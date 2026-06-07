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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο απόλυτος βασιλιάς των παραλιών στην Κύπρο – Η πόλη που σάρωσε τις Γαλάζιες Σημαίες

 07.06.2026 - 19:58
Ο απόλυτος βασιλιάς των παραλιών στην Κύπρο – Η πόλη που σάρωσε τις Γαλάζιες Σημαίες

Στον Δήμο Παραλιμνίου - Δερύνειας βρίσκονται οι 18 βραβευμένες με τη Γαλάζια Σημαία παραλίες από το σύνολο των 56 που απονεμήθηκαν σε ολόκληρη την Κύπρο, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος.

«Η σημαντική αυτή διάκριση αποτελεί διεθνή αναγνώριση της εξαιρετικής ποιότητας των νερών κολύμβησης της περιοχής, του υψηλού επιπέδου υποδομών και υπηρεσιών, καθώς και της συστηματικής φροντίδας που καταβάλλεται σε θέματα ασφάλειας, καθαριότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης», σημειώνει.

Η επιτυχία αυτή είναι -σύμφωνα με την ανακοίνωση - αποτέλεσμα διαρκούς, συλλογικής και οργανωμένης προσπάθειας, η οποία στηρίζεται στη συνεργασία του Δημοτικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Υπηρεσίας και όλων όσοι εργάζονται καθημερινά με συνέπεια, επαγγελματισμό και αφοσίωση για τη διατήρηση και την αναβάθμιση των παραλιών του Δήμου. Παράλληλα, προστίθεται, "αντανακλά τις συνεχείς παρεμβάσεις, διεκδικήσεις και τεκμηριωμένες εισηγήσεις του Δήμου Παραλιμνίου - Δερύνειας προς τα αρμόδια κέντρα λήψης αποφάσεων, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας «εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τη CYMEPA και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη διαχρονική συνεργασία και τη συμβολή τους στο διεθνές πρόγραμμα της Γαλάζιας Σημαίας, το οποίο αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την ποιότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα».

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