαν περάσει 22 λεπτά από την ώρα που είχαν ξεκινήσει. Ο 30χρονος ανέφερε πως καθυστέρησαν επειδή επέστρεψαν σπίτι για να πάρουν πράγματα που είχαν ξεχάσει.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΑΚΕΛ - ΑΛΜΑ: Χωρίς τέλος η λογομαχία - «Έλεος κύριε Μιχαηλίδη» λέει ο Στεφάνου - «Η Κυβέρνηση γλυκάθηκε από τη στάση σας» απαντά ο Οδυσσέας

 11.05.2026 - 22:26
ΠτΔ για αφθώδη πυρετό: «Η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική επιτρέπει αυξημένες αποζημιώσεις»

ΠτΔ για αφθώδη πυρετό: «Η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική επιτρέπει αυξημένες αποζημιώσεις»

Η υπεύθυνη μας δημοσιονομική πολιτική μας επιτρέπει να απορροφούμε κρίσεις όπως ο αφθώδης πυρετός και να παρέχουμε στους κτηνοτρόφους μας σημαντικά αυξημένες αποζημιώσεις για το ζωικό κεφάλαιο, σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από τις ευρωπαϊκές τιμές αναφοράς κατά 150%–200% περίπου, ανέφερε το βράδυ της Δευτέρας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σε εορταστική εκδήλωση της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου για τα 85χρονά της.

