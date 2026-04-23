ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ Alpha: Θρίλερ με το 26,3% των αναποφάσιστων - Ντέρμπι κορυφής και ανατροπές στη νέα Βουλή - Ποιοι υποψήφιοι έχουν προβάδισμα

Στην κορυφή, το ντέρμπι μεταξύ ΑΚΕΛ (15,3%) και ΔΗΣΥ (15,0%) παραμένει οριακό, χωρίς σαφή πρωτοπορία. Ωστόσο, η πραγματική διάσταση της μάχης αναδεικνύεται όταν προστεθεί το ποσοστό των αναποφάσιστων, το οποίο φτάνει στο ιδιαίτερα υψηλό 26,3%. Πρόκειται για ένα ποσοστό που ξεπερνά κατά πολύ κάθε κόμμα μεμονωμένα και ουσιαστικά αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα που θα κρίνει την τελική έκβαση των εκλογών.

Παράλληλα, η αποχή καταγράφεται στο 1,8%, ενώ το λευκό/άκυρο στο 1,3%, ποσοστά που προς το παρόν παραμένουν χαμηλά, αλλά ενδέχεται να διαφοροποιηθούν όσο πλησιάζει η εκλογική διαδικασία. Το μεγάλο βάρος, πάντως, παραμένει στους πολίτες που δηλώνουν ότι δεν έχουν ακόμη αποφασίσει.

Το ΕΛΑΜ, με ποσοστό 9,8%, επιβεβαιώνει τη σταθερή ανοδική του πορεία και εδραιώνεται ως τρίτη δύναμη, διεκδικώντας ενισχυμένο ρόλο στη νέα Βουλή και επηρεάζοντας έμμεσα τις πολιτικές εξελίξεις. Την ίδια ώρα, η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, με 7,3%, καταγράφει αξιοσημείωτη παρουσία για έναν νεότερο πολιτικό σχηματισμό, δείχνοντας ότι αντλεί δυναμική από τη δυσαρέσκεια μέρους του εκλογικού σώματος. Το ΑΛΜΑ, στο 6,4%, διατηρεί επίσης υπολογίσιμη δύναμη στον ενδιάμεσο χώρο, ενισχύοντας τον ρυθμιστικό ρόλο των κεντρώων δυνάμεων.

Αντίθετα, το ΔΗΚΟ, με 5,5%, εμφανίζεται σε πιο χαμηλά επίπεδα σε σχέση με την παραδοσιακή του επιρροή, χωρίς όμως να παύει να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διαμόρφωση πιθανών συνεργασιών, καθώς η κοινοβουλευτική του παρουσία μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την επίτευξη πλειοψηφιών.

Στο επίπεδο των κομμάτων εκτός της πρώτης εξάδας, καταγράφεται περαιτέρω κατακερματισμός. Το Volt εμφανίζεται στο 3,6%, πλησιάζοντας οριακά επίπεδα κοινοβουλευτικής παρουσίας, ενώ η ΕΔΕΚ ακολουθεί με 2,3% και οι Οικολόγοι με 1,8%. Άλλα μικρότερα σχήματα κινούνται ακόμη χαμηλότερα, επιβεβαιώνοντας τη διασπορά της ψήφου σε πολλούς πολιτικούς σχηματισμούς.

Η συνολική εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή ενός εξαιρετικά πολυκερματισμένου πολιτικού σκηνικού, όπου:

τα δύο μεγάλα κόμματα καταγράφουν χαμηλά ποσοστά για τα δεδομένα τους,

οι μεσαίες δυνάμεις διατηρούν κρίσιμο ρυθμιστικό ρόλο,

και ένα πολύ μεγάλο τμήμα του εκλογικού σώματος παραμένει «ανοιχτό».

Ιδιαίτερα το ποσοστό των αναποφάσιστων λειτουργεί ως «κρυφή δεξαμενή» ψήφων, η οποία μπορεί να ανατρέψει πλήρως τους σημερινούς συσχετισμούς. Ανάλογα με το προς τα πού θα κινηθεί αυτό το 26,3%, μπορεί να κρίνει όχι μόνο την πρωτιά, αλλά και τη δυνατότητα σχηματισμού κυβερνητικών συνεργασιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επόμενη Βουλή προδιαγράφεται ως πολυκομματική και με αυξημένες δυσκολίες στη διαμόρφωση σταθερών πλειοψηφιών. Οι συνεργασίες δεν θα είναι απλώς πιθανές, αλλά αναγκαίες, ενώ ο ρόλος των μικρότερων κομμάτων ενισχύεται, καθώς μπορούν να λειτουργήσουν ως ρυθμιστές των πολιτικών εξελίξεων.

