Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαΐου - Χωριό της Λευκωσίας φέρει το όνομά του
 12.05.2026 - 06:22
Σήμερα Τρίτη, 12 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίου Επιφανείου, Οσίου Θεοδώρου εν Κυθήροις ασκήσας.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Επιφάνειος, Επιφάνιος, Επιφανία,
Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος,
Τεό, Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα,
Δωρούλα, Ντόρα*.

Άγιος Επιφάνιος Επίσκοπος Κωνσταντίας και Αρχιεπίσκοπος Κύπρου

Ο Άγιος Επιφάνιος γεννήθηκε από πάμπτωχη οικογένεια Ιουδαίων αγροτών, στο χωριό Βησανδούκη (ή Βησανδούκ), κοντά στην Ελευθερούπολη της Παλαιστίνης το 310 μ.Χ. Οι γονείς του είχαν ακόμη ένα παιδί, την Καλλίτροπο.

Μετά το θάνατο των γονέων του και σε ηλικία δέκα ετών, ο Επιφάνιος προσελκύεται στο χριστιανισμό από δύο περίφημους για τις γνώσεις και τον ασκητισμό μοναχούς, το Λουκιανό και τον Ιλαρίωνα. Επτά μέρες ύστερα από το βάπτισμα του, ο Επιφάνιος τακτοποίησε την αδελφή του σ’ ένα γυναικείο μοναστήρι κι έφυγε για την έρημο της Παλαιστίνης. Εκεί ζει κοντά στους επιφανέστερους ασκητές, ασκούμενος στην εγκράτεια, την άσκηση και στη μελέτη των Θείων Γραφών, γενόμενος υπόδειγμα για τους συνασκητές του. Η φήμη του και οι αρετές του δεν άργησαν να διαδοθούν και αναδείχθηκε επίσκοπος Κωνσταντίας της Κύπρου το 367 μ.Χ., στην οποία κατέφυγε με θαυματουργικό τρόπο, όταν το πλοίο του, που επέπλεε προς την Παλαιστίνη, λόγω τρικυμίας, έφθασε στην Κύπρο.

Το 381 μ.Χ., μαζί με τέσσερις άλλους Κυπρίους επισκόπους, ο Επιφάνιος έλαβε μέρος και στη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο.

Ο Επιφάνιος πέθανε εν πλω από την Κωνσταντινούπολη, που είχε πάει για εκκλησιαστικές υποθέσεις προς την Κωνστάντια, στις 12 Μαΐου του 403 μ.Χ., μετά από αρχιεροσύνη 36 χρόνων.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Επίσης σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα Αδελφών Νοσοκόμων.

☀ Ανατολή ήλιου: 06:17 – Δύση ήλιου: 20:25
🌘 Σελήνη 24.6 ημερών

