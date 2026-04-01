Χάος στη Ριζοελιά: Ουρές χιλιομέτρων το βράδυ λόγω της διαμαρτυρίας κτηνοτρόφων - Έκλεισαν τον κόμβο επ’ αόριστον - Aπειλές για αεροδρόμιο

 24.04.2026 - 00:01
Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζονται το βράδυ της Πέμπτης στους δρόμους πέριξ του κυκλικού κόμβου Ριζοελιας, καθώς οι κτηνοτρόφοι που διαμαρτύρονται για τις θανατώσεις ζώων λόγω του αφθώδους πυρετού προχώρησαν σε επ' αόριστον κλείσιμο του σημείου, ύστερα και από την άκαρπη συνάντηση στη Λευκωσία με την Υπουργό Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου.

Αρκετή ταλαιπωρία ανέμενε τους πολιτες που κινούνταν στον αυτοκίνητοδρομο την ώρα που έγινε η αποκοπή του κυκλικού κόμβου από τους κτηνοτρόφους, κάποιοι εκ των οποίων ήταν καθ' οδόν με προορισμό το αεροδρόμιο.

Αυξημένη είναι η παρουσία της τροχαίας στην περιοχή, τα μέλη της οποίας προσπαθούν να χειριστούν την κατάσταση.

Από τη Λευκωσία προς τη Λάρνακα γίνεται εκτροπή της τροχαίας κίνησης από την έξοδο Αθηένου Κόσιης, όπου το βράδυ της Πέμπτης παρατηρείται πυκνή τροχαία κίνηση, όπως αντίστοιχα και στον δρόμο Αθηενου Αβδελλερό. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο πραγματοποιούν οδηγοί που θέλουν να κατευθυνθούν από Λευκωσία προς Λάρνακα και ελεύθερη Αμμόχωστο και αντίστροφα. Επίσης από Λάρνακα προς Λευκωσία υπάρχει και εναλλακτικό δρομολόγιο από παράδρομο του κυκλικού κόμβου Ριζοελιάς στην περιοχή Αραδίππου προς Κόσιη.

Όσοι κατευθύνονται από ελεύθερη Αμμόχωστο προς Λάρνακα ή Λευκωσία ή Αεροδρόμιο γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας από την έξοδο Αβδελλερου.

Οι κτηνοτρόφοι λένε ότι θα παραμείνουν στον κυκλικό κόμβο μέχρι να σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων που δεν είναι θετικά στον αφθώδη πυρετό, ενώ λένε ότι θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των μέτρων κλείνοντας νευραλγικής σημασίας σημεία όπως το αεροδρόμιο. Την Πέμπτη για κάποιες ώρες προχώρησαν και στον αποκλεισμό του λιμανιού Λάρνακας.

Στην εκδήλωση διαμαρτυρίας που άρχισε στις 11:00 το πρωί στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς συμμετείχαν κτηνοτρόφοι από όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Σε γραπτή δήλωση του, ο Γενικος Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Ανδρέας Γρηγορίου ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως η μετάδοση του ιού συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την ανθρώπινη δραστηριότητα και τις μετακινήσεις, και ότι οι σημερινές κινητοποιήσεις και συναθροίσεις αυξάνουν τον κίνδυνο διασποράς, υπονομεύοντας τις προσπάθειες περιορισμού της νόσου.

Ο κ. Γρηγορίου ανέφερε πως χωρίς συνεργασία και τερματισμό των κινητοποιήσεων, δεν μπορεί να συνεχιστεί ο διάλογος αλλά ούτε και να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει διασπορά του ιού. Ο κ. Γρηγορίου απεήθυνε για ακόμα μία φορά έκκληση στους διαμαρτυρόμενους  να τερματίσουν τις συναθροίσεις.

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ Alpha: Θρίλερ με το 26,3% των αναποφάσιστων - Ντέρμπι κορυφής και ανατροπές στη νέα Βουλή - Ποιοι υποψήφιοι έχουν προβάδισμα

Διαλύθηκε η Βουλή ενόψει Βουλευτικών