Αναγωγή στις έγκυρες ψήφους

Η αναγωγή των ποσοστών στις έγκυρες ψήφους αναδιαμορφώνει την εικόνα για τα μικρότερα κόμματα, ενισχύοντας οριακά τη δυναμική τους αλλά χωρίς να αλλάζει δραστικά τους συνολικούς συσχετισμούς. Το Volt ανεβαίνει στο 5,1% και εμφανίζεται πλέον πιο κοντά σε ενδεχόμενη κοινοβουλευτική παρουσία, ενώ η ΕΔΕΚ ακολουθεί με 3,2%, διατηρώντας μια σταθερή αλλά περιορισμένη επιρροή. Το Κίνημα Οικολόγων φτάνει το 2,6% και άλλα μικρότερα σχήματα κινούνται μεταξύ 2% και κάτω, επιβεβαιώνοντας τον έντονο κατακερματισμό στον χώρο εκτός των μεγάλων και μεσαίων κομμάτων. Παρά τη σχετική ενίσχυση λόγω της αναγωγής, τα ποσοστά αυτά υποδηλώνουν ότι η είσοδος ή μη στη Βουλή για ορισμένα από αυτά τα κόμματα θα κριθεί οριακά, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά και την τελική κατανομή των εδρών, ειδικά αν κάποια μείνουν εκτός κοινοβουλίου.

Συμπερασματικά, η δημοσκόπηση δεν αποτυπώνει μόνο μια στιγμιαία εικόνα της πρόθεσης ψήφου, αλλά αναδεικνύει μια βαθύτερη τάση, την αποδυνάμωση των παραδοσιακών πόλων, την ενίσχυση του κατακερματισμού και την καθοριστική σημασία των αναποφάσιστων για την τελική μορφή του πολιτικού χάρτη.

Κατανομή Βουλευτικών Εδρών

Η εκτίμηση κατανομής των εδρών επιβεβαιώνει με τον πιο καθαρό τρόπο το αδιέξοδο και τη ρευστότητα που καταγράφεται και στην πρόθεση ψήφου. ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ εμφανίζονται ισόπαλοι με από 13 έδρες, γεγονός που αποτυπώνει το απόλυτο ντέρμπι και μεταφέρει τη μάχη από τα ποσοστά απευθείας στο κοινοβουλευτικό πεδίο. Το ΕΛΑΜ ακολουθεί με 9 έδρες, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία του και εδραιώνοντας τον ρόλο του ως τρίτης δύναμης με ουσιαστική επιρροή στις εξελίξεις.

Από εκεί και πέρα, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο κρίσιμη: η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ καταγράφει 7 έδρες, το ΑΛΜΑ 6, το ΔΗΚΟ 5, ενώ το Volt φαίνεται να εισέρχεται στη Βουλή με 3 έδρες. Η πολυδιάσπαση αυτή δημιουργεί μια Βουλή χωρίς σαφή πλειοψηφία, όπου καμία δύναμη, ούτε καν με έναν εταίρ, δεν φαίνεται να εξασφαλίζει εύκολα τον έλεγχο.

Το όριο της πλειοψηφίας καθίσταται δύσκολο να επιτευχθεί χωρίς συνεργασίες τριών ή και περισσότερων κομμάτων, γεγονός που προμηνύει σύνθετες διαπραγματεύσεις και πιθανές πολιτικές αστάθειες. Οι μεσαίες δυνάμεις μετατρέπονται σε ρυθμιστές, καθώς μπορούν να κρίνουν τη συγκρότηση ή μη κυβερνητικών σχημάτων, ενώ ακόμη και μικρότερα κόμματα, όπως το Volt, αποκτούν αυξημένη σημασία λόγω της οριακής ισορροπίας.

Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι υποφήφιοι που έχουν προβάδισμα στη Βουλή

Η καταγραφή των επικρατέστερων υποψηφίων του ΑΚΕΛ ανά εκλογική περιφέρεια προσθέτει μια πιο «προσωποκεντρική» διάσταση στη δημοσκόπηση, αναδεικνύοντας όχι μόνο τη δύναμη του κόμματος αλλά και τις εσωτερικές ισορροπίες.

Στη Λευκωσία ξεχωρίζει με διαφορά ο Στέφανος Στεφάνου, εμφανίζοντας σαφές προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων υποψηφίων, γεγονός που τον καθιστά σχεδόν βέβαιο για εκλογή. Αντίθετα, σε περιφέρειες όπως η Λεμεσός και η Αμμόχωστος, η εικόνα είναι πιο κατακερματισμένη, με αρκετούς υποψηφίους να κινούνται κοντά μεταξύ τους, κάτι που προμηνύει σκληρό εσωκομματικό ανταγωνισμό για τις διαθέσιμες έδρες.

Στη Λάρνακα και την Πάφο διακρίνονται επίσης συγκεκριμένα πρόσωπα που αποκτούν προβάδισμα, χωρίς όμως να δημιουργούνται μεγάλες αποστάσεις, στοιχείο που δείχνει ρευστότητα μέχρι και την τελική κάλπη.

Αντίστοιχα, στην περίπτωση του ΔΗΣΥ, η εικόνα των επικρατέστερων υποψηφίων καταδεικνύει πιο ισορροπημένες αλλά και ανταγωνιστικές εσωκομματικές μάχες, χωρίς τις πολύ μεγάλες αποστάσεις που παρατηρούνται αλλού.

