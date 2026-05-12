Στο «φουλ οι μηχανές» για τις Βουλευτικές - Τι ώρα θα ξεκαθαρίσει η εικόνα για τα κόμματα – Πόσο θα κοστίσουν

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εκλογών, Μενέλαος Βασιλείου, ανέφερε πως «όλα κυλούν βάσει χρονοδιαγραμμάτων και δεν εντοπίζονται οποιαδήποτε μεγάλα προβλήματα, ενώ κάποια μικρά ζητήματα που προκύπτουν καθημερινά επιλύονται σε συνεργασία με τους εφόρους εκλογής».

Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων

Σύμφωνα με τον κ. Βασιλείου, «τα αποτελέσματα για τα κόμματα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά και έτσι θα ανακοινωθούν έγκαιρα». Παράλληλα, σημείωσε πως «η διαδικασία που καθυστερεί είναι η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης» και εξήγησε ότι μέχρι τις 20:30 θα έχει ξεκαθαρίσει η εικόνα για τα κόμματα, ενώ στη συνέχεια οι κάλπες θα παραδοθούν για την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης.

Ταυτόχρονα, ο κ. Βασιλείου ανέφερε πως «τα επίσημα αποτελέσματα είναι αυτά που παραδίδονται από τους επικεφαλής και φέρουν υπογραφές, ενώ γίνεται έλεγχος και αντιπαραβολή με τα αποτελέσματα που διαβιβάζονται ηλεκτρονικά ώστε να ταυτίζονται. Ακολούθως γίνεται η επίσημη ανακοίνωση». Όπως υπενθύμισε, στις προηγούμενες εκλογές τα επίσημα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν το πρωί της επόμενης ημέρας.

Προετοιμασία και για ευρωεκλογές;

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ο ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Φειδίας Παναγιώτου, να εξασφαλίσει έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη συνέχεια να παραιτηθεί από τη θέση του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γεγονός που θα οδηγήσει σε αναπληρωματική εκλογή για τη θέση του Ευρωβουλευτή, ο κ. Βασιλείου ανέφερε πως «ο κ. Παναγιώτου μπορεί να αποποιηθεί της βουλευτικής έδρας είτε πριν από την επίσημη ανακήρυξη είτε πριν από τη διαβεβαίωση στην πρώτη συνεδρία της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία πραγματοποιείται εντός 15 ημερών».

Παράλληλα, εξήγησε ότι «σύμφωνα με τον τροποποιημένο νόμο, παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Εσωτερικών, εφόσον κρίνει ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, να παρατείνει τη διεξαγωγή της αναπληρωματικής εκλογής μέχρι και 120 ημέρες από την ημερομηνία κένωσης της θέσης». Όπως σημείωσε, αυτό προβλέπεται ώστε να αποφευχθεί η διεξαγωγή εκλογών στα τέλη Ιουλίου, περίοδο κατά την οποία ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα στη διαδικασία.

Επιπρόσθετα, διευκρίνισε πως «οποιαδήποτε προεργασία έχει γίνει για τις βουλευτικές εκλογές δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για πιθανές ευρωεκλογές, καθώς πρόκειται για δύο διαφορετικές εκλογικές διαδικασίες, με διαφορετικούς δικαιούχους και διαφορετικούς εκλογικούς καταλόγους». Όπως εξήγησε, στις ευρωεκλογές ψηφίζουν και Ευρωπαίοι πολίτες που διαμένουν στην Κύπρο, καθώς και Τουρκοκύπριοι που διαμένουν στα κατεχόμενα.

Στελέχωση εκλογικών κέντρων

Σύμφωνα με τον κ. Βασιλείου, «η στελέχωση των εκλογικών κέντρων θα αποτελείται από περίπου 5.000 υπαλλήλους, βοηθούς και προεδρεύοντες, καθώς και περίπου 200 αστυνομικούς».

Όπως σημείωσε, πέραν από τους υπαλλήλους που θα εργάζονται στα εκλογικά κέντρα, προσωπικό θα στελεχώσει και τα γραφεία των εφόρων εκλογής, τα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ η Αστυνομία θα διαθέσει τόσο εποπτικό προσωπικό όσο και μέλη για τη στελέχωση των κέντρων. Παράλληλα, θα συνδράμουν σε μικρότερο βαθμό και υπάλληλοι από άλλα κυβερνητικά τμήματα.

Όσον αφορά τις αιτήσεις για στελέχωση των εκλογικών κέντρων, ο κ. Βασιλείου ανέφερε πως «υποβλήθηκαν συνολικά 16.103 δηλώσεις, εκ των οποίων οι 9.116 αφορούν δημόσιους υπαλλήλους, οι 6.614 υπαλλήλους φορέων εκτός κρατικού μισθολογίου και οι 293 άνεργους πτυχιούχους». Πρόσθεσε, δε, ότι «όπως και στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, δόθηκε προτεραιότητα στους άνεργους πτυχιούχους».

Εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό

Σύμφωνα με τον κ. Βασιλείου, θα λειτουργήσουν 13 εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό, σε πόλεις όπου εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τουλάχιστον 30 εκλογείς ανά εκλογική περιφέρεια.

Συγκεκριμένα, θα λειτουργήσουν:

5 εκλογικά κέντρα στην Αθήνα

3 εκλογικά κέντρα στη Θεσσαλονίκη

4 εκλογικά κέντρα στο Λονδίνο

1 εκλογικό κέντρο στις Βρυξέλλες

Όπως ανέφερε, το εκλογικό κέντρο στις Βρυξέλλες θα λειτουργήσει για πρώτη φορά σε Βουλευτικές Εκλογές, λόγω της Κυπριακής Προεδρίας, στο πλαίσιο της οποίας βρίσκονται αρκετοί Κύπριοι στην πόλη.

Το κόστος των εκλογών

Καταληκτικά, ο κ. Βασιλείου αναφέρθηκε στο κόστος των εκλογών, σημειώνοντας πως αυτό ανέρχεται στα 5,5 με 6 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, πρόσθεσε πως υπάρχει επιπλέον πρόνοια ύψους 237 χιλιάδων ευρώ για τη διενέργεια αναπληρωματικών εκλογών σε περίπτωση που αξιωματούχοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για το αξίωμα του βουλευτή, εκλεγούν και κενωθούν οι θέσεις τους.

Ψήφος για πρώτη φορά και με ταυτότητα μέσω ψηφιακού πολίτη

Πάντως σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Έφορος Εκλογών Ελίκκος Ηλία, ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία των εκλογών, θα γίνεται δεκτή και ταυτότητα, η οποία δημιουργήθηκε σε κινητή συσκευή (τηλέφωνο) μέσω του ψηφιακού πολίτη.

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι δύο με τρεις ώρες μετά το κλείσιμο των καλπών θα γίνουν γνωστά τα πολιτικά κόμματα που θα εισέλθουν στη Βουλή και με πόσους βουλευτές και μέχρι τις 2:00 το πρωί της Δευτέρας θα γίνουν γνωστά και τα ονόματα των βουλευτών.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ηλία είπε ότι την ερχόμενη Τετάρτη, 13 Μαΐου, θα ολοκληρωθεί η εκτύπωση των ψηφοδελτίων από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο προκειμένου να δοθούν στους οικείους Εφόρους Εκλογών για την προετοιμασία τους.

Πρόσθεσε ότι οι ψηφοφόροι θα μπορούν απλά να επιλέξουν το πολιτικό τους κόμμα, με την αναγραφή «+», «√» ή «x» στο κουτί που είναι κάτω από τα ονόματα των υποψηφίων του πολιτικού κόμματος της επιλογής του.