Στη Λάρνακα, η Αννίτα Δημητρίου εμφανίζεται με σαφές προβάδισμα, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή της επιρροή, ενώ στην Πάφο η μάχη δείχνει πιο αμφίρροπη μεταξύ нескольких υποψηφίων με κοντινά ποσοστά. Στην Αμμόχωστο και τη Λεμεσό καταγράφεται πολυδιάσπαση, με αρκετά στελέχη να κινούνται σε παρόμοια επίπεδα, κάτι που προμηνύει έντονο ανταγωνισμό μέχρι τέλους για τις διαθέσιμες έδρες. Στη Λευκωσία, τέλος, δεν προκύπτει ξεκάθαρη κυριαρχία ενός προσώπου, αλλά μια ομάδα υποψηφίων με συγκρίσιμη δυναμική, στοιχείο που αναδεικνύει τη μάχη «σώμα με σώμα» στο εσωτερικό του κόμματος.

Στην περίπτωση του ΕΛΑΜ, η εικόνα των επικρατέστερων υποψηφίων αποτυπώνει έναν συνδυασμό συγκέντρωσης δύναμης σε συγκεκριμένα πρόσωπα αλλά και εσωτερικού ανταγωνισμού σε ορισμένες περιφέρειες.

Στη Λευκωσία ξεχωρίζει καθαρά ο Χρίστου Χρίστος, καταγράφοντας ισχυρό προβάδισμα και επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό του ρόλο εντός του κόμματος. Αντίστοιχα, σε Πάφο και Αμμόχωστο διακρίνονται υποψήφιοι με σαφές προβάδισμα, χωρίς όμως να απουσιάζει ο ανταγωνισμός από άλλα στελέχη που διατηρούν υπολογίσιμη παρουσία. Στη Λεμεσό και τη Λάρνακα η εικόνα είναι πιο ισορροπημένη, με περισσότερους υποψηφίους να κινούνται σε κοντινά επίπεδα, στοιχείο που δείχνει ότι η τελική κατάταξη παραμένει ανοιχτή.

Στη Λευκωσία, η εικόνα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Φειδίας Παναγιώτου, Πρόεδρος της ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, καταγράφει παρουσία μεταξύ των επικρατέστερων υποψηφίων, χωρίς όμως να εμφανίζει συντριπτικό προβάδισμα.

Το στοιχείο αυτό έχει διπλή ανάγνωση: από τη μία επιβεβαιώνει την απήχησή του ως ηγετική φυσιογνωμία του κόμματος, από την άλλη καταδεικνύει ότι η εκλογική βάση δεν συγκεντρώνεται μονοπρόσωπα, αλλά κατανέμεται και σε άλλα στελέχη. Αυτό ενισχύει την εικόνα ενός κόμματος με πιο οριζόντια δυναμική, όπου η τελική μάχη για τις έδρες θα κριθεί από την κινητοποίηση και την προσωπική απήχηση πολλών υποψηφίων και όχι αποκλειστικά από τον αρχηγό.

Η εικόνα για τα υπόλοιπα κόμματα επιβεβαιώνει ότι η μάχη δεν είναι μόνο διακομματική αλλά και έντονα προσωποκεντρική, με διαφορετικά χαρακτηριστικά σε κάθε πολιτικό χώρο.

Στο Volt, η Αλεξάνδρα Ατταλίδου ξεχωρίζει στη Λευκωσία, καταγράφοντας σαφές προβάδισμα και αποτελώντας το βασικό πρόσωπο που μπορεί να οδηγήσει το κόμμα σε κοινοβουλευτική παρουσία, με τους υπόλοιπους υποψηφίους να ακολουθούν σε χαμηλότερα επίπεδα.

Στο ΔΗΚΟ, η εικόνα είναι πιο πολυκεντρική, με τον Χρίστο Σενέκη στην Αμμόχωστο και τον Χρύσανθο Σαββίδη στην Πάφο να εμφανίζουν ισχυρή δυναμική, ενώ στη Λευκωσία και τη Λεμεσό καταγράφεται ανταγωνισμός μεταξύ αρκετών υποψηφίων με συγκρίσιμα ποσοστά.

Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι το κόμμα διατηρεί διάχυτη επιρροή, χωρίς απόλυτη κυριαρχία ενός προσώπου.

Στην περίπτωση του ΑΛΜΑ, η εικόνα είναι πιο συγκεντρωτική, με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη να ξεχωρίζει καθαρά στη Λευκωσία και να λειτουργεί ως βασικός πόλος έλξης για το κόμμα, ενώ στις υπόλοιπες περιφέρειες οι υποψήφιοι κινούνται σε πιο χαμηλά επίπεδα, υποδηλώνοντας εξάρτηση της συνολικής δυναμικής από συγκεκριμένα πρόσωπα